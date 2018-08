Hamiltonnak jólesik, ha Cristiano Ronaldóhoz hasonlítják

Lewis Hamilton és Cristiano Ronado egyaránt szakmája egyik legjobbja, így nem csoda, ha előbbi büszke arra, ha utóbbival emlegetik egy lapon. A Mercedes négyszeres világbajnoka emellett nyomásról, nyári szünetről és a mentális felkészültségről is beszélt.

Lewis Hamiltonnak a szezon első felében voltak jobb és voltak rosszabb pillanatai is, de összességében elégedett lehet, mivel a bajnoki tabella élén állva mehetett el a nyári szünetre. A brit elismerte, nem mindig nyújtott kifogástalan teljesítményt, de a pihenés alatt mindent elkövet, hogy helyére tegye a kirakós hiányzó darabjait. Az összehasonlítás Cristiano Ronaldóval pedig csak büszkévé teszi.

Az ötszörös Aranylabdás, a nyáron a Real Madridból 105 millió fontért a Juventusba szerződő Cristiano Ronaldo gyakorlatilag egy külön márka, amellett, hogy sportágának egyik legjobbja. Hamiltont sokan hasonlítják hozzá, a brit is szereti a különleges autókat, aktívan jelen van a közösségi médiában, nem utolsó sorban pedig szintén az egyik legjobb abban, amit csinál.

„Nem tudtam ezt, de azt gondolom, hogy ez elég király" – nyilatkozta Hamilton, miután szembesítették a hasonlóságokkal. Hosszú idő óta a legjobb játékosok között van, valódi legenda a futballban. Úgyhogy ez valódi dicséret, ha ez a helyzet. Követek más sportágakat és a legendáikat. Az, hogy egy lapon említenek velük, igazi kitüntetés."

A Mercedes négyszeres világbajnoka a szezon első feléről is szót ejtett, amely során akkora nyomást tapasztalt, amekkorát korábban még nem.

„A nyomás, hogy minden millimétert kisajtoljak magamból, minden korábbinál nagyobb, ha ismét első akarok lenni. Ez izgatottá tesz, mert mindig úgy éreztem, hogy nyomás alatt tudom a legjobbamat hozni. Az idei év a tavalyinál is szorosabb, a legkisebb hibák is többe kerülnek, ezért a nyomás is nagyobb. Ez minden sportban így van, az utolsó lövés, az utolsó szerva a legfontosabb."

Hamilton beismerte, hogy mentálisan nem mindig volt a topon. „A játék körforgása minden sportban a legkeményebb. Vélhetően mialatt az emberek látnak itt, nem látnak a pályától távol, ahogyan egyikünket sem. Ez a legtöbbet követelő része, hogy mentálisan megfelelő állapotban legyünk márciustól novemberig, és minden hétvégére 100 százalékosan érkezzünk meg."

Őszintén elmondhatom, hogy nem minden hétvégén találtam fején a szöget, de a cél mindig ez. Az embernek vannak ezek a nagy visszaesései, mint például a németországi időmérőn. Mindig a golfozókat és a teniszezőket hozom fel példaként, akik elhibázzák az első szervát, majd másodikra ütnek egy ászt. A mentális harc is valahogy így néz ki. Nehéz elmagyarázni."

A Mercedes humoros vidóval tekint előre az augusztus végi Belga Nagydíjra és mutatja be, addig mivel tölti a szabadidejét Hamilton

Most azonban az augusztusi háromhetes szünetben minden versenyzőnek, így Hamiltonnak is van ideje feltölteni a lemerült akkumulátorokat, valamint dolgozni a gyengeségeken. „Az ember minden évben valami mást csinál a szünetben. Másképp használjuk fel és raktározzuk el az energiáinkat. Szerintem összességében jó terveim vannak, fizikálisan jól vagyok, de mindig vannak területek, amelyeken fejlődni lehet. Nem mondom el, melyek ezek, de dolgozni fogok némelyiken a szünet alatt."