Verstappen úgy érzi, a Renault háttérbe szorítja a Red Bullt

Max Verstappenből kisebbfajta dühkitörést váltott ki, amikor a Magyar Nagydíjon ismét az erőforrás hibája miatt esett ki. A Red Bull pilótája utólag arra célzott, hogy a Renault nem szentel ugyanakkora figyelmet nekik, mint a gyári csapatának.

A Red Bull egyik autója, nevezetesen Max Verstappené ismét műszaki hiba miatt volt kénytelen feladni egy futamot, ezúttal a Magyar Nagydíjat. A hollandnál feltételezhetően az MGU-K mondta be az unalmast. A verseny után természetesen – mint oly sokszor a szezon során – ismét szóba került a Renault, mint az energiaitalosok motorpartnere. A Red Bull pilótája úgy érzi, két futammal a Ferrari és a Mercedes mögött járnak a fejlesztések terén.

A Forma-1 motorszállítói közül a Renault-nak van a legnehezebb dolga azon a téren, hogy a Red Bullnak nem ugyanaz az üzem- és kenőanyag beszállítója, mint a gyári istállónak, valamint a másik partnercsapat McLarennek. Utóbbi kettőnek a BP Castrollal, a bikásoknak az ExxonMobillal van szerződésük. A Renault-nak ezért a Red Bullnak szánt motorokat külön kell tesztelniük a próbapadon, az Exxon üzemanyagát és kenőanyagát használva.

Arra a kérdésre, hogy szerinte a Red Bull ugyanazt a kiszolgálást kapta-e az év során, mint a Renault és a McLaren, Verstappen így felelt: Nehéz megmondani. Például az üzemanyag esetében már Németországban megkaphattuk volna [az újat], de csak Magyarországon kaptuk meg, mert nem voltak biztosak a megbízhatóságában. Amikor pedig új elemek jönnek, természetesen először a gyári csapathoz kerülnek, ami logikus, de nekünk nagy kár. "

„Az ember tudja, hogy a Ferrarinál és a Mercedesnél ezeket a dolgokat azonnal bevetik, emiatt pedig egy-két futamig előnyben vannak, mielőtt a többiek is lépnek. Úgyhogy mi mindig két futammal el vagyunk maradva."

A Renault korábban azt mondta, amiatt, hogy a Red Bull más beszállítót használ, nem tudta 100%-ban kihasználni a Kanadában bevezetett második fejlesztési lépcsős motort.

Az ExxonMobil Magyarországon használt fejlesztett üzemanyaga az első újítás volt a gyártótól a szezonban, míg a BP Castrol már Barcelonában fejlesztést hozott a Renault-nak.

„Különösen most, hogy saját gyári csapatuk van, az ember mindig egy kicsit háttérbe van szorítva. Most már bizonyos az, hogy a Hondára váltás jelenleg nem nekünk kedvez, fogalmazzunk így. De így működnek ezek a dolgok, ezt mi is tudjuk, úgyhogy el kell fogadnunk."

„Remélem, hogy jól fogjuk fejleszteni az autót. A motor nehéz történet. Jobbak vagyunk a Mercedesnél és a Ferrarinál az autó terén, úgyhogy ebből a szempontból nekik kell felzárkózni."

A Toro Rossónál egyre elégedettebbek a Hondával

A japánok 12 futam alatt 28 pontot gyűjtöttek, Pierre Gasly Bahreinben a negyedik, Monacóban a hetedik, a Hungaroringen pedig a hatodik helyen ért célba. Ezek voltak a gyártó eddigi legjobb eredményei a szezonban. Összehasonlítva, tavaly a McLarennel a szezon ugyanezen szakaszában 11 pontnál jártak.

„Szerintem ígéretes a Honda teljesítménye – nyilatkozta Gasly. – Tudtuk, hogy a Hungaroring egy kicsit kevésbé motorerő-igényes, ebből a szempontból közelebb hozza a mezőnyt. A Honda fantasztikus munkát végzett az esős időmérő edzésen, a vezethetőség nagyszerű volt. Ezután a futamon sem volt semmi gondunk."

„Ez a legjobb módja volt, hogy mindenkit motiváljunk és megmutassuk, hogy van bennünk potenciál. Remélhetőleg még több teljesítményt kapunk [a Hondától] a szezon második felére."