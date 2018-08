Vettel már kamaszként úgy tett, mint egy profi F1-es

Egykori főnökei méltatták a német pilótát és azt is megértik, ha Vettel néha hibákat vét a versenyzés közben. Mario Theissen, Franz Tost és Christian Horner is sorolta az erényeket.

Az előző és az idei szezon során Sebastian Vettel lett a Mercedes és Lewis Hamilton elsőszámú kihívója az F1-es világbajnoki címért zajló csatában. Mindketten négyszeres világbajnokok, de nagyon különböző karakterek, míg Hamiltonnál sokszor az ösztönös tehetséget, addig Vettelnél a munkabírást és a kivételes csapatépítő készségeket szokás kiemelni.

Az F1 hivatalos weboldala Vettel korábbi csapatfőnökeivel beszélgetve készített portrét a német versenyzőről, akire a sebészi pontosságú vezetés és a dühkitörések, illetve olykor a ki nem kényszerített hibák is jellemzők. Noha a Ferrari pilótája nem keresi a nyilvánosságot, így is a mezőny egyik üde színfoltja. Elismerte, sokáig nem is hitte, hogy a vezetés lesz majd az élete.

„Miközben felnőttem és lépkedtem a különböző kategóriákban, egészen sokáig nem voltam meggyőződve arról, hogy sikeres pályafutásom lehet a versenyzés terén – ismerte el az F1.com-nak. – Az ember csak arra összpontosít, amivel foglalkozik. Minden egyes lépéssel. A célom az F1 elérése volt, de amikor bejutottam, még akkor sem voltam biztos magamban.”

Egy pár év és néhány verseny megnyerése után az ember rájön, hogy karriert fut be. Előtte viszont nem igazán szerettem ezt annak nevezni.”

Vettel szerénysége nem csak mendemonda, korábbi csapatfőnöke, a BMW Motorsport egykori vezetője, Mario Theissen is elárulta, hogy Vettel már az első napján is nagyon fegyelmezett volt a Formula BMW-ben. „Amikor megérkezett a pályára, mindig voltak jegyzetei az előző versenyről. Nagyon jól felkészült” – emlékezett vissza a BMW Sauber egykori csapatfőnöke.

„Ha egy Formula BMW szabadedzés reggel 8-kor kezdődött, ő felkelt négy órával hamarabb, elment edzeni a konditerembe, aztán indult a pályára. 15 éves korában már olyan viselkedést tanúsított, amit az ember egy F1-es pilótától várna” – mondta Theissen. A Toro Rossónál Gerhard Berger mellett Franz Tost is a főnöke volt, ő Vettel csapatépítő készségét emelte ki.

Michael [Schumachertől] megértette, hogy egy versenyző nem csak attól lesz sikeres, amit az autóban tesz. Sebastian felismerte, hogy a csapat összehozása és a motiváció magasan tartása döntő a siker érdekében.”

Tost hozzátette, szerinte nem az a lényeg, hogy Vettel időt tölt a szerelőivel vagy minden alkalommal együtt étkezzenek, hanem a kommunikáció és az apró gesztusok, a reggeli üdvözlet és a verseny utáni köszönetnyilvánítás. A német pilóta viszont nem érzi magát ettől különlegesnek. „Nem próbálok kiemelkedni, csak egy lenni a srácok, a csapat tagjai között és győzelemhez segíteni őket.”

Származása és mentalitása miatt Vettelt sokszor hasonlítják Schumacherhez, ő azonban ezzel nem feltétlenül ért egyet. „Az emberek sokszor azt hiszik, hogy azért csatlakoztam a Ferrarihoz, mert utánozni akarom Michaelt. Már az nagy siker lenne, ha Michael eredményeinek csak a közelébe jutnánk. Változnak az idők, nem annak kellene hajtania minket, ami már elmúlt.”

Ha Vettel idén megnyeri a trófeát, ő lesz a sportág történetének legfiatalabb világbajnoka, ehhez azonban nagy összeszedettségre van szüksége, mivel 24 pont hátrányba került Hamilton mögött.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke szerint Vettel egyre jobb lesz a szezon második felében, ha megérzi, hogy esélye van a végső sikerre, Tost pedig úgy vélte, a 2010-es világbajnokság során Vettel bizonyította, hogy mentálisan erős. Theissen véleménye az, hogy Vettel talán több hibát vét, mint a pályafutásának mostani szakaszában elvárható lenne, de látja ennek az okát.

„A határon kell vezetni, talán néha azon túl is, különben nem érte volna el ezeket a sikereket. Minden sport ugyanolyan. Ha az ember fel akar jutni a hegycsúcsra, kockáztatnia kell. Ez néha nem jön be, máskor igen. Emlékezzenek, mennyi balesete volt Michaelnek vagy [Ayrton] Sennának. Hamilton is összetöri néha. Ez a különbség az élpilóták és a többiek között.”

Theissen bő 10 évvel ezelőtt, 2007-ben dolgozott utoljára Vettellel, de úgy véli, a sportoló már sokkal összeszedettebb lett és a kudarcokat is jobban kezeli. Szerinte ezt az évek múlásával tanulta meg.

„Az embernek meg kell tanulnia a pályafutása során, hogy nem irányíthat mindent. Néha váratlanul győz, máskor hiába hiszi, hogy lehengerlő hétvégéje lesz, nulla ponttal mehet haza. Hockenheimben ez történt vele. Fiatalabb pilóták összeomlanának, de nekem úgy tűnik, Sebastian már túlvan ezen az időszakon. Elfogadja, ami jön, megérti, hogy nem uralhat mindent. A legjobb, ha ilyenkor lapozunk egyet és a következőre összpontosítunk.”