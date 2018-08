Ricciardo: Nem Verstappen miatt hagyom el a Red Bullt

Daniel Ricciardo részletesen beszélt arról, hogy nem egy konkrét tényező miatt szerződött a Renault-hoz, így sem csapattársa, sem a Honda motor nem játszott kulcsszerepet a döntésében.

A nyári szünet legnagyobb szenzációját kétségtelenül Daniel Ricciardo váratlan Renault-hoz szerződése jelentette. A lépésről már többen, köztük Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke, valamint Helmut Marko, az energiaitalosok tanácsadója is elmondta a véleményét, a Belga Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján azonban maga a főszereplő is részletesen beszélt döntésének hátteréről és cáfolta, hogy csapattársa üldözte volna el a Red Bulltól.

Ricciardo távozása sokakban megütközést keltett, hiszen a gyári Renault csapat jelenleg a középmezőnyben versenyez. Az ausztrál azonban nem pusztán aszerint döntött, hogy jövőre hol lehet nagyobb esélye a győzelemre. „Egyáltalán nem volt könnyű döntés. Azt hiszem, elértem egy pontra, amelynél úgy éreztem, készen állok a változásra. Volt néhány álmatlan éjszakám, mialatt megpróbáltam meghozni a legjobb döntést, de mihelyst meghoztam, meg is barátkoztam vele és helyesnek is érzem."

„Ebben a szezonban, különösen az első részében Monacóig, hihetetlenül jól alakultak a dolgok, olyan sok volt a pozitívum. Ennek ellenére időnként valamilyen oknál fogva mégis kicsit frusztráltnak éreztem magam. Magam miatt, nem szükségszerűen a csapatban zajló dolgok miatt. Próbáltam megérteni ennek a miértjét, és azt hiszem, mindent a mérlegre téve egy új kihívás volt a válasz, amit kerestem."

A Red Bull 2019-től Honda motorokra vált, egyesek szerint a japánok korábbi években mutatott nem túl acélos formája, mások szerint a Renault által ajánlott magasabb fizetés győzte meg az ausztrál pilótát. „Sok az ismeretlen, de ez természetesen az én jövő évi helyzetemre is igaz. [A Hondával] még mindig van bizonyos mennyiségű kockázat, még bizonyítaniuk kell az élmezőnyben. Hogy őszinte legyek, nem volt kimondottan egy kulcstényező a döntésemben, azt hiszem, csak környezetváltozásra volt szükségem. Valószínűleg ez volt a legfőbb, mindent eldöntő dolog, nem a motorszerződés, az anyagiak, vagy bármi más."

Christian Horner az F1 hivatalos podcastjána kifejtette, szerinte fontos szerepet játszott Ricciardo döntésében az, hogy csapattársa, Max Verstappen egyre erősebb és jobb, az ausztrál pedig nem akar mellékszereplővé válni. Ricciardo szerint ez nem így van.

Arra a kérdése, hogy úgy érezte-e, azért kell eljönnie a Red Bulltól, mert az inkább Verstappen köré épül, egyértelműen felelt. „Nem, a rövid válaszom. Szerintem kívülről, a médiában vagy némely szurkoló szemszögéből nézve úgy tűnhetett, hogy ez a helyzet. Bakuban volt egy incidensünk, meg még néhány a pályán, de őszintén, a kezemet a szívemre téve mondom, soha nem aggódtam és nem is volt jele annak, hogy ne lennénk egyenlők csapaton belül."

A Red Bull és Ricciardo egyre csak halasztották a szerződéshosszabbítást, míg végül a nyári szünet előttre ígértek bejelentést. Ez végül soha nem történt meg.

„Nagyon szorosak voltak a határidők, nem tudtam már hetekkel vagy hónapokkal előre [hogy a Renault-hoz fogok szerződni.] Nyilvánvalóan egy ideje megfontolás alatt állt a Renault, nem a semmiből bukkantak fel az utolsó órában, de igazán sokat tépelődtem azon, hogy mit tegyek, ez a folyamat pedig időbe telt. Még a budapesti versenyhétvégén sem voltam benne biztos, hogy miként döntök. Megcsináltam a tesztet kedden, majd hagytam egy kis időt, hogy gondolkodjam rajta a következő 48 órában, azután pedig meghoztam a döntést."

Helmut Marko szerint ezzel igencsak meglepte őket, hiszen úgy volt, hogy a Magyar Nagydíj utáni kedden aláírja az új szerződését, ehelyett két nappal később bejelentette, hogy távozik a szezon végén.

„Nem nevettem, higgyenek nekem – mondta Ricciardo, amikor a telefonhívásról kérdezték, amellyel közölte döntését főnökeivel. – Ez kemény dolog, nem szeretek senkit sem cserben hagyni, azt hiszem, senki sem szeret ilyet tenni. De rendben volt, ezt a hívást meg kellett tennem. Kissé ideges voltam miatta. Amikor Helmuttal beszéltem, megértő volt. Tíz éve ismer és szerintem olykor érezte rajtam a frusztráltságot, hogy valami változik bennem, ezért nem hiszem, hogy teljesen meglepte, de mindenképpen kissé csalódott volt a döntésem miatt. Engem is szomorúvá tesz, hogy továbblépek, de jó érzés tudni, hogy meg akartak tartani. Minden nagyon nyugodtan és tiszteletteljesen zajlott, ez minden, amit csak kérhettem."

Azt Ricciardo is tudja, hogy a Renault-val vélhetően nem lesz egyből akkora esélye a győzelemre, mint lett volna a Red Bullal. „Realistának maradva jövőre valószínűtlen, [hogy a világbajnoki címért fogunk harcolni]. A Mercedes és a Ferrari azok, akik ezt következetesen teszik. Nyilvánvalóan képesek voltunk nyerni néhány versenyt, de a bajnoki címért folyó küzdelemben nehéz megkerülni a Ferrarit és a Mercedest a jövő évet tekintve. A Renault rövid és középtávú tervei nagyon biztatónak tűntek, ahogyan az elmúlt két évben mutatott fejlődésük is. Azt hiszem az, ahogyan és amire elköltik a pénzüket megmutatja, hogy nyerni akarnak és ezt olyan rövid időn belül szeretnék megtenni, amennyire csak lehetséges. Nyilvánvalóan minden csapat nyerni akar, de láttam néhány igazán jó jelet a prezentációban, amit mutattak nekem, valamint az őszinteségükkel is meggyőztek. Nem mondták, hogy jövőre már Melbourne-ben nyerni fogunk, ez egy folyamat lesz, de egy olyan folyamat, ami elég gyorsan halad előre."

Új csapattársa nem riad meg az ausztráltól

Nico Hülkenberg jövőre harmadik közös idényét kezdi meg a Renault-val, összességében pedig az lesz a 10. szezonja a Forma-1-ben, de az első Ricciardo csapattársaként. Noha már-már szinte veteránnak számít, a német pilóta még egyetlen futamot sem tudott nyerni, ezzel szemben Ricciardónak 7 F1-es győzelme is van.

„Nekem jó hír [Ricciardo érkezése] – nyilatkozta Hülkenberg a Racefans kérdésére. – Boldog voltam Carlos [Sainz-cal], de boldog vagyok bármilyen csapattárssal. Nyilvánvalóan egy Daniel szintű versenyző szerződtetése azt mutatja, hogy a Renault komolyan gondolja. Egy többszörös nagydíjgyőztes rájuk is nyomást helyez, hogy jó autót építsenek, úgyhogy ez csak pozitív."