Stroll még nem tudja, édesapja leigazolja-e új csapatához

Lance Stroll a Williams versenyzőjeként készül a Belga Nagydíjra, miközben édesapja és üzlettársai átvették a legnagyobb rivális Force India irányítását.

Egy új csapat létrehozása árán, csütörtökön végre rendeződött a Force India helyzete és jövője a Forma-1-ben, miután Lawrence Stroll bejelentette, hogy átvették a silverstone-i istálló irányítását és Race Point Force India néven működtetik tovább, Otmar Szafnauer vezetésével. Versenyzőpárosukat egyelőre Sergio Pérez és Esteban Ocon alkotja.

Idősb Stroll a csapat által kiadott sajtóközleményben azt mondta, kihívást lát abban, hogy a Force Indiát magasabb szintre emelje és fia, a nagy rivális Williamsnél versenyző Lance is azt hangsúlyozta, hogy édesapja üzleti vállalkozásba kezdett, amihez neki egyelőre nincs köze. Azt azonban nem zárta ki, hogy később ő is a Force Indiánál folytatja a pályafutását.

„Az én szempontomból eddig semmi sem változott. Továbbra is Williams pólót hordok, egy versenyhétvége vár ránk és 100 százalékig elkötelezett vagyok a munkám mellett – jelentette ki Lance Stroll a Belga Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján. – A másik oldalon történtek dolgok és nagyon örülök édesapám [sikerének].”

Nagyszerű pénzügyi lehetőséget látott a Force Indiával."

„Egy ideje küszködtek már, de nagy potenciált lát bennük és ő egy üzletember. Szenvedélyes az autók és a Forma-1 iránt, mindig is az volt. Megmentett 400 munkahelyet és hiszi, hogy nagyon versenyképes és egészségesen működő céget a jövőben, úgyhogy ennek örülök” – nyilatkozta a kanadai fiatalember.

Stroll többször is kijelentette, hogy egyelőre a Williams pilótája, tiszteletben tartja a csapattal kötött szerződését és az ellenfelek legyőzésére hajt, azt viszont elmondása szerint nem tudja, hogy mit hoz a jövő. „Meglátjuk, édesapám mit kezd velem. Rendes ember, remélem, magával visz!” – viccelődött. – Egyelőre csak hétvégéről hétvégére haladok, aztán meglátjuk, mi lesz.”

Az újságírók többször is megpróbálták kihúzni Strollból, hogy átigazol-e a Force Indiához, de hajthatatlan maradt és kitartott amellett, hogy ez egy üzleti vállalkozás édesapja számára.

„Elvégezte az átvilágítást [due diligence] és azt látja, hogy [a Force India] erőn felül teljesít. Nagyszerű munkát végeznek azzal, amivel rendelkeznek, nagy lehetőséget lát bennük, pénzügyileg is jó alkalom nehéz helyzetben megvásárolni [a csapatot] és tényleg hisz abban, hogy növekedhet a cég és a lehető leginkább versenyképessé válhatnak – mondta. – A legjobbakat kívánom nekik a Force Indiával.”

Mi lesz Oconnal?

Hivatalos megerősítés egyelőre nincs, de Pérez többször is célozgatott már arra, hogy ő a Force India pilótája marad, Ocon pedig Belgiumban megerősítette, hogy „voltak lehetőségei” a Renault-nál, mielőtt ők leigazolták Daniel Ricciardót. Azt állítja, nem aggódik a jövője miatt és bízik a Mercedesben, ami menedzsereként eddig mindig a megfelelő ülést biztosította a számára.

„Az a fontos, hogy a pályán mindig jól teljesítsek. Mindig azt mondom, hogy ha az ember jól megy a pályán, akkor egy Forma-1-es csapat nem tud megszabadulni tőle. Ez a célom. Próbálom a lehető legjobbat nyújtani, ahogy a szezon első felében is. Ha ezt teszem, biztosan lesz jövőre is ülésem” – vélte. A pletykák szerint Ocon is a McLaren felé tart, valószínűleg csak kölcsönbe.