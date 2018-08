Hamilton: Mikor azt mondják, menjek balra, inkább jobbra megyek

Lewis Hamilton olykor különc öltözködése nem a véletlen műve, a Mercedes négyszeres világbajnoka tudatosan akar kitűnni, érdekli a divat, amellyel szeretne komolyan foglalkozni a jövőben. Nem utolsó sorban csapata neki köszönheti ruhaszponzorát.

Lewis Hamilton egy ideje már nem csak a Forma-1-es versenypályákon, hanem azokon kívül is igyekszik maradandót alkotni és nyomot hagyni a divat világában is. A négyszeres világbajnok az egyik legnagyobb divatmárkával, a Tommy Hilfigerrel lépett közös együttműködésre, ami olyannyira jól sikerült, hogy saját csapatának is összehozott egy megállapodást a céggel.

Hamilton gyerekként csak álmodott arról, hogy egyszer olyan ruhákban járhat, amelyeket csak világsztárok engedhetnek meg maguknak. Nem biztos benne, hogy ha ma kellene elkezdenie a gokartozást, ugyanilyen messzire jutna. „Őrület, hogy itt ez a hihetetlen sportág, amelyben nagyon kicsi a sokszínűség. Sehol sincs ahhoz képest, ahol a mai korban lennie kéne." Szinte lehetetlen eljutni a Forma-1-be, vagy akár csak elkezdeni gokartozni, annyira drága. Ma már az én családom sem engedhetné meg magának. Akkoriban sem engedhettük meg, de ma ez még inkább igaz" – nyilatkozta a Paper Magazine-nak.

„Mindenféle dolgot csinálok az életemben, sok minden érdekel, de ezek egyike sem lenne lehetséges a versenyzés nélkül. A versenyzés az elsődleges, minden más utána jön. Olyan sok idő, elhivatottság és áldozat kellett, hogy eljussak oda, ahol ma vagyok. Imádom, amit csinálok, imádom a versenyt és a kihívást."

Forma-1-es pilótának lenni sem csupa móka és kacagás, olykor Hamiltont is hatalmába keríti az ezzel járó stressz. „Bizonyosan vannak időszakok, amikor ideges vagyok, de nem hiszem, hogy ez rossz. Csupán 21 futam van és mindenki olyan kritikus aziránt, hogy az ember nem engedhet meg magának hibákat." Amikor csak gyakorolsz, gyakorolsz és gyakorolsz, majd mégsem éred el azt, amire tudod, hogy képes vagy, az fájdalmas. Amikor előre látod a célt, magabiztosabbá válsz, kevesebbet kell aggódnod amiatt, ami körülvesz. Annyira jónak kell lenned, amennyire csak tudsz, mindössze ennyit tehetsz."

Hamilton fényképe egy ideje nem csak a Forma-1-gyel és motorsporttal foglalkozó szaklapokban, hanem a divatmagazinok címlapján is fel-feltűnik. Ez a jövőben vélhetően még inkább így lesz, hiszen ő a Tommy Hilfiger nagykövete.

„Régóta ez a legizgalmasabb dolog, ami velem történt. New Yorkban, az utcán ismertem meg Tommy [Hilfigert], egyszerűen belesétáltam, amikor kijöttem egy hotelből."

„Ezután több eseményen is találkoztunk, ő pedig azt mondta >>Hé, ember, imádom, amit viselsz, egy napon dolgozhatnánk együtt.<< Arra gondoltam, hogy ez csodás, de talán mindenkinek ezt mondja. Úgy gondoltam, hogy szinte hihetetlen, hogy Tommy Hilfiger, akinek a ruháit viselve nőttem fel, velem szeretne dolgozni. Azután ismét találkoztunk, ő pedig mondta, hogy csináljuk. Innen indult.

Rávettem a csapatomat, hogy egyezzenek meg, most pedig a Tommy Hilfiger a csapatszponzorunk, nekem pedig útban van az első kollekcióm. A többi pedig történelem."

Hamilton a Magyar Nagydíj előtti a Fashion Street 10. születésnapján járt, ahol szintén a Tommy Hilfigert képviselte. Ott is megjegyezte, hogy négy telepakolt bőrönddel indult útnak otthonról.

Hamilton a GQ magazin brit kiadásában is megmutatta, bizony szereti a különc viseletet

„Egészen biztosan túl sok ruhám van, ez egy kicsit már függőség. Amikor fiatalabb voltam, nagyon érdekelt a zene, főleg a hip-hop. Néztem a klipeket Diddy-ről és Tupac-ről és arról álmodtam, hogy egy napon én is ugyanolyan ruhákat viselhetek." A húszas éveimben kezdett igazán érdekelni a divat. Sokáig annyira csak a versenyzésre koncentráltam, hogy másnak nem maradt hely. Utána bekerültem a Forma-1-be, elkezdtem nyerni, életemben először pedig tudtam magamnak ruhákat venni. Ott álltam, hogy hová is menjek, mit csináljak? Olyan, mintha a nulláról egy új mesterséget tanulna az ember. Mit szeretek hordani, miket lehet és miket nem?"

Hamilton sokszor első ránézésre sem hétköznapi szettben jelenik meg, ez a kis különcködés azonban teljesen tudatos a részéről. „Vakmerő vagyok, soha nem azt csinálom, amire az emberek számítanak tőlem. Amikor azt mondják, hogy menjek balra, én szeretek inkább jobbra menni. Ugyanez a helyzet a divattal is." Például amikor meghívnak egy szmokingos eseményre, nem szeretek ugyanolyan fekete öltönyben megjelenni, mint mindenki más, én színes öltönyt fogok viselni. Más akarok lenni és kockázatot vállalni."

A Mercedes pilótája Kanye West és Pharrell Williams példáját követve nem tartja elképzelhetetlennek a váltást a divatszakma felé, hiszen az említett két énekes sem ott kezdte. „Nem lehetetlen a sportból átmenni a divatszakmába. Ezt még senki sem csinálta korábban."