Hamilton és a Mercedes a példa Ricciardo és a Renault előtt

Cyril Abiteboul reméli, Daniel Ricciardóval megismételhetik Lewis Hamilton és a Mercedes sikerszériáját. A Renault Sport Racing ügyvezetője azt is elárulta, az egész átigazolás viccelődéssel indult.

A Belga Nagydíj az első alkalom arra, hogy az érintettek széles nyilvánosság előtt részletekbe menjenek Daniel Ricciardo átigazolásával kapcsolatban. A versenyző már korábban elmondta, hogyan élte meg a döntést, most pedig következett a két csapat vezetője, Christian Horner és Cyril Abiteboul. A Renault sportprogramjának igazgatója nem tudta megmondani, hogy mikor kezdték el a tárgyalásokat Ricciardo esetleges átigazolásáról, miután az valójában viccelődéssel indult, és csak ezután fordultak komolyra a dolgok.

„Nyilvánvalóan egy ideje ismerjük Danielt a Red Bullal 12 éve tartó motorpartneri együttműködés miatt. Egy ideje már beszélgettünk, viccelődtünk erről vele. Nehéz lenne pontos dátumot mondani az első viccről, amiben szóba került a csapatváltása, de azt mondanám, hogy egy ideje már kifejeztük az érdeklődésünket iránta, a tényt, hogy kedveljük a stílusát, a képességeit, a tehetségét, a vezetői képességeit, valamint tudattuk vele, hogy a Renault egy opció lehet a számára."

Christian Horner korábban kockázatos döntésnek nevezte, hogy pilótája, miután a Ferrarinál és a Mercedesnél is elfogytak az opciói, a Renault-t választotta.

Maga Ricciardo is utalt rá, a Renault őszintesége is fontos szerepet játszott a döntésében, hiszen a franciák az ígérgetés helyett elmondták neki, hogy pontosan hol is tartanak a győzelmek felé vezető úton.

„Mindig is világosan fogalmaztunk arról, hol tartunk és, hogy még nem tartunk ott, ahol szeretnénk. Ha egy kész szervezet, autó és csapat érdekli, akkor nem mi vagyunk a jó választás, de ha egy épülő projektben akar részt venni, ahol fontos szerepe lehet, akkor érdekel minket. Itt hagytuk abba a megbeszélést, mert az első naptól elfogadtuk, hogy időre lesz szüksége megfontolni, mert ez egy fontos döntés, egy ilyen váltás eléggé összetett egy versenyző karrierjében, ami rövid, ugyanakkor mindkét csapat esetében is az. Elfogadtuk, hogy ő határozza meg az időzítést, eközben pedig más lehetőségek után is kellett néznünk arra az esetre, ha mégsem történik meg."

A nyár elején, amikor először felütötte a fejét a pletyka, hogy Ricciardo a csapatváltáson tört a fejét, ő is felhozta példának Lewis Hamilton és a Mercedes egymásra találását. A brit pilóta a futamokat nyerő McLarentől igazolt át a szenvedő Mercedeshez, majd második évében már világbajnoki címet nyert. Abiteboul reméli, Ricciardo és a Renault esetében is ez lesz a helyzet. „Szerintem vannak a fejében jó példák a múltból. Mindenki nyilvánvalóan Lewis Hamiltonnal szeretne párhuzamot vonni. Remélem és hiszem, hogy ez az összehasonlítás megállja majd a helyét, a következő igazodási pont pedig a Renault és Daniel lesznek a történelemkönyvekben."

Mindeközben Christian Horner szavaiból némi csalódottság volt kivehető, amiért hónapokon keresztül tárgyaltak Ricciardóval, végül mégsem őket választotta. Úgy gondolom, az egész folyamat Daniellel a szükségesnél több ideig tartott – mondta a Red Bull csapatfőnöke. – Februárban kezdtük el a tárgyalásokat azért, hogy az első versenyig összehozzunk valamit. Majd ez el lett halasztva Monacóig, majd még tovább. Az egész folyamat túl hosszú volt. Az utóbbi hetekben már Dietrich Mateschitz is részt vett a tárgyalásokban Barcelonától kezdve, majd Ausztriában minden arra mutatott, hogy maradni fog. A csapat szándéka egyértelműen ez volt.

„Nyilvánvalóan, amikor Daniel csütörtökön felhívott azután, hogy landolt az Egyesült Államokban úgy, hogy minden megvolt, amit kért, anyagilag, szakmailag, időtartamban és a többi, még mindig úgy érezte, hogy változásra van szüksége. Így magyarázta el nekünk, úgy érezte, hogy itt az ideje valami mást csinálnia. Természetesen meglepő volt. Arra számítottunk, hogy ha elmegy, akkor a Mercedesért vagy a Ferrariért tesz meg, de ez az ő döntése, mi teljes mértékben tiszteletben tartjuk."

Horner világossá tette, hogy Ricciardo nem a pénz miatt megy el. A pletykák szerint a Renault a Red Bullnál kapott fizetésének sokszorosát ajánlotta neki, arra kérdésre azonban, hogy mindez hogyan érinti a franciák költségvetését, Abiteboul eloszlatta a kételyeket.

Először is, véleményem szerint a Renault nagyjából bármit megengedhet magának anyagi téren. A Renault jelenleg a legnagyobb autógyár a Forma-1-ben, és pont. Ezért bármit megengedhetünk addig, amíg annak van értelme. Utána csak az a kérdés, hogy megér-e annyi pénzt, valamint hogy a csapatunk fejlődési szakaszát figyelembe véve van-e értelme rá annyit költeni. Másodszor pedig, anélkül, hogy részletekbe mennék, nem hiszem, hogy mi ajánlottuk a legtöbb pénzt Danielnek. Nem feltétlenül a pénz miatt csatlakozott hozzánk, nem hiszem, hogy jó fényt vetnénk rá azzal, ha ezt mondanánk. Végül pedig, semmi értelme nem lenne olyan versenyzőt hozni, aki miatt kevesebbet költhetünk a motor és a kasztni fejlesztésére, úgyhogy röviden, ez nyilvánvalóan a költségvetésünk bővítését jelenti."

Ricciardo elmondta, a csapatban jó a hangulat, azt pedig Horner is megerősítette, nincs kihatással a szezon további részére, hogy jövőre az ausztrál már nem náluk versenyez.

Pontosabban akad, ami változik, a jövő évi fejlesztésekbe nyilvánvalóan már nem fogják beavatni elszerződő versenyzőjüket.

„A hét elején leültem vele miután visszatért a nyaralásáról és elmondtam neki, hogy nem fogunk neki arról beszélni, hogy mi lesz 2019-ben, a célunk, hogy az év végéig a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. Ugyanazok a szabályok, mint az elmúl négy és fél évben, továbbra is egyenlőek lesznek a feltételek, azonban nyilvánvalóan az olyan dolgok, mint a szimulátorban eltöltött idő, mostantól jóval korlátozottabbak lesznek."