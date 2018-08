Nincs új gyártó a láthatáron, csúszhatnak az új motorszabályok

Elmaradhat az F1-es motorok 2021-re tervezett átalakítása, már Ross Brawn és Christian Horner is erről beszél. A gyártók nem szívesen építenének új erőforrásokat.

A 2021-re tervezett F1-es motorreform elhalasztásáról beszélt Ross Brawn, az F1 sportigazgatója a Belga Nagydíj előzetesében. A sportág kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media 2021-et tűzte ki céldátumként az F1 megreformálására, ekkor új alapokra helyeznék a világbajnokság gazdasági ügyeit, változnának az autóépítésre és az erőforrásokra vonatkozó szabályok is.

Ezek együttes célja, hogy a versenyek szórakoztatóbbak, költséghatékonyabbak és új belépőknek, például motorgyártók számára vonzóbbak legyenek. A mostani, 1,6 literes, turbós, hibrid erőforrások hihetetlenül bonyolultak és költségesek, ezért mindössze négy márka, a Mercedes, a Ferrari, a Renault és a Honda látja el a mezőnyt.

A Liberty Media más gyártókat is bevont a 2021-es szabályokkal kapcsolatos egyeztetésbe, az Aston Martin érdeklődött is az esetleges beszállás iránt, valamint a Porschéról is pletykáltak, de ezekből egyelőre úgy tűnik, nem lesz semmi, mert a Belga Nagydíj előtt Brawn már a motorreform elhalasztásáról beszélt.

Olyan technikai szabályokat próbálunk létrehozni, amelyek a motorok terén vonzók új gyártók számára és konszolidálják a meglévő beszállítókat is

– nyilatkozta a brit szakember. – Úgy gondolom, át kell gondolnunk az időzítést, hogy erre 2021 a legalkalmasabb időpont vagy várjunk addig, amíg biztosak vagyunk abban, hogy egy jelentős szabályváltozás vérfrissítést hoz a sportba.” A fejlesztések átfutási ideje miatt még idén döntést kellene hozni arról, hogy 2021-re kell-e új motorokat építeni az F1-be.

Az FIA és a Liberty Media korábban kiadott egy koncepciót, amiben felvázolták a 2021-es szabályok lényegét, több ponton is egyszerűsítenék az erőforrásokat, egyebek mellett a mostani gyártók által favorizált MGU-H egység kidobásával. Az ötlet kiverte a biztosítékot a Ferrari néhai elnökénél, de Sergio Marchionnéhoz hasonlóan a többi gyártó sem lelkesedett a látottak miatt.

A stabilitás fontos. Nem jönnek új gyártók. Ezek a szabályok lehetetlenek egy új gyártó számára, ha be akarnának lépni

– nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke az FIA pénteki sajtótájékoztatóján. – Szerintem ahelyett, hogy félmegoldást választanánk és félig jó megoldást találnánk, alaposan át kell gondolnunk, hogy mi a megfelelő motor a Forma-1 jövője szempontjából. Ha ehhez szükség van még néhány évre, akkor az észszerű hozzáállás. Pillanatnyilag nem látok változást a 2023-as szezon előtt.”

Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője „hihetetlenül ambiciózusnak” nevezte, hogy 2021-re új motorformula lépjen életbe az F1-ben. „Lényegében az F1 történetében ez lesz az első alkalom, amikor egyszerre változnak a karosszéria- és a motorszabályok, a Concorde szerződés, az irányítás szerkezete és [megjelenik] a költségplafon. Ez sok.”

Kockázatos lehet, hogy túl sokat vállalunk, aztán nem valósítunk meg semmit.”

Brawn a héten azt is elárulta, hogy lényegében véglegesítették a költségplafon bevezetésének részleteit, 2019-ben és 2020-ban tesztidőszakot terveznek, 2021-től pedig bevezetnék a szabályozást annak érdekében, hogy elkerüljék a Force India csődjéhez hasonló eseményeket és kiegyenlítettebbé tegyék a pályán zajló küzdelmet.