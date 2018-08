Red Bull: Vettel törlesztett, amikor nem engedelmeskedett

Christian Horner részleteket árult el Sebastian Vettel eddigi talán legvitatottabb lépéséről, amikor ellenszegült a csapatutasításnak és Mark Webbert megelőzve győzött.

Hosszú interjút adott az F1 hivatalos podcastjának Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke Daniel Ricciardo távozása apropóján. A brit szakember saját pályafutása mellett Ricciardo lehetséges motivációira is kitért, valamint beszélt a Red Bull eddigi történetéről, benne legsikeresebb és legjobbnak tartott expilótájukról, Sebastian Vettelről.

A német versenyző ma már a Ferrarit erősíti, de a pilótaprogram „termékeként” a Red Bullnál lett négyszeres világbajnok. A sikerszéria persze nem jött ütközetek nélkül, Vettel többször is összecsapott akkori csapattársával, Mark Webberrel, akivel egy ideig nem is voltak beszélő viszonyban.

Vettel a 2013-as Malajziai Nagydíjon a csapatutasításnak ellenszegülve megelőzte Webbert és megnyerte a versenyt, ezzel magára haragítva az F1-es közvéleményt. Bár a közönség általában elítéli a csapatutasításokat, az annak ellenszegülő versenyzők megítélése is kétes, sokan úgy vélték, hogy az eset Vettel fegyelmezetlenségének és önző hozzáállásának a jele. Horner azonban árnyaltabb képet festett.

„Mark akkoriban nagyon nehezen fogadta el, hogy Sebastian egyszerűen gyorsabb volt. Ma szerintem már belátja ő is – mondta Horner. – Mark minden eszközt megragadott, hogy [Vettel] agyára menjen. Nagyszerű és kíméletlen ellenfél volt, az összes elmetrükkökről szóló könyvet kiolvasta, az egyik hőse [a labdarúgó] Roy Keane volt.”

„Bárhogy képes volt bosszantani Sebastiant, ha ehhez a csapatot is fel kellett használnia, akkor megtette. Csapatként próbáltunk pártatlanok lenni, de időről időre kereszttűzbe kerültünk és a helyzet egyre nehezebb lett” – emlékezett vissza Horner.

A helyzet a 2010-es Török Nagydíjon eszkalálódott először, amikor a két pilóta összeütközött és az sem tett rendet a két pilóta között, hogy 2012 végén Vettel már a harmadik világbajnoki címére hajtott.

„Az egész 2012 végén csúcsosodott ki, amikor Sebastian és [Fernando] Alonso küzdött a világbajnoki címért, Mark pedig a falhoz szorította [Vettelt] a Brazil Nagydíj, a világbajnoki döntő elején. Ez végül oda vezetett, hogy Bruno Senna kiforgatta [Vettelt]. Sebastian rendkívül dühös volt emiatt” – magyarázta Horner és elismerte, őt is bosszantották a történtek.

„A verseny előtt megbeszéltük, hogy mivel Mark nem küzdött a világbajnoki címért, tegyen meg mindent a csapattársa támogatásáért. Aztán az ösztönei közbeléptek.”

Vettel végül sérült autóval is átverekedte magát a mezőny nagy részén és megszerezte a világbajnoki címhez szükséges pontokat, de az ünneplés közepette sem felejtette el Webber hozzáállását.

„Ez az elfojtás vezetett el Malajziához, ami szó szerint két futammal később következett, bár 4-5 hónap elteltével. Mark vezetett, Sebastian ment mögötte új gumikon. Az abroncsok eléggé törékenyek voltak, ezért mondtuk nekik, hogy tartsák a helyüket. Sebastian azt gondolta, b**** meg.”

Horner kijelentette, 100%-ig biztos abban, hogy Vettel részéről ez törlesztés volt a brazíliai események miatt.

„Ezt meg is mondta [Webbernek] amikor leültek egymással Kínában. Feszültebb helyzet nem is lehetett volna.” A csapatfőnök viccelve megjegyezte, „hamarabb is lecserélhettük volna Webbert”, ezen kívül nem nagyon tudja, hogy mit tehettek volna a nyugodtabb légkör érdekében.

A királynőnek is el kellett magyarázni

A beszélgetés egy másik szakaszában Horner elmesélte azt is, hogy II. Erzsébet brit királynőnek és Fülöp hercegnek is el kellett magyaráznia a „Multi-21” néven elhíresült esetet a Buckingham Palotában. Horner pont az ominózus verseny után volt hivatalos egy szűk körű, 10 fős vacsorára, ahol „bizarr helyzetbe” került, mert be kellett számolnia arról, hogy

az ausztrál versenyzőnk miért volt kifejezetten feldúlt a német versenyzőnk miatt.”

„Erről beszélgettem ebéd közben és a királynőt ez kifejezetten érdekelte. Fülöp herceg is hihetetlenül érdeklődő volt, arról is faggatott, hogy nem tudnánk-e megnézni a [lovas] fogatát – utalt a herceg sporttevékenységének elősegítésére. – A lehető legbizarrabb helyzet volt.”