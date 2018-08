Visszahívja magyar mérnökét az F1-es Red Bull

Kling Sándor az év elején költözött haza, de alvállalkozóként újra besegít a Red Bullnak az F1 leghajtósabb időszakában.

Az év elején felmondott, az év végén átmenetileg mégis visszatér az F1-es Red Bull-csapathoz a korábban szerkezeti elemzőként dolgozó Kling Sándor. A budapesti szakember májusban részletes interjút adott a GPhíreknek, már ekkor említette, hogy angliai főnökei sajnálták, hogy családi vállalkozásuk és egy ígéretes kezdeményezés miatt hazaköltözik.

Itthon a garázskapukat gyártó vállalkozásuk mellett megalapította a Kling Technology-t, amit idővel mérnökirodává szeretne fejleszteni és egy karbonfelni kifejlesztésébe is belekezdtek. Ezek mellett Kling Sándor ismét megállapodott a Red Bullal és alvállalkozóként újra besegít a csapat munkájába.

„Néhány hónapja már ment az egyezkedés a Red Bullal és egy másik Forma-1-es csapattal is – nyilatkozta a GPhíreknek. – Alvállalkozóként ugyanazt a munkát fogom csinálni, amit korábban is. Alkatrészek merevségét, szilárdsági számításait fogom végezni, vizsgálom a szabályoknak való megfelelésüket, a többi részegységgel együtt, ahogy korábban is volt.”

„A múlt hét végén írtam alá a szerződést a Red Bullal. Nagyon lényegesnek tartom, hogy nem a Red Bull alkalmazottja leszek, hanem a saját cégem fog alvállalkozóként dolgozni a számukra. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mintha egy mérnökiroda munkát vállal egy cégnél, ami megbízza őt. Nem konkrét projektre szerződök le, hanem egy időtartamra, ez alatt több projekten is fogok dolgozni.”

Noha a Forma-1-ben van egy márciustól november végéig tartó, jól körülhatárolható versenyszezon, a csapatok működése az autók tervezési és gyártási, valamint a logisztikai feladatok miatt ettől eltérő ritmusban zajlik. Kisebb csapatok, például a Haas vagy a Sauber már leállította az idei fejlesztéseket és csak a 2019-es autóval foglalkoznak, Kling Sándor szerint

valószínűleg a Red Bullnál is készül már az új autó váza.

„Itthon kiveszek egy hosszú, fizetés nélküli szabadságot, és három hónapig ott leszek, október végétől január végéig. A cégen belül kihirdették már, hogy megyek, a kollégáim már írtak, hogy jól titokban tartottam, de milyen jó. A főnökömmel 1-2 hete beszéltem telefonon, az indulásom előtt egy hónappal Skype konferencián átbeszéljük, hogy mi az, aminek neki kell ugrani.”

A szoros gyártási és szállítási ütemterv miatt az év végi időszak az egyik „leghajtósabb” a Forma-1-ben, hiszen időben rögzíteni kell az új autók első specifikációját annak érdekében, hogy a tesztelésre biztosan elkészüljenek. Az idén ráadásul több, lényeges alkatrész (például az első szárny) paraméterei is megváltoznak, várhatóan korábban kezdődik a 2019-es tesztelés és

a Red Bull 12 után motorszállítót vált, a Renault helyett a Honda erőforrásával folytatják a szereplést.

„Ez a hondás projekttől független, de az is sok pluszmunkát fog jelenteni a csapatnak. Már a távozásom idején is megvolt a fejemben, hogy ezzel ugyanúgy szeretnék foglalkozni, mint a saját projektjeimmel, emiatt igyekeztem annyi ajtót nyitva hagyni, amennyit csak tudtam. Már akkor beszéltük a csapattal, hogy alvállalkozói formában visszamegyek a téli hajtós időszakra.”

Az ideiglenes visszatérés ellenére Kling Sándor nem adta fel a hazai terveit sem, sőt, elmondása szerint a kompozit keréktárcsa fejlesztése jól halad, több külföldi érdeklődő is bejelentkezett hozzájuk, de befektetőt továbbra is keresnek.

„A karbonfelnis projekt jelenleg olyan fázisban van, hogy tesztelés előtt állunk. A tesztelést mindenképpen szeretnénk, hogy befejeződjön, mielőtt kimegyek. Akár olyan szinten is, hogy az engedélyezést rá lehessen engedni vagy akár meg is csináljuk. Szerencsére már itt tartunk. Jelenleg gyártási és tesztelési fázisban vagyunk, amit távolabbról is tudok menedzselni.”