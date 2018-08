Red Bull: Eddig Vettel volt a legjobb pilótánk

Christian Horner nem a német pilóta négy világbajnoki címével indokolta, hogy őt tartja a Red Bull eddigi legjobb F1-es pilótájának. Daniel Ricciardo úgy vélte, ő is felnőhet mellé.

Monacóban ünnepelte fennállása 250. nagydíját a 2005-ben létrehozott Red Bull Racing. A Stewart és a Jaguar jogutódjánál az évek során kilenc pilóta versenyezhetett és pilótaprogramjuknak köszönhetően rengeteg tehetség megfordult náluk.

Az eredmények tekintetében a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel kiemelkedik közülük, de Christian Horner csapatfőnök szerint a német pilóta más szempontok szerint is a Red Bull eddigi legjobb pilótája.

„Azt kell mondanom, hogy ebben a pillanatban Sebastian Vettel – felelte Horner az F1 hivatalos podcastjában. – A csapattal együtt fejlődött, bemutatott néhány szenzációs teljesítményt, amikor jó helyzetbe hozta magát a verseny elején. Képes kontrollálni és menedzselni a nagydíjat, ebben lenyűgöző volt.”

Minden év során, amit a csapattal töltött, csak egyre jobb és jobb lett.”

Vettel volt az első olyan pilóta a Red Bullnál, aki önként egy másik F1-es csapathoz távozott, 2015-től a Ferrari versenyzője lett. Azóta újra harcba szállt a világbajnoki címekért, de egyelőre nem bír a Mercedesekkel és olykor látványos hibákat is vét, amik a Red Bullnál kevésbé voltak jellemzők rá.

„A rá nehezedő nyomás kissé más a Ferrarinál – mondta Horner. – A Red Bullnál nyugodtabb volt a légkör, most egy egész nemzet reményei az ő vállait nyomják. A Ferrari [csapatot] másként kell működtetni, az a környezet a félelemre alapul. Sebastian a hátán viszi ezt a terhet, szilárd sziklaként dolgozik a csapatban.”

A német pilóta a 2014-es szezon végén hagyta el a Red Bullt,

miután friss csapattársa, Daniel Ricciardo meglepetésre több pontot gyűjtött nála és a győzelmek terén is 3:0-ra verte Vettelt. A Goodwood Road & Racing kérdésére Ricciardo viccelve megjegyezte, arra számított, hogy a Ferrari az idén majd jobban érdeklődik iránta és úgy tartotta, lehet, hogy ez azért van, mert Vettel nem szeretné őt újra a csapattársaként látni.

Megkérdezték tőle azt is, hogy milyen két olyan pilóta ellen küzdeni, akik a statisztikák szerint az F1 történetének legjobbjai között vannak.

„Sebről van szó? – kérdezett vissza, mire a riporter igennel felelt. – Legyőztem őt. Nem kicsinyítem az érdemeiket, de erős a hitem abban, hogy én is el tudom érni ezeket a dolgokat” – utalt Vettel és Lewis Hamilton eredményeire.

„Ezt azonban könnyebb mondani, mint megvalósítani. Biztos vagyok abban, hogy 100 százalékig megérdemlik. Én is nyertem futamokat, nagy nyomás alatt is, de Abu-Dzabiba még nem mentem úgy, hogy esélyem lett volna. Szerintem bennem is megvan, ami kell, de még nem voltam ilyen helyzetben. Az a következő szint.”