Kiveszik Alonsót a McLarenből a belgiumi edzésen

A Hungaroring után Spában is tesztlehetőséget kap Lando Norris, ráadásul nem is akárki, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso helyén.

A múlt héten jelentette be Fernando Alonso, hogy a szezon végén elhagyja a Forma-1 mezőnyét és a hosszútávú sportautó-világbajnokságban (FIA WEC) versenyez tovább, valamint az IndyCar felé is kacsintgat. A McLaren közleménye szerint Alonso már hónapokkal ezelőtt tájékoztatta őket a döntésükről, így felkészülhettek Carlos Sainz szerződtetésére is.

A meglepetések azonban itt még nem értek véget, ugyanis a McLaren azt is közreadta, hogy a Belga Nagydíj pénteki első szabadedzésén nem Alonso ül be az egyik MCL33-asba, hanem a csapat tesztpilótája, Lando Norris vezet majd, így a brit pilóta pályafutása első nagydíjrészvételére készülhet, még ha egyelőre nem is versenyzőként.

„Ezen a hétvégén jön el az első alkalom, hogy a tartalékpilótánk, Lando Norris vezeti majd az egyik MCL33-ast, Fernando autójába ül be a pénteki első szabadedzésen – erősítette meg Gil de Ferran, a csapat sportigazgatója. – Ez nem csak az ő folyamatban lévő fejlesztése és felmérése, hanem az autó vizsgálata is.”

Stratégiai megközelítéssel, versenyről versenyre döntjük majd el, hogy a következő nagydíjak közül melyeken lehet ez előnyös a számunkra.”

A svájci Blick tudósítója, Roger Benoit arról számolt be, hogy értesülései szerint a McLaren már döntött Stoffel Vandoorne leváltásáról, most Spában fej-fej mellett mérhetik össze a tudását Norris felkészültségével. A brit pilóta tavaly csatlakozott a McLaren juniorprogramjához, pillanatnyilag az F2-es bajnokság 2. helyezettje, az F3-as Európa-bajnokság tavalyi győztese.

Alonso a csapat belgiumi előzetesében azt nyilatkozta, örül, hogy már bejelentette a jövőjét érintő döntését, ettől azonban még nem akar kiengedni az F1-ben. „Ez semmilyen formában nem tántorít el engem és a csapatot sem attól, hogy az év hátralévő szakaszára összpontosítsunk” – szögezte le a kétszeres világbajnok.

A kétszeres világbajnok az idén már versenyzett Spában, itt érte el váltótársaival pályafutása első futamgyőzelmét a WEC-ben.

„Nagyon sok teendőnk van még, és nagyon várom már, hogy visszaüljek az autóba a második szabadedzéstől. Noha a mezőny összes többi tagjánál frissebb versenyélményeim vannak a silverstone-i WEC fordulóból, a múlt hétvégéről, így is alig várom, hogy a volán mögé üljek Spában. Ez a versenynaptár egyik legjobb helyszíne, és általában nagyon jó móka.”