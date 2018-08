Óriási óra miatt panaszolták be az F1-es közvetítést a britek

Nem mindennap lát az ember óriáskerékre vetített Rolex órát. A 2016-os Szingapúri Nagydíj helyszínén tartózkodók nem is láttak, a tévé előtt ülők viszont igen, ráadásul jó nagyot. Ebből lett a gond.

A brit Ofcom, teljes nevén The Office of Communications az a cég, amely az országban a telekommunikációs cégeket, tévétársaságokat és postai vállalatokat ellenőrzi. Az Ofcom most fedte fel, hogy a 2016-os Szingapúri Nagydíj időmérő edzése után panaszt kaptak a Sky Sports közvetítésére, amelyben a Singapore Flyeren, a város jellegzetességének számító óriáskeréken egy, a közvetítésben odavetített hatalmas óra számlapja volt látható.

Ezt a grafikai megoldást kifogásolták, az óriáskereket teljes egészében eltakarja a Rolex órája

Az órán az F1 hivatalos időmérője, a Rolex feirata látható, a panasz pedig azt kifogásolta, hogy az óra mérete indokolatlanul kiemelkedő volt. Az Ofcom vizsgálódni kezdett, majd a Nagy-Britanniában az F1-es szezont részben közvetítő Channel 4-t is megtalálta, miután az az időmérő utáni levezető műsorában mutatta az órát.

A Rolex aktívan jelen van az F1-es közvetítésekben, mind a grafikákban, mind a pálya széli reklámok terén, ugyanakkor a gigantikus méretű óra jóval nagyobb volt annál, mint amit azelőtt bármikor mutattak.

A Sky Sports azzal védekezett, hogy a Forma-1-gyel kötött szerződésük értelmében az eseményeket élőben, a világ minden társaságának egységesen küldött jelet megszakítás nélkül kell közvetíteniük. Emiatt az indokolatlanul kiemelkedő megjelenés és a termékpromóció iránt nagyobb tolerancia szükséges a nézők részéről, mint ahogyan az minden élő sporteseményre igaz.

A Channel 4 esetében más volt a helyzet, hiszen ők nem élőben, hanem a levezető műsor alatt, felvételről vágták be az órát. A csatorna azt mondta, hogy nagyon kevés idejük volt az élő adás vége és a műsor kezdete között, a grafika elhelyezése pedig nehézzé tette, hogy a műsorfolyam jelentős megzavarása nélkül eltávolítsák azt.

A Channel 4 F1-es adásainak gyártója a Forma-1 vezetői elé vitte az ügyet, a hírek szerint pedig egy másik műsorszolgáltató is így tett. Ezen kívül a Sky informálta az F1-et, hogy a felnagyított óra „túlment az általánosan elfogadható határon."

Az Ofcom szerint az óra „dominálta a képernyőt, megjelent a helyszínről készített felvételeken és nem illeszkedett abba a sporteseménybe, amelyről a műsor szólt." Ezután a Sky ügyét lezárták, figyelembe véve a csatorna által az eset után tett lépéseket, valamint azt, hogy az időmérőt élőben közvetítették. A Channel 4-t viszont nem engedték el, továbbra is azt állítva, hogy a csatorna szabályt szegett. „Figyelembe vettük a műsor elkészítésekor fellépő időkorlátokat, de ez nem élő adás volt, hanem egy vágott összefoglaló. Ezért lett volna lehetőség arra, hogy ezeket a képeket kivágják" – állította az Ofcom.