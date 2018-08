Alonso bocsánatkérést vár a Red Bull csapatfőnökétől

Tovább folytatódik a szócsata Fernando Alonso és a Red Bull között. A spanyolnak nem estek jól Christian Horner megjegyzései, amelyek után személyes bocsánatkérést is vár.

Az F1-ből a szezon végén visszavonuló Fernando Alonso nyitva hagyta a kiskaput a visszatérése előtt, valamint ő maga is elismerte, hogy a dolgok gyorsan változhatnak, jelen pillanatban azonban nem tűnik valószínűnek, hogy bármelyik élcsapat egyhamar igényt tartana a szolgálataira. Az utolsó esélye a Red Bull lett volna, amely szerinte az idén is többször megkereste. A bikások ezt tagadták, Alonso azonban további részletekkel igyekezett alátámasztani az igazát, valamint Christian Hornertől, a Red Bull csapatfőnökétől is bocsánatkérést vár.

Alonso azt állította, hogy két ajánlatot is kapott a Red Bulltól az idén, az utolsót augusztusban azért, hogy 2019-től legyen Max Verstappen csapattársa az istállónál. A Red Bull tagadta a spanyol által elmondottakat, Alonso azonban a Sky Sportsnak további részletekkel szolgált. Volt néhány ajánlatom a Red Bulltól. Volt egy 2007-ben, 2009-ben, 2011-ben, 2013-ban, majd az idén kettő. Egy Monacóban, egy pedig Augusztusban."

Christian Horner az F1 hivatalos podcastjában kitért arra, hogy Alonsóval nem könnyű együtt dolgozni, mert igencsak zavarosak lesznek a dolgok annál a csapatnál, ahol éppen van.

Ezt követte Helmut Marko, a Red Bull motorsport tanácsadója, aki szerint Alonso személyisége miatt egyáltalán nem illeszkedik a csapatba.

„Christian Horner és Mr. Marko nyilatkozatai megleptek és egyáltalán nem fedik a valóságot arról, hogy káoszt okozok és nehéz velem együtt dolgozni. Először is, soha nem dolgoztak velem, másodszor pedig az utóbbi hét évben öt-hat alkalommal is üldöztek, most pedig azt mondják, hogy lojálisak a programjukhoz és a junior pilótáikhoz. Elég furcsa és igazságtalan ez nekem. Írtam Christiannak a nyári nyilatkozata miatt, e-mailben bocsánatot kért, ezen a hétvégén pedig remélhetőleg ismét bocsánatot fog." Horner a Belga Nagydíj hétvégéjén nyilatkozva továbbra is azt állította, egyszer tettek ajánlatot, noha több megkeresésük is volt Flavio Briatore, Alonso menedzsere részéről.

„Nyilvánvalóan Flavio megkeresett minket, ahogyan a FOM is, de az első perctől kezdve világos volt a helyzet. Szerződést ajánlottunk Fernando Alonsónak, de az még 2007-ben volt. Tudomásom szerint azóta senki sem tett neki ajánlatot a Red Bullnál – nyilatkozta a Channel 4-nek. – Ő egy nagyszerű pilóta, óriási tehetség, de egyszerűen nem illeszkedik a csapatunk profiljába, a befektetésünk a fiatalokba és a junior programba annyira sikeres volt az elmúlt 10 évben."

Alonso azt is világossá tette, nem bánta meg egyetlen átigazolással kapcsolatos döntését sem, mivel akkor és abban a pillanatban azt tartotta a helyes döntésnek. „Talán 2009-ben csatlakozhattam volna a Red Bullhoz, de akkor soha nem vezettem volna a Ferrarinál. Akkor nem tűnt logikusnak nemet mondani a Ferrarinak azért, hogy igent mondjak egy italgyártó cégnek" – szúrt oda kicsit a Red Bullnak a C More finn csatornának nyilatkozva a spanyol.

Hamilton legjobb ellenfelének tartja Alonsót

Emlékezetes 2007-es közös szezonjukban csak úgy forrt körülöttük a levegő a McLarennél, Lewis Hamilton és Fernando Alonso azonban ennek ellenére mindig tisztelettel beszélt a másikról. Nem volt ez másképp most sem. „Biztos vagyok benne, hogy hiányozni fog a száguldó cirkuszból, elvégre 17 éve a részese. Ő az egyik legjobb pilóta, aki valaha megfordult itt, sajnálatos, hogy nem nyert annyit, amennyit a képességei alapján megérdemelne. Ez a sport egy nagyon izgalmas gépezet. Nem csak arról szól, hogy milyen pilóta vagy, hanem arról is, hogyan helyezkedsz a pályán kívül. Olyan, mint egy sakkjátszma, ez is a csomag része. Számomra ő a legjobb pilóta, aki ellen valaha versenyeztem. A legjobbakat kívánom neki."

A 2015-ben Alonso helyére a Ferrarihoz érkező Sebastian Vettel is minden jót kívánt a spanyolnak, azt pedig ő is megjegyezte, talán láthatjuk még a spanyolt a Forma-1-ben.

„Biztos vagyok benne, hogy más kategóriákban folytatja a versenyzést, egyszer talán pedig visszatér, soha nem lehet tudni. Az utóbbi idények nem úgy alakultak, ahogy várta. Elég világos, hogy miért nem nyert az utóbbi időben, egyszerűen nem volt meg hozzá a megfelelő csomagja" – mondta Vettel

Nem riad meg a veszélyes oválpályáktól

Alonso többször elmondta, ahhoz, hogy a legjobb pilóta legyen, vagy 8 F1-es világbajnoki címet kell nyerjen, megdöntve Michael Schumacher rekordját, vagy pedig más sorozatokban is fel kell érjen a csúcsra. Előbbi mostanra lehetetlen küldetéssé vált, ezért hajszolja a Triple Crownt, amihez már csak az Indianapolis 500 megnyerése hiányzik. Robert Wickens súlyos poconói balesete azonban joggal veti fel a kérdést, nem tart-e az oválpályákon rá leselkedő veszélyektől?

„A motorsport veszélyes. Minden formája, a gokarttól az IndyCarig. Mindig is az lesz, néhány hónapja láthattuk, ahogy Pietro Fittipaldi kicsúszik az Eau Rouge-ban, amit után hónapokig tartott a felépülése. Természetesen számításba fogom venni ezt a döntésemnél a következő évre, de mondjuk úgy, hogy nem aggódom nagyon emiatt. Jelenleg a legfontosabb, hogy Robert jól legyen, imádkozunk érte."

Korábban szóba került, hogy Alonso még az idén tesztelhet az IndyCarban, de ha nem jön össze, az sem befolyásolja a döntésben. „Még nem száz százalék, de szeretnék egy tesztet. Már tavaly is lett volna lehetőségem nem oválpályán tesztelni az Indy 500 után, de nem találtunk rá megfelelő időpontot. Remélhetőleg ezúttal találunk."