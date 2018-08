Vettel: Nem hoztam ki mindent az autóból

A Ferrari mindhárom belgiumi szabadedzést az élen zárta, mégis Lewis Hamilton indulhat a pole pozícióból. Kimi Räikkönen rosszkor volt rossz helyen.

Az eső ismét rosszkor jött a Ferrari versenyzői számára, mivel a nedves pályán futott Q3-ban nem tudták megszerezni a pole pozíciót a vasárnapi Belga Nagydíjra. A szabadedzéseken, valamint a Q1-ben és a Q2-ben az olasz autók álltak az élen, esőben viszont Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel hiába állt sokáig az élen, végül csak a 6. és a 2. helyet érték el.

„Nem is esett, nem is volt száraz, valahol félúton volt – jellemezte Vettel a pálya állapotát az időmérő utáni sajtótájékoztatón. – Tudtam, hogy az utolsó kivételével egyik kör sem számít majd. Kissé zavaros volt a helyzet és nem kezeltük túl jól. Nem úgy érzem, hogy mindent összeraktunk az utolsó körre, az akkumulátor is lemerült.”

Vettel láthatóan csalódott volt, miután lemaradt a pole pozícióról, azt mondta, a vezetés „nagyon jó móka” spái pályán, de „nyilvánvalóan nem túl örömteli, amikor az ember tudja, hogy egy kicsit jobban is mehetett volna.” A rajtrácson elmondottakat megismételve úgy vélte, nem volt olyan nyugodt az autóban, mint amennyire lehetett volna.

Különböző okokból nem érzem úgy, hogy mindent kihoztam volna az autóból, így ez kicsit vacak edzés volt, de sokkal rosszabb is lehetett volna.”

A német pilótának annyiban mindenképpen igaza van, hogy az időjárással szerencséje volt, ellentétben csapattársával, Kimi Räikkönennel és a Red Bull pilótáival. Ők a Q3 elején rögtön átváltottak intermediate gumikra, azonnal mért köröket futottak és eleinte vezettek is, de arra nem számítottak, hogy a pálya állapota javulni kezd, ahelyett, hogy tovább romlana.

Räikkönen és a Red Bull pilótái így tehetetlenül nézték, hogy a köridők bő 3 másodpercet javulnak, mivel ők éppen nem tudtak a pályán lenni, ami az adott időintervallumban a lehető legjobb állapotú volt. A finn pilóta és a Red Bull versenyzői a 6-7-8. pozícióba csúsztak vissza, Hamilton mellett Esteban Ocon és Sergio Pérez is megelőzte.

„Az autóval minden rendben volt, nem akadt műszaki probléma – nyilatkozta Räikkönen az időmérő után. – Egyszerűen balszerencsés voltam. Sajnos nem maradt elég üzemanyagom, hogy menjek még egy kört és ráhajthassak a pole pozícióra” – ismertette a helyzetét, ami pont ugyanaz lett, mint a Red Bulloknál.

Räikkönen azonban joggal nevezte „nagyon gyengének” az eredményt, hiszen a pole pozícióra is esélye lett volna.

„Nem tudom, mi történt és hogyan történhetett meg. Nyilvánvalóan nagyon messze vagyunk attól a helytől, amit el akartunk érni és ez elkeserítő, de a verseny holnap lesz és az már egy másik történet” – tette hozzá.