Button: Alonsónak nem kellene panaszkodnia az F1-re

Korábbi csapattársa megérti Fernando Alonso döntését, de szerinte a kétszeres világbajnok visszatérhet az F1-be, ha versenyképes autót kap.

Fernando Alonso F1-ből való visszavonulása a hét legnagyobb híre, hiszen a kétszeres világbajnok a szezon végén várhatóan véget vet 2001 óta tartó pályafutásának az autósportok csúcsán és a sportautó-világbajnokságban (FIA WEC) folytatja a versenyzést, ahol a hétvégén is rajthoz áll a silverstone-i 6 órás futamon.

„Mondtam neki, hogy végre meghozta a helyes döntést. Nálunk ezt úgy mondják, hogy felébredt és megérezte a kávé illatát” – mondta újságíróknak Jenson Button, Alonso korábbi csapattára és jelenlegi ellenfele a WEC-ben. – Ugyanazt tette, mint én. Kiszállt, de egy év múlva meghagyja a visszatérés lehetőségét. Szerintem ez a helyes döntés.”

„Amennyiben a McLaren gyors lesz és versenyeket nyernek, biztosan vissza akar majd térni a Forma-1-be. A világ összes pilótája szeretne győztes autóban ülni a Forma-1-ben. Az ember visszavonul, mert elege lesz az utazgatásból valamint az ezzel járó stresszből, és ha még eredmények sincsenek, akkor nem éri meg ott lenni. Ha viszont az autó gyors lesz, 2020-ban vissza akar majd ugrani.”

Alonso azzal indokolta a távozását az F1-ből, hogy a küzdelem túlságosan kiszámíthatóvá vált, tagadta, hogy a saját esélytelensége bosszantaná, de Button nem hisz neki.

„Szerintem a megszólalásai talán nem voltak a legjobbak azzal kapcsolatban, hogy [az F1-ben] unalmas a versenyzés, hiszen a WEC-ben csak a saját csapattársa ellenfél a számára. Én megértem őt. Ha a győzelemért küzd, sokkal jobban élvezi, és ha az ember már több világbajnokságot is nyert, akkor egy idő után unalmas lesz a középmezőnyben küzdeni.”

Button hozzátette, szerinte Alonso az IndyCarral összehasonlítva tartja unalmasnak az F1-et az Indy 500-on szerzett tapasztalatai alapján. Kijelentette, a spanyol pilóta „kivételes”, nem csak a két világbajnoki címe miatt, hanem azért is, mert többször közel került újabbak megnyeréséhez. Elárulta, nagyon élvezte az Alonso elleni küzdelmet, sőt, még néhai édesapja, John is jól kijött vele.

Alonso és Button a 2-3. helyről rajtol a silverstone-i 6 órás versenyen, de az autóik között körönként 2 másodperc a tempókülönbség, így a brit pilóta négykörös hátrányra számít a verseny végére.

„A 2-3. helyről rajtolunk és szerintem ez elég menő. Ő még 95 éves korában is versenyezni fog. Most is többet versenyez nálam. Folyamatosan a spanyolországi gokartsuliban van, vezet és tanít. Most itt van a WEC-ben és szerintem jövőre így is elég mozgalmas menetrendje lesz. A versenyzők nem tudnak leállni. Én is azt hittem, hogy képes leszek erre, de nem.”