Alonso új ritmust adott az F1-es pilótakeringőnek

Több bejelentés is alaposan felpezsdítette a versenyzői piacot, a középmezőny bizonytalan jövőjű tagjainak jobbak az elhelyezkedési lehetőségei, mint néhány héttel ezelőtt, bár így is több az eszkimó, mint a fóka. Körkép.

Az elmúlt hetekben úgy tűnt, a három élcsapat egyikénél sem változnak a versenyzői felállások 2019-re, jelen állás szerint viszont akár kettőhöz is friss arc érkezhet. Annyi biztos, hogy a Mercedes megtartja a pilótáit, míg a Red Bullnál váratlanul üresedés lett, miután Daniel Ricciardo sokkolta az F1-es világot a Renault-hoz szerződéssel. A Ferrarinál Kimi Räikkönen jövőjét veszik körül kérdőjelek (megint), de Sergio Marchionne halálával későbbre tolódhat a leváltása Charles Leclerc-re, a hírek szerint az új menedzsment a stabilitást pártolja.

A többi istállónál tizennégy ülés érhető el, amiből könnyen csak tizenkettő maradhatott volna a piacon, ha a csődeljárás alá vont Force India helyzetét nem sikerül megoldani. Az autók egy részének már van gazdája, illetve néhány fiatalnak nem kell aggódnia: a Renault-nál kirakták a telt ház táblát, a McLarennél csupán az egyik helyre lehet licitálni, miután bejelentették Carlos Sainz érkezését, ami Pierre Gasly-nak jelenthet jegyet a Toro Rossótól a Red Bullhoz (de lehet, hogy ez már korábban eldőlt), a Haas pedig bizonyára megtartja Kevin Magnussent. A már említett Leclerc esetében mindössze annyi a kérdés, hogy a Saubernél vagy esetleg a Ferrarinál folytatja-e.

Szokás szerint sok az eszkimó és kevés a fóka, de kiknek kell kapaszkodnia a zsákmányba, és kik dörömbölnek az ajtón új vadászengedélyért?

Tolongás a McLarennél

Fernando Alonso visszavonulásának nyertese Sainz, akinél néhány hete még benne volt a pakliban, hogy a tehetsége ellenére állva marad a székfoglaló játékban. Akkor úgy festett a kép, hogy a Red Bullnak nem kell dilemmáznia az előléptetésen, és általános vélekedés volt, hogy a Mercedes a Force Indiától a Renault-hoz menekíti pártfogoltját, Esteban Ocont.

Most épp ő az, aki izgulhat, bár azt mondta a nyári szünet előtt, „nem aggódik," és „a pletykák jók, mert ez azt jelenti, az emberek felfigyeltek rá és elégedettek a munkájával." Azóta viszont Lance Stroll milliárdos apja és más befektetők vették meg a Force Indiát, így szinte tuti, hogy a fiatal kanadai ot folytatja a karrierjét, azaz Oconnak vagy Sergio Péreznek vennie kell a sisakját.

Az istállónál az ötödik évét taposó mexikói szentül hiszi, hogy a középmezőnyben a Force Indiánál a legjobbak lehetőségek, amennyiben megszűnnek a pénzügyi akadályok. Mindazonáltal vannak vészforgatókönyvei.

„Ez egy nagyszerű csapat. Nem kapkodok, mert tudom, hogy kiváló helyzetben vagyok, de minél előbb [eldől a jövőm], annál jobb – nyilatkozta. – A nyári szünetben jobban át fogom látni, mi hogy alakul, utána egyértelmű döntést tudok hozni."

A konstruktőri tabellára pillantva látható, hogy ötödikek vagyunk, pedig maguk el sem tudják képzelni, mekkora anyagi gondokkal küszködtünk.

„Szerencsére van pár lehetőségem – állítja. – Meglátjuk, melyik csapatnál lesz üresedés, utána döntünk."

Ocont a legfrissebb hírek szerint a Mercedes megpróbálja betuszakolni a McLarenhez, ahol a nem igazán villogó Stoffel Vandoorne maradása erősen kérdéses. Az alkudozás során a belgának nem csak arról kell meggyőznie főnökeit, hogy jobb választás Oconnál, hanem hogy az F2 bajnokságában a 2. helyen álló Lando Norrisnál is az. Az ilyenkor megszokott szöveget mondva azt állította, nem gondolkodik a jövőjén, csak magára koncentrál, de kérdés, elég biztosíték-e számára, hogy az új sportigazgató, Gil de Ferran lányával jár.

Rezeg a léc a Haas alapembere alatt

Romain Grosjean azon kevesek közé tartozik, akik kaptak második, sőt, harmadik esélyt a Forma-1-ben a bizonyításra. Miután 2009-ben az év második felében beülhetett a Renault-ba, két teljes szezon is lement, mire a Lotus (a jelenlegi Renault jogelődje) újra lehetőséget adott neki. Ott többször villantott, de ahhoz, hogy karrierjét folytathassa, ki kellett másznia egy igen mély gödörből, amibe a sorozatos, felelőtlen ütközések rántották be.

Most hasonló hullámvölgyből keresi a kiutat 32 évesen, miután érthetetlen balesetekkel bombázta meg az önbizalmát és tette kérdőjelessé a maradását a Haasnál; Bakuban a Safety Car mögött csapta falhoz az autót, Barcelonában a rajtnál okozott tömegkarambolt, Franciaországban és Angliában az edzésen törte össze a munkaeszközét.

Bár a csapatok nem szentimentálisak, a jövőjéről azért dönthet nehezen a Haas, mert Grosjean az első lépésektől, 2016-tól kezdve segítette őket tapasztalatával és szép eredményekkel. A pilóta ugródeszkaként tekintett erre a lehetőségre, hátha a motorszállítói kapcsolattal bejuthat a Ferrarihoz, de jelen állás szerint ez beteljesületlen álom lesz, és örülhet, ha jövőre a mezőny tagja marad.

„A csapat tudja, mit hoztam a házhoz az első naptól kezdve. Igen, idén nem minden versenyen teljesítettem úgy, ahogy kellett volna. Remélem, ez már a múlté és visszatértem a helyes útra" – nyilatkozta a Hungaroringen egy sajtóbeszélgetésen, amelyen a GPhírek is részt vett. B-tervről nem beszélt konkrétan.

Günther Steiner csapatfőnök azt mondta, a nyári szünetet követően döntenek 2019-ről, és Grosjean nincs reménytelen helyzetben. Az egyenletes teljesítmény a varázsszó, ezt ő is tudja. "Tudjuk, mire képes, és Önök is, hogy mit tud elérni egy jó napján. Olyankor kiemelkedően vezet, ezt kell rendszeressé tennünk – közölte. – Amikor jól nyitja a hétvégét, általában jól teljesít. Számomra az a fontos, hogy péntekenként kellemes környezetbe tegyük, mert olyankor rendszerint szombaton és vasárnap is erős."

A mezőny negyedik legerősebb istállójának a Haas tűnik, de különböző hibákból kifolyólag 16 pontos hátrányból veszik üldözőbe a konstruktőri ranglistán a 4. helyet elfoglaló a Renault-t az idény második felében. Az izmos Ferrari motorok miatt ez a csapat az egyik, ha nem a legvonzóbb landolási hely lehet a bizonytalan jövőjű versenyzőknek.

A kisebb csapatoknál is lesznek kiadó helyek

A konstruktőri rangsor utolsó három helyezettjénél szintén több hely kiadó. Jól jöhet ki az elmúlt hetek eseményeiből Brendon Hartley, pedig úgy tűnt, a Red Bull családból majdnem egy évtizede egyszer már száműzött pilóta mesébe illő visszatérése rövidesen véget érhet. Noha a sok baleset közül nem mindegyikért őt terheli a felelősség, Gasly pontszámban 26:2-re vezet ellene, ennek ellenére maradhat neki hely jövőre is.

Neki két konkurense van: a hírek szerint a Toro Rosso nem utasítaná el a McLaren-növendék Lando Norrist, és állítólag ha megkapnák, cserébe a szerződése lejárta előtt elengednék riválisukhoz James Key-t. Hartley másik vetélytársa a balhés múltú, ellenben ügyes Dan Ticktum, akinek az energiaitalosok lassan helyet akarnak szorítani. „Őrült, de gyors. Illik hozzánk – mondta róla Helmut Marko, hozzátéve, hogy az év végére készen állna az F1-re. – Bizonyos mértékig megzaboláztuk."

Stroll valószínűsíthető szerződése a pofozógéppé süllyedt Williamsnél szabadíthat fel egy versenyzői állást – Robert Kubica visszatérési reményei tovább élnek –, ahol Szergej Szirotkin azért küzd, nehogy újonc idénye egyben az utolsó is legyen. Az orosz szintén higgadtan kezeli a helyzetet. „A legrosszabb, amit tehetnék, hogy a következő szezonról kezdek gondolkodni, főleg a mi helyzetünkben" – mondta.

A fellendülőben lévő Saubernél Marcus Ericsson küzd a szerződéshosszabbításért, de amennyiben Vandoorne-nak megmutatják az ajtót a McLarennél, ez az istálló lehet az egyik mentsvára, mert a menedzsere, Alessandro Alunni Bravi része a svájci csapat tulajdonosi körének, Frederic Vasseur csapatfőnök pedig a főnöke volt, amikor a GP2-ben megnyerte a bajnokságot. A Leclerc-hez hasonlóan a Ferrari támogatását élvező Antonio Giovinazzi esélyei az F1-es visszatérésre szintén a Saubernél lehetnek a legjobbak.

Érdekes, hogy a mezőnyben korábban már szereplő pilóták közül alig akad olyan, akit szóba hoznak az ülések kapcsán, például a tehetséges Pascal Wehrlein neve sem nagyon tűnt fel újra a jelöltek között.