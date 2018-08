Egyetlen F1-es futamot nyerhetett volna, de a Ferrari nem hagyta

Mint később kiderült, a finn Mika Salo az 1999-es Német Nagydíjon élete legnagyobb lehetőségét engedte ki a kezei közül a Forma-1-es futamgyőzelemre, de már akkor sem vette zokon, hogy a Ferrari csapatutasításának áldozata lett.

A csapatutasítás örökös vitatéma a Forma-1-ben. A sportág hőskorában teljesen mindennaposnak számított, nem is olyan régen pedig volt idő, amikor tiltott volt az alkalmazása. Mika Salo manapság sportfelügyelőként tűnik fel az F1-es futamokon, többek között annak a testületnek is tagja volt, amelyik nem büntette meg Lewis Hamiltont a bokszbejárat levágásáért a Német Nagydíjon, de a túloldalról is látott már egyet, s mást a Forma-1-ben. Az 1999-es szezonban ő ugrott be Michael Schumacher helyére a Ferrarihoz a német silverstone-i lábtörése után, a futamgyőzelemhez is ekkor került a legközelebb, a vörösök csapatutasítása azonban megakadályozta, hogy felállhasson a dobogó tetejére.

Mika Salo 1994-ben mutatkozott be a száguldó cirkuszban és egészen 2002-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal tagja is volt a mezőnynek.

Noha volt pár emlékezetes versenye, nyernie egyszer sem sikerült. Pedig egészen más karrier nézett ki neki akkor, amikor a brit Forma-3-ban Mika Häkkinennel küzdött a bajnoki címért.

Végül 4 pole pozíciót, hat leggyorsabb kört és hat győzelmet szerzett, amivel a második helyen végzett honfitársa mögött az összetettben.

A nagy lehetőséget végül Peter Collins, a Lotus csapatfőnöke adta meg neki, amikor az 1994-es Japán Nagydíjon beültette a Benettonhoz átszerződő Johnny Herbert helyére. Salo 10. lett az esőben úgy, hogy két nappal korábban, a pénteki első szabadedzésen ült életében először Forma-1-es autóban. Az elkövetkező éveket a Tyrellnél töltötte, ahol a kiscsapat anyagi lehetőségeit meghazudtolva, erőn felül teljesített és többször pontszerző helyen végzett, noha akkor még csak az első hat helyezett kapott pontot. Az 1998-as szezonra az Arrowshoz került, amelynél 4. helyével keltett feltűnést Monacóban, 1999-re azonban így is szerződés nélkül maradt.

Az év elején a BAR-nál három futamon helyettesítette a bokatörést szenvedő Ricardo Zontát, utána azonba ismét a partvonalon kívülre került.

Egészen az Osztrák Nagydíjig, az azt megelőző Brit Nagydíjon Michael Schumacher ugyanis kettős lábtörést szenvedett, a Ferrarinak pedig azonnal szüksége volt egy tapasztalt helyettesre.

A hetedik helyre hozta be az F399-est az időmérőn, a futamon azonban az első körben belekeveredett a Häkkinen és David Coulthard ütközése után kialakult kavarodásba, végül kilencedik lett.

A Német Nagydíjon még jobban ment, a 4. helyről rajtolt, miután közel 2 tizeddel jobb kört ment a Schumacher kiválásával a Ferrari első számú pilótájává előlépő Eddie Irvine-nál. Salo már akkor tudta, amikor elfogadta a Ferrari felkérését, hogy Irvine segítése lesz a feladata, ha a helyzet úgy kívánja. Jól ment az időmérő, de már azelőtt tudtam, hogy egyetlen métert is vezettem volna, hogy eljöhet az a helyzet, ami végül el is jött, úgyhogy majd megteszem, amit kell – nyilatkozta az F1 hivatalos oldalának. – Csak azért voltam ott, hogy segítsem Eddie-t és a csapatot mindkét világbajnoki cím megnyerésében. Igazán jól rajtoltam, második voltam az első kanyar után, Mika [Häkkinen] és én pedig elkezdtünk elhúzni a többiektől. Olyan volt, mint régen a Forma-3-ban."

Häkkinen a 24. körben állt ki a bokszba, Salo egy körrel később, de mivel honfitársának gondja akadt az utántöltő berendezéssel, a Ferrari finnje hirtelen az élen találta magát, életében először F1-es futamot vezetett. „A bokszban előztem meg Mikát, úgyhogy már előtte voltam, amikor a 25. körben defektet kapott és kiesett. De már a balesete előtt kaptam egy kis üzenetet a bokszból."

Az üzenet Ross Brawntól, a Ferrari technikai igazgatójától érkezett, aki arra kérte Salót, hogy lassítson, és engedje el Irvine-t.

„Láttam a tükörben, hogy egy vörös autó van mögöttem, de nagyon messze volt. Nem tartott sokáig, hogy meghalljam Ross Brawn nyugodt hangját, ahogy arra kér, lassítsak le. Még így is rettentően feldühített. Azt mondták, >>Ne menj túl gyorsan ebben a körben, Mika.<< A francba, gondoltam magamban." „Miután Eddie elment mellettem, nagyon lassan vezetett, folyamatosan mondogatnom kellett a csapatnak, hogy szóljanak neki, gyorsítson fel, mert Frentzen kezdett nagyon közel kerülni hozzám. Ezután felgyorsított egy kicsit."

Salo végül 1 másodperccel csapattársa mögött, 5 másodperccel Frentzen Jordanje előtt ért célba.

Irvine sem érezte magáénak a győzelmet, olyannyira, hogy átnyújtotta Salónak az első helyért járó trófeát.

Akárcsak Schumacher Rubens Barrichellónak a 2002-es Osztrák Nagydíj után. „A dobogón tette ezt, szép gesztus volt tőle." Valójában az első és a második helyért járó trófeát is hazavittem, majd néhány héttel később Eddie felhívott, hogy megkaphatná-e utóbbit, úgyhogy elküldtem neki."

Számos pilóta esett már csapatutasítás áldozatául a modern Forma-1-ben, a legtöbbjükben ez pedig mély nyomot hagyott, és évekkel később is keserű szájízzel gondolnak vissza az esetre. Noha az autóban ülve Salo sem repesett az örömtől, később elfogadta a helyzetet. „Az emberek azt mondják, hogy bizonyára frusztráló volt, de abban az időben nem gondoltam ezt. Úgy voltam vele, hogy rendben van, hiszen ez a munkám. És így is volt, ez csapatsport. Valójában pedig több futamot is feláldoztam Eddie-ért és a csapatért. Spában is könnyedén a dobogón végezhettem volna , de egy kicsit ott is el kellett vennem a gázt. Ott is bekaptam pár golyót."

Monzában, a Ferrari hazai versenyén azonban nem kellett besorolnia az északír mögé, Frentzen és Ralf Schumacher mögött a harmadik helyen végzett. Mindössze azt sajnálja, hogy az év végén Irvine nem tudta megnyerni a világbajnoki címet, amely Häkkinené lett. A kontrsuktőri pontversenyt azonban legalább a Ferrari nyerte. Természetesen egy kicsit szomorú voltam, mert mindent egybevetve megtarthattam volna az első helyet Hockenheimben."

A Ferrarinál tett kitérő teljes szezonra szóló szerződést ért Salónak a 2000-es idényre a Sauberhez. Két hatodik és egy ötödik hely volt a legjobbja, utóbbit kedvenc vadászterületén, Monacóban szerezte. A 2001-es évet a Forma-1-be készülő Toyota tesztelésével töltötte, majd 2002-ben a japánok versenyzője volt. Utolsó F1-es futamát Szuzukában, bemutatkozása helyszínén teljesítette.