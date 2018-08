Az olaszok szerint döntött Räikkönen sorsáról a Ferrari

A Mercedes pilótáinak új szerződése és Daniel Ricciardo átigazolása után Kimi Räikkönen jövője a legnagyobb kérdés az F1-es pilótapiacon. Olasz lapértesülés szerint nem sokáig.

Kimi Räikkönen jövője rendeződni látszik, legalábbis az olasz Corriere della Sera szerint. Az olasz lap úgy tudja, a Ferrari akár már Spában vagy hazai versenyükön, Monzában bejelentheti, hogy megtartja a 2007-es világbajnokot, sőt, francia értesülések szerint akár még egy éves opciót is aláírhatnak az eddigi utolsó F1-es bajnokukkal.

Räikkönen 2014-ben tért vissza a Ferrarihoz, amikor az akkori elnök, Luca di Montezemolo attól tartott, hogy Fernando Alonso elhagyja a Scuderiát, ami egy évvel később be is következett. Alonso az eredmények terén szinte lesöpörte a finn pilótát, a stabilitás miatt mégis bizalmat szavaztak neki, azóta pedig Sebastian Vettel fogja a pártját.

A 2007-es világbajnok leváltása lényegében azóta téma, hogy visszatért az olaszokhoz, korábban Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg és Daniel Ricciardo leigazolása is felmerült, Räikkönen azonban mindig megúszta, részben a hatalmas reklámértéke, részben a Vettellel kialakított jó munkakapcsolata és a csapategység megőrzése miatt.

Sergio Marchionne, a Ferrari néhai elnöke azonban az idén valószínűleg már leváltotta volna,

hiszen a tavalyi év végén nyíltan beszélt Räikkönen utolsó szezonjáról és nyáron a bennfentesek már biztosra vették, hogy a remekül szereplő Charles Leclerc-t előléptetik az Alfa Romeo által szponzorált Saubertől és jövőre akár már a Scuderia pilótája lesz. Leclerc-t a mezőny legjobb pilótái, Vettel és Lewis Hamilton is méltatták, Jacques Villeneuve szerint azonban nem jó ötlet a gyors előléptetése.

Marchionne azonban a Magyar Nagydíj előtt váratlanul meghalt, az utódja pedig a Philip Morristól érkező Louis C. Camilleri lesz, aki korábban részt vett Räikkönen esküvőjén is, és úgy hírlik, Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke is hajlik arra, hogy a rutinos versenyzőnek továbbra is bizalmat szavazzanak egy újonc ellenében, aki felboríthatja a status quót.

Leclerc-ről ettől függetlenül várhatóan nem veszik le a kezüket,

az olasz lap úgy tudja, hogy a Ferrarival szintén együttműködésben álló Haas-csapatnál folytathatja jövőre a pályafutását a bukdácsoló és sok pontot eldobó Romain Grosjean helyén. Ez a jelenlegi állás szerint előrelépés lenne Leclerc számára, mivel a Haas a konstruktőri világbajnokság 4. helyére hajt és várhatóan 2019-ben is erősebb csapat lesz az idén nagyot fejlődő Saubernél.