Megvan a mesterhármas Alonsónak a sportautó vébén

Spa és Le Mans után Silverstone-ban rendezték a WEC idei harmadik fordulóját, amit az első két viadalhoz hasonlóan a 8-as rajtszámú Toyota nyert Buemival, Kobajasival és Alonsóval a volánnál.

A papírformának megfelelően a két Toyota sprintversenyévé vált a győzelemért zajló csata a sportautó-világbajnokság (FIA WEC) silverstone-i 6 órás futamán. A japán gyártó két autója az első rajtsorból kezdte a versenyt és egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy a számottevő tempóelőnyük révén a 7-es vagy a 8-as rajtszámú autó lesz a győztes az LMP1-es és az összetett értékelésben is.

A 7-es számú autóval Kobajasi Kamui kezdhette az élről a versenyt és meg is tartotta a vezetést a 8-assal kezdő Sébastien Buemi előtt, aki az 1-es kanyarban kissé megcsúszott, de így is simán a 11-es számú SMP Racing autó előtt maradt, amivel Mihail Aljosin kezdett, de műszaki hiba miatt már 43 perc után kiestek, így Jenson Button nem is tudta vezetni az autót a futamon.

A két Toyota továbbra is óriási műszaki fölényben van, már 10 perc után elkezdték lekörözni a GTE Pro kategória autóit, a szintén LMP1-es, de hibrid rendszer nélküli autót hajtó Aljosin 20 perc után már 34 másodperc hátrányba került, 2 órával a vége előtt pedig a két Toyota már 3 kör előnnyel vezetett az SMP másik, 17-es számú autója előtt.

Az élen viszont szoros maradt a küzdelem, annak ellenére is, hogy a verseny első kétharmada során kétszer is előre engedték a 8-as számú autót.

Az első 10 perc után 0,8 másodperc, 20 perc után (a lekörözések miatt) 3,6 másodperc volt a különbség, később körülbelül ennyivel vezetett a 8-as számú autó is, José-María López viszont lefaragta a hátrányt, visszaelőzte a 8-ast az élen, majd 110 perccel a vége előtt Nakadzsima Kazuki, Fernando Alonso és Sébastien Buemi autója már 18 másodperc hátrányba került.

„Minden rendben volt, az autó jól ment – kommentált Alonso, miután kiszállt az autójából nem sokkal 16 óra után. – Az első etap során az autó túlkormányzott volt, de a második során nagyon jó volt a balansz. Nagyon szoros a küzdelem. Hihetetlen, hogy három óra elteltével egy másodperc választja el a két autót. Élvezzük a helyzetet.”

Nem küzdünk nagyon keményen, mert a csapatnak lehetőség szerint az 1-2. helyen kell zárnia. Sportszerű a csata, de így is játszadozhatunk egy kicsit.”

Buemi az utolsó etapban nagy hajrába kezdett, lefaragta a hátrányát és a verseny során harmadszor is utasították a testvérautót, hogy engedje el a 8-ast, így Nakadzsima Kazuki, a hazai pályán születésnapját ünneplő Mike Conway és José-María López ismét kénytelen volt megelégedni a 2. hellyel. A 8-as számú autó legénysége viszont mesterhármast ért el és a további futamokra megnyugtató előny tudatában készülhetnek.

Az LMP1-es kategória 3. helyét sokáig az 1-es számú Rebellion tartotta Andre Lotterer és Neel Jani vezetésével, miután Bruno Senna csuklósérülést szenvedett egy edzésbalesetben, de a táv vége felé közeledve elhúzódott egy bokszkiállásuk, így csapattársuk, a 3-as számú Rebellion ért oda a dobogóra Gustavo Menezes, Thomas Laurent és Mathias Beche révén, 4 kör hátránnyal.

Cikkünket frissítjük!

Az LMP1-es kategória 3. helyét az 1-es számú Rebellion szerezte meg Andre Lotterer és Neel Jani vezetésével, miután Bruno Senna csuklósérülést szenvedett egy edzésbalesetben.