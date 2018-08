Tündérmesébe illő a Force India szereplése a Belga Nagydíjon. Pilótáik a 3-4. helyről indulnak Spában, ebben az összeállításban talán utoljára.

Kalandos úton jutott el a Force India addig, hogy egyáltalán részt vegyenek a hétvégén zajló Belga Nagydíjon. A csapatot korábban működtető gazdasági társaság a Magyar Nagydíj előtt csődbe ment, az eszközeit Lawrence Stroll és üzlettársai felvásárolták, majd az FIA engedélyével a hétvégén brit licenccel rajthoz állhatnak a frissen kinevezett Otmar Szafnauer irányítása alatt.

Az ügy még nem zárult le teljesen, mert a csődeljárás menetével elégedetlen Uralkali jogi lépéseket helyezett kilátásba, ha nem magyarázzák meg nekik, hogy ők miért nem szállhattak ringbe a csapatért és a Racing Point Force India névre átkeresztelt csapat télen várhatóan újabb metamorfózison megy majd keresztül, így elnyerve a jövőben használatos nevét és arculatát.

Addig a konstruktőri pontversenyben 0 ponttal, viszont a Force Indiától örökölt erőforrás-elosztással folytatják a versenyzést, nem is akárhogy, hiszen a Belga Nagydíj időmérőjén az esős Q3-ban nagy szerencsével és jó időzítéssel Esteban Ocon a 3. rajthelyet szerezte meg, Sergio Pérez pedig a 4. lett. Ennek is köszönhető, hogy a tévés mikrofonok elkapták, ahogy

Ocon és Sebastian Vettel a francia pilóta jövőjéről beszélgetett a fotózás során.

Vettel: Jövő év? Még mindig semmi?

Ocon: Nem.

Vettel: Maradsz itt [a Force Indiánál]? Vagy nem?

Ocon: Nem, nem, ez az ülés már foglalt.

Vettel: Ó, valóban? Kié?

Ocon: Tippelj! Azé, aki megvásárolta!

Vettel: Igen, de a másik?

Ocon: Nos, az pénzt hoz [Sergio Pérez révén].

Ocon tehát akaratán kívül megerősítette, hogy legkésőbb a szezon végén távozik a Force Indiától, de a Racefans értesülése szerint Lance Stroll már a jövő héten üléspróbára megy a silverstone-i istállóhoz, így az sem kizárt, hogy Oconnak már a soron következő, Olasz Nagydíjon sem lesz állása.

A pletykák szerint Ocon már a nyári szünetben elment a McLarenhez, de az ő autójukba nem fért be.

A francia versenyző 1,86 méter magas, ez F1-es viszonylatban kedvezőtlen, Stoffel Vandoorne például csak 1,77 méter magasra nőtt, Fernando Alonso pedig 171 centis. A Williamsnél valószínűleg nem lenne ilyen probléma, Szergej Szirotkin 1,84 méter magas, a Racefans azonban úgy tudja, hogy Stroll távozása esetén Robert Kubica szerződése elsőbbséget ad a lengyel pilótának a Williamsnél.

Ez azt is jelentheti, hogy pár nappal a belgiumi remek eredménye után Ocon ülés nélkül maradhat az F1-ben.

Vettel az időmérő után úgy vélte, Ocon szereplésének elégnek kellene lennie ahhoz, hogy valaki leigazolja őt a következő szezonra. „Kívülről nehéz megítélni, de szerintem mindent jól csinál – mondta a Ferrari pilótája. – Nagyon jó eredmény a 3. helyre hozni egy autót, ami nem oda való. Szerintem elég beszédes az, hogy jól összehozta az edzést, pedig ilyen zűrzavarban könnyű hibázni.”

Hamilton „kivételesnek” nevezte, ahogy Ocon viselkedik, és ahogy a pályán szerepel, majd azt mondta: „Sajnos a Forma-1 furcsa hely, sok csapat a feltörekvő kölykök helyett inkább a pénzre hajt. Ez azt mutatja, hogy a sport talán rosszul működik és rosszul osztják el a pénzeket. Nem olvastam, hogy ki, hova szerződött és hol van még szabad ülés, de [Ocon] élvonalbeli autót érdemel, mert

ő itt az egyik legjobb Nem szabad hagyni, hogy egy jobb pilótát átlépjenek azok, akiknek van pénze. Ez nem történhet meg. A szabályalkotó testületnek ezt valahogy kezelnie kell.”

Ocont a pletykák szerint a nyáron felbosszantotta, hogy a Mercedes jövőre megtartja Hamiltont és Valtteri Bottast is, állítólag ekkor bekopogott a Renault-hoz, de ott végül Daniel Ricciardót igazolták le. Hamilton és Vettel nyilatkozatát csodálatosnak nevezte és megismételte, hogy szerinte a jó szereplés az egyetlen, amit nyújthat a jövője biztosítása érdekében.

Pérez egyszerre volt peches és mázlista

Míg a francia pilóta előbb-utóbb távozik, Sergio Pérez szinte biztosan marad a Force Indiánál. Úgy vélte, a szombati időmérőn egyszerre volt balszerencsés és mázlista, mert a végén csak egy mért kört tudott futni a száradó pályán, előtte viszont megúszott egy nagy megcsúszást az Eau Rouge-ban és nem törte össze az autóját.

„Először megpróbáltunk száraz pályára való gumikon futni egy kört, mivel a pálya akkor még nem volt olyan rossz állapotban. Az utolsó szektor igen, de a felvezető körben úgy éreztem, hogy az első és a második szektorban boldogulunk, de aztán rosszabbak lettek a körülmények. Amikor igyekeztem vissza a bokszba, átugrattam a kerékvetőkön, mert teljesen vizes volt már a pálya, fáj is egy kicsit a hátam.

Sajnos túl későn mentünk ki újra, így már csak egy mért körre volt időm.”

„Remélem, hogy holnap is esni fog. Most, hogy a csapatnak nulla pontja van, holnap talán gyűjthetünk néhányat. Nem szabad, hogy elragadjanak az érzelmek, fontos, hogy jól teljesítsünk a versenyen, nagyon jó a tempónk, úgyhogy holnap erősek lehetünk. Amennyiben száraz marad, akkor is nehéz lesz minket megelőzni, mert gyorsak vagyunk az egyenesekben, de a Red Bull és a Ferrari így is jóval gyorsabb.”