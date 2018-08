Megúszta a megszűnést a Force India

Ahogyan az várható volt, elkelt a Force India F1-es csapat. A Magyar Nagydíj hétvégéje alatt csődeljárás alá helyezett istállót Lawrence Stroll, a Williamsnél versenyző Lance Stroll édesapja által vezetett konzorcium vásárolta meg, megmentve ezzel mind a 405 alkalmazott állását.

A Force India 11 nappal az eladása előtt, a Magyar Nagydíj péntekjén került csődeljárás alá, amelyet Sergio Pérez, a csapat egyik pilótája egy ügyvédjével közös cégen keresztül indított meg. A lépést a Daimler AG és a főszponzor BWT is támogatta, mivel úgy gondolták, ez az egyetlen esély a csapat megmentésére, amelyet a felszámolás fenyegetett a rengeteg tartozása miatt. Mostanra kiderült, igazuk lett, hiszen több potenciális vevőt maga mögé utasítva a kanadai milliárdos Lawrence Stroll kezébe került az istálló.

A csődeljárást az FRP Advisory intézte, a megegyezés pedig kedden, augusztus 7-én született meg a csődbiztos és a Stroll vezette konzorcium között.

Az eladásban Otmar Szafnauer, a csapat operatív igazgatója és az istálló vezetői is közreműködtek.

Stroll befektetőtársai között ott van a szintén kanadai vállalkozó Andre Desmarais, a Monaco Sports and Managementtől Jonathan Dudman, a divatiparban nagy névnek számító John Idol, a telekommunikációs befektető John McCaw Jr., a pénzügyi szakértő Michael de Picciotto, valamint Stroll üzlettársa, Silas Chou.

A Force India hitelezői teljes egészében visszakapják a pénzüket, a csapatnál betöltött 405 állás megmenekült, a működést pedig tovább finanszírozza az új tulajdonos,amely Vijay Mallyától és az Orange India Holdings Sarltól veszi át a botkormányt.

„Ez a megoldás biztosítja a Force India jövőjét a Forma-1-ben, és lehetővé teszi, hogy a teljes potenciálunknak megfelelően versenyezzünk – mondta Szafnauer. – El vagyok ragadtatva, hogy egy olyan befektetőcsoport támogatását élvezzük, amely hisz bennünk, mint csapatban, és látja a tekintélyes üzleti lehetőséget, amellyel a Force India rendelkezik a Forma-1-ben.”

„A szakértelmünk és az eltökéltségünk azt jelentette, hogy mindig egy súlycsoporttal feljebb szálltunk ringbe, ez az új befektetés pedig fényes jövőt biztosít nekünk. Vijaynek, a Sahara Groupnak és a Mol-családnak is meg szeretném köszönni az összes támogatást, és azt, hogy olyan messzire juttatták a csapatot, amennyire a körülményei engedték” – mondta Szafnauer.

Mások is érdeklődtek a csapat iránt, köztük két amerikai konzorcium, valamint egy brit cég. Ritka, hogy egy céget meg lehet menteni, és újra fizetőképessé lehet tenni – mondta Geoff Rowley, az egyik csődbiztos. – Meggyőző volt a különböző érdeklődő felek minősége, ezért alapos megfontolást igényelt, ahogy haladt előre a csődeljárás. Egy robosztus folyamat végén, egy nagyon hiteles ajánlatunk maradt a vállalat megmentésére.”

A csapat támogatása a mai naptól vált lehetővé, és még nagyobb összegekkel lesz az, amint megszüntetjük a csődeljárást. Erre a következő két-három hétben számítunk.

Most, hogy elfogadták az ajánlatot, a csődbiztos az apróbb részleteket is kidolgozza, amelybe a megállapodás véglegesítése is beletartozik.

Attól féltek, hogy a Manor és a Caterham sorsára jutnak

Ki ne emlékezne az F1 két kiscsapatának tragikus történetére? A Manor (akkor még Marussia néven), valamint a Caterham is 2014 végén került csődeljárás alá. Előbbi akkor még megmenekült, de 2016 végén kénytelen volt végleg lehúzni a rolót.

Voltak páran, akik csődeljárás alá kerültek, és már soha nem jöttek ki onnan, ezért nagy volt a zaklatottság és idegesség a csapattagok között, mert nem tudtuk, hogy mi lesz – nyilatkozta Szafnauer az Autosportnak. – Nagy megkönnyebbülés tudni, hogy a csapatnak van jövője, és képesek leszünk folytatni az F1-ben.”

Papíron a csődeljárásig Vijay Mallya volt a csapatfőnök is, Bob Fernley pedig a helyettese. Szafnauer nem tudja, hogy Fernley és ő megtarthatják-e jelenlegi pozíciójukat. „Még korán van, de remélem, hogy megtartják a csapat vezetését. Még csak most történt az egész, nem ültem le az új tulajdonosokkal megvitatni az elképzeléseiket.

A csapat neve, valamint jövő évi pilótafelállása is kérdéses, de erősen valószínű, hogy miután édesapja megvette a csapatot, a Williamsnél versenyző Lance Stroll jövőre már a Force Indiánál lesz,

amelyet elképzelhető, hogy nem is így hívnak majd. „A közeljövőben le fogjuk folytatni ezeket a párbeszédeket. Előre nézünk, nem hátra” – mondta Szafnauer.