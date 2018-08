A csapatok beleegyeztek, hogy a Force India megkapja a pénzét

Ritka összefogás valósult meg, az F1-es csapatok mindegyike beadta a derekát és hozzájárultak, hogy a Force India új üzemeltetője hozzáférjen az előző tulajdonosnak járó jogdíjakhoz.

Bonyolult jogi ügymenet eredményeként a Force India autói részt vehetnek a Belga Nagydíjon, de ehhez az kellett, hogy a csapat eszközei egy befektetői konzorciumhoz kerüljenek, ami egy új vállalat révén újraindította az istállót. Az FIA gyorsított eljárással kizárta az előző Force Indiát az F1-ből és benevezte az új, Racing Point Force India nevű csapatot.

Ennek részeként azonban az új csapat nem tarthatta meg az előző által megszerzett pontokat, de a szezon végéig akár a 6. helyig is visszakapaszkodhatnak, és alapesetben ilyenkor elesnek a korábbi eredményeik alapján nekik járó televíziós jogdíjaktól is. Korábban több csapat is ellenezte, hogy az „új” Force India részesüljön a jogdíjakból, de a Racefans szerint végül meggondolták magukat.

A portál több forrásból is úgy értesült, hogy a silverstone-i istálló számíthat a korábbi eredményeik alapján járó jogdíjakra és arra a jutalomra is, ami a Belga Nagydíjjal kezdődően megszerzendő pontjaik után jár majd nekik, így a veszteségük lényegében attól függ, hogy a szezon további versenyen hány ellenfelüket tudják visszaelőzni a tabellán.

Otmar Szafnauer, a Force India új csapatfőnöke is megerősítette a megállapodás tényét, azt viszont nem értette, hogy ha a csapat pontjai elvesztek, akkor az erőforrások felhasználása terén miért nem kapnak tiszta lapot. Elárulta, a pénzdíj miatt akadékoskodó ellenfelek garanciákat kaptak,

de arra nem tért ki, hogy mik ezek. A Racefans szerint akadtak csapatok, amelyek aggódtak, hogy a Force India a Haas modelljét követve a Mercedes „B csapata” lesz, ezért ragaszkodtak ahhoz, hogy a csapat nevének része maradjon a Force India kifejezés, mert azt feltételezik, hogy a Mercedes nem szívesen vállalná nyíltan az együttműködést a megtépázott nevű istállóval.

A pilótafelállás egyelőre változatlan és csütörtökön Lance Stroll próbálta azt közvetíteni, hogy a Force India elsősorban édesapja, Lawrence Stroll üzleti vállalkozása, de nem tagadta, hogy szívesen csatlakozna a silverstone-i istállóhoz, bár hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja a Williamsszel kötött szerződését.

Pénteken a Channel 4 műsorának szakértője, Karun Chandhok elszólta magát,

amikor nem vette észre, hogy már élő adásba kapcsolták és ekkor azt mondta, hogy tudomása szerint Strollt a Szingapúri Nagydíjtól a Williams tartalékpilótája, Robert Kubica váltja. Joe Saward szakblogger szerint Esteban Ocon korábban üléspróbán járt a McLarennél, de egyelőre nem tudni, hogy a francia pilóta átigazolhat-e hozzájuk, és ha igen, milyen feltételekkel.