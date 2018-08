Az F1-es mezőny kétharmada ülést keres 2019-re

Räikkönen és Gasly lehet a székfoglaló nagy nyertese, a középmezőnyben és az alsóházban még mindig nagy a bizonytalanság.

Izgalmas szakaszába fordul az F1-es szezon a pályán és azon kívül is, hiszen a 20 fős mezőnyből mindössze hét pilótának van szerződése 2019-re. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg és Carlos Sainz jövője rendeződött, a többiek viszont még keresik a helyüket.

A lehetséges forgatókönyveket Roger Benoit, a svájci Blick veterán tudósítója foglalta össze. Úgy tartja, Kimi Räikkönen és Charles Leclerc is marad jövőre a mezőnyben, mindössze 10 százalékos valószínűséget ad arra, hogy a Scuderia lecseréli a finn pilótát. Ezt alátámasztja, hogy Räikkönen új önéletrajza szerint Louis C. Camilleri, a Ferrari új vezérigazgatója is részt vett a finn pilóta esküvőjén.

„Ez nem csak a saját életem miatt fontos, a családom is szeretné tudni, hogy mi lesz” – idézte Räikkönent a Racefans. – A csapat nyilvánvalóan ismeri az én részemet a sztoriból. Nekik kell dönteniük és ez már évek óta így van. Nem titok, hogy gyakran csak egyéves szerződéseket kötöttem” – tette hozzá Räikkönen.

Camillerit hivatalosan szeptember 7-én, vagyis az Olasz Nagydíj utáni pénteken nevezik ki a Ferrari élére.

Benoit úgy tudja, Pierre Gasly-t előléptetik a Red Bullhoz, Helmut Marko pedig visszatérést ajánlott korábbi pilótájának, Jean-Eric Vergne-nek a Toro Rossóhoz, ezt a Motorsport.com olasz kiadása is említi. Ők hozzátették azt is, hogy Brendon Hartley megtarthatja az állását a faenzai alakulatnál. Az alsóházban már több a bizonytalanság,

„Imádom, ahogy néhány újságíró gyors következtetéseket von le csak azért, hogy felhajtást csináljon… Tisztázzuk, sohasem mondtam azt, hogy a Red Bull [Racing] kapcsolatba lépett velem, ami engem illet, szerintem Pierre Gasly kapja majd meg az ülést” – írta Vergne a Twitteren, miután azt nyilatkozta, hogy F1-es csapat is érdeklődött a 2019-es rendelkezésre állásával kapcsolatban.

Lance Stroll átigazolása a Force Indiához szinte borítékolható, de azt még nem tudni, hogy mikor. Stroll csapattársa gyaníthatóan Sergio Pérez lesz,

miután a mexikói pilóta erre célozgatott a napokban. Ez nehéz helyzetbe hozza Esteban Ocont, akit Benoit szerint menedzsere, Toto Wolff mindenkinek felajánl. A Renault-hoz szerződést Ricciardo hiúsította meg, a Williams visszalépés lenne, a Force Indiánál viszont valószínűleg nem maradna helye. A grove-i istállónál felmerült Robert Kubica és a Mercedes-tesztpilóta George Russell neve is.

Ocon a Hungaroringen azt mondta az Autosportnak, nem aggódik a jövője miatt, mert szerinte a Mercedesnél a lehető legjobb helyzetbe hozzák majd őt és úgy véli, csak „idő kérdése”, hogy az egyik Ezüstnyilat vezethesse. Erre legalább egy évet még várnia kell, mert Bottas egyéves szerződést kapott a Mercedestől további egyéves opcióval.

Fernando Alonso távozásával és Sainz leigazolásával rendezettnek tűnik a McLaren pilótafelállása,

Benoit viszont arról számolt be, hogy Stoffel Vandoorne-tól is megválnak jövőre, ebben az esetben Lando Norris reménykedhet előléptetésben, aki így nem kerül a Toro Rosso kötelékébe, de az is lehet, hogy Ocont kölcsönadják a wokingi istállónak. Kérdéses a Sauber és a Haas felállása is, részben Leclerc és Grosjean jövője miatt.

„Nem igazán ismertem őt az F2 előtt, de ott nyilvánvalóan nagyon jól ment és az idei szezon során is lenyűgöző – nyilatkozta Leclerc-ről a Haas pilótája. – Szerintem a második szezon mindig nehezebb az elsőnél, mert az elsőben nincsenek elvárások, utána meg nagyon magasak, főleg, ha a Ferrarinál köt ki. Ezt érdekes lenne látni. [Leclerc] nagyon-nagyon jól szerepel és a Sauber is nagyon jön fel.”