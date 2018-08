A McLaren kivárja az új technikai igazgató érkezését

James Key szerződtetését már bejelentették, de ez meglepte a Toro Rossót, amit nem akarja idő előtt elengedni a brit szakembert. Zak Brown szerint a McLaren nem erőlteti a váltást.

Komoly átszervezés kezdődött a McLarennél, miután az idei eredményeik is messze elmaradnak a várakozásoktól. A technikai stáb több tagja, valamint Eric Boullier versenyigazgató is távozott és Fernando Alonso is úgy döntött, hogy nem folytatja az F1-es pályafutását. Zak Brownt kinevezték a McLaren Racing ügyvezetőjének, ő pedig leigazolta a Toro Rosso technikai igazgatóját, James Key-t.

A brit szakembert azonban a Toro Rosso nem akarja idő előtt elengedni, ezért felmerült, hogy a McLaren esetleg kölcsönadja Lando Norrist az olasz istállónak, de Brown a Racer.com-nak azt mondta, kivárják, amíg az elismert mérnök felszabadul.

„Hosszútávú stratégiát követünk, próbáljuk előre mozdítani a csapatot, de ez egy utazás és nem tudunk egyik napról a másikra mindenkit megszerezi, akit szeretnénk. Türelmesnek kell lennünk, idővel majd csatlakozik hozzánk” – mondta Key-ről, akinek megszerzését „nagyszerű győzelemnek” nevezte.

Brown szerint a McLaren remek lehetőséget biztosíthat olyan szakembereknek, akik meglátják a lehetőséget a fejlődésre.

„Én is ezért csatlakoztam. Talán egy mélyponton érkeztem, a McLaren közelmúltjának történetében mindenképpen, de lelkesít a lehetőség – mondta. – A McLaren visszajuttatása az élre bárkinek jó lehetőség, aki tényleg versenyezni akar” – vélte.

Az amerikai üzletember szerint a csapatnál lelkesen fogadták Key szerződtetésének hírét és azt ígérte, hogy további bejelentések várhatók. „Amikor átalakítunk, néhányan távoznak, őket mindenképpen új érkezőkkel kell pótolni” – összegzett.

„Szerintem már megmutattuk, hogy nem ülünk egy helyben és agresszívan változtatunk a munkamódszereinken, mert a közelmúltbeli eredményeink teljesen elfogadhatatlanok. Az embernek változtatnia kell, különben nem várhat más eredményeket.”