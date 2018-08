Ricciardo egykori ellenfelét F1-es állással keresték meg

A Formula E bajnoki címe és egy ideiglenes kategóriagyőzelem Le Mans-ban elég lehet Jean-Eric Vergne számára, hogy ismét vonzóvá váljon az F1-es csapatok számára.

Ha egy versenyző egyszer kikerül az F1-es mezőnyből, általában igen nehezen kerül vissza, de nem lehetetlen második esélyhez jutni, erre Brendon Hartley a legjobb példa a jelenlegi mezőnyben. Az új-zélandi pilótát Helmut Marko eltanácsolta a Red Bull pilótaprogramjától, most mégis a Toro Rosso színeiben versenyez.

Hasonló pályát írt le Jean-Eric Vergne is, aki 2012-2014 között a Toro Rosso pilótája volt, majd miután Daniel Ricciardót előléptették mellőle a Red Bullhoz, őt is lecserélték, hogy helyet kapjon a Max Verstappen-Carlos Sainz pilótapáros. Vergne később a Ferrari tesztpilótája volt, idén pedig megnyerte a Formula E-t és átmenetileg kategóriagyőztes is volt a Le Mans-i 24 órás LMP2-es mezőnyében.

Vergne a Crash.net-nek elárulta, a sikerei láttán F1-es csapat is érdeklődött nála, hogy van-e a szerződése a 2019-es szezonra és „lehetőségnek” nevezte a visszatérést a száguldó cirkusz mezőnyébe. „Vicces, hogy miként változik az autósport világa. Amikor az ember változtat a lelkiállapotán és a munkamódszerein, rögtön jönnek az eredmények” – mondta.

Három évvel ezelőtt nem hiszem, hogy bárki is felhívott volna az F1-ből, hogy van-e szerződésem jövőre. Ez [most] nagyszerű.”

A francia pilóta elárulta, érdekelné az F1-es visszatérés és „egy új, nagy kihívás. Ezúttal szerintem minden eszközöm megvan ahhoz, hogy jó munkát végezzel.” Noha Hartley leigazolását nemrég élesen bírálta, kijelentette, Ricciardo sikerei miatt nem érez keserűséget, holott az ausztrál pilótát választották helyette, ami a pályafutásaikat is meghatározta.

„Ott voltam Monacóban és nagyon örültem annak, hogy nyert. Nem kesergek azon, hogy legyőztem ezt a srácot, közel jártam hozzá, mégis ő győz, ő kapta meg a szerződést és ezt a jövőt” – árulta el. – Egyáltalán nem vagyok szomorú. Örülök annak, amim van, szerintem a dolgok okkal történnek.”

„Ki tudja, hol lesz ő 10 év múlva és hol leszek én? Már nem vagyok csalódott. Tanultam a hibáimból és a rossz dolgokból, amik megtörténtek és tulajdonképpen hálás vagyok azért, ami történt velem. Ha viszont jönne egy jó ajánlat a Forma-1-ből, azt megfontolnám.”