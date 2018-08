Alonso fényesnek látja a McLaren jövőjét

A McLaren lényegében feláldozta az idei szezonját a következő év oltárán, Fernando Alonso szerint azonban ez volt a helyes lépés, ami miatt optimistán tekint a jövőbe.

Továbbra sem tudja senki, hogy Fernando Alonso jövőre is a Forma-1-ben lesz-e, a kétszeres világbajnok azonban bizakodva tekint a McLaren 2019-es szezonjára, mondván mostanra megértették, mi a gond az autóval, az idei szezon feláldozása pedig sokat jelenthet a következő idényre.

A McLaren már a téli teszteken tudta, hiába a Hondáról a Renault motorjaira váltás, az MCL33-as nem hozza a tőle elvárt teljesítményt. A szezon előtt még a Red Bull legyőzését tűzte ki célul az istálló, a valóság azonban gyorsan arcul csapta őket.

„Először a harmadik, negyedik versenyen azonosítottuk [a problémákat] – tekintett vissza Alonso. – Barcelonában új fejlesztési csomagot vetettünk be új orrkúppal és különböző elemekkel, amivel egy kicsit javítottunk a teljesítményen. Ott, majd Monacóban is jól teljesítettünk, ezután azonban visszatértek az eredeti gondok és a teljesítmény hiánya."

A csapat végül úgy döntött, hogy a versenyhétvégék pénteki első szabadedzéseit tesztelésre fordítja ahelyett, hogy az adott futamra készülne, mivel a szélcsatornában nem tudta kideríteni a hiányzó leszorítóerő okát.

Ezért a McLareneken mindenki másnál több aerodinamikai szenzort és aerofestéket lehetett látni a nagydíjhétvégék első 90 percében. „Úgy gondolom, hogy miután három vagy négy első szabadedzést csak az aerodinamika megértésére fordítottunk és feláldoztunk némi teljesítményt az időmérőre, rengeteg információt szereztünk péntekenként. Azt hiszem, mostanra már tudjuk, hogy pontosan mit kell tennünk"

– jelentette ki Alonso, aki egyúttal azt is elmondta, hogy az idei az idei szezonjukra annak már vajmi kevés hatása lesz.

„Van néhány kisebb megoldás az idénre is, de az elvégzett munka 70 százaléka a jövő évi projektet érinti, mert időre, három-négy hónapnyi fejlesztésre van szükség. Valószínűleg jobb, ha a következő évbe fektetünk." Néha jó a problémák mélyére ásni az autó megértéséhez, még ha ettől romlik is a teljesítmény. Most sokkal tisztábbnak és fényesebbnek látom a jövőt."

Alonsónak bizonyára nehéz optimistának maradnia az elmúlt évek szenvedései után tudva, hogy az idei szezonja sem hozta a várt eredményeket. Tulajdonképpen egyetlen fejlesztési csomagunk volt az idén, Barcelonában. A többi futamra is vittünk kisebb dolgokat, de azoknak nem volt különösebb hatása a teljesítményre. Néhányuk kísérleti jelleggel került az autóra és inkább negatív, mint pozitív hatásuk volt. Ausztráliában a hetedik és a tizedik hely között voltunk, majd Barcelonában és Monacóban ismét visszakapaszkodtunk oda, azóta azonban csak hátrébb és hátrébb kerülünk."

A csapat korábbi pilótája is bízik a szebb jövőben

David Coulthard 1996-tól 2004-ig versenyzett a McLarennél és összesen 12 futamot nyert a wokingiakkal. A televíziós szakértőként dolgozó skótnak megvan a véleménye a csapat szenvedésének okairól, de abban sem kételkedik, hogy idővel javulni fog a helyzet.

„Zavarba ejtő, hogy ilyen nehéz időszakon mennek keresztül, végső soron azonban mindig az embereken múlik minden, azokon, akik az autót tervezik és építik, és akiknek vagy nem állt rendelkezésére elég erőforrás, vagy rosszul használták fel azokat és ezért elszámoltathatók" – nyilatkozta az Autosportnak.