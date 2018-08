Hamarosan eldől, befogadja-e az új tüdőt Lauda szervezete

Közleményt adott ki a Bécsi Általános Kórház, amelyben tájékoztatást nyújtott a tüdőtranszplantáción átesett Niki Lauda állapotáról. A háromszoros világbajnok jól van, a következő napokban dől el, hogy szervezete végleg befogadja-e az új tüdőt.

A Mercedes-csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke augusztus-2-án, csütörtökön esett át az életmentő tüdőtranszplantáción, miután Ibizán megbetegedett, majd annyira rosszra fordult az állapota, hogy új tüdőre volt szüksége. Lauda orvosai elégedettek a műtét óta tapasztalt javulással, amely ha így folytatódik tovább, a 69 éves osztrák ex-versenyző újra teljes életet élhet.

„Az AKH Vienna megelégedéssel informál az augusztus-2-i tüdőtranszplantáció óta eltelt, elégedettségre okot adó időszakról" – áll a közleményben. Niki Lauda már 24 órával az operáció után teljes mértékben eszméleténél volt és újra önállóan lélegzett."

Lauda állapota azóta folyamatosan javult, az összes belső szerve megfelelően működik, a teljes felépüléséig a Bécsi Általános Kórházban kezelik.

Walter Klepetko professzor, a műtétet végző orvos elmondta: az átültetésre azért volt szükség, mert Lauda tüdeje már nem működött, új nélkül pedig nem maradt volna életben.

Az a következő napokban dől el, hogy a szervezete nem löki-e ki az új szervet, de egyelőre minden komplikáció nélkül történik.

Laudának legalább négy hetet kell még kórházban töltenie, majd egy újabb hét rehabilitáció vár rá, amely során légzőgyakorlatokat kell végeznie, valamint a jövőbeni gyógyszeres kezelését is beállítják.

A felépülés kezdeti szakaszában a háromszoros világbajnoknak akár napi 50 pirulát is be kell vennie.

Orvosa szerint ha nem lesznek komplikációk, teljes életet élhet, és újra dolgozhat. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne kellene időről-időre kontrollra járnia, amelyek során akár altatásban is megvizsgáhatják, hogy minden rendben van-e a tüdejével.

Az osztákot csütörtökön reggel 9 órakor tolták be a műtőbe, miután szerdán, Hamburgban találtak neki új tüdőt, amelyet még aznap este Bécsbe szállítottak. Laudát addig egy speciális szív-tüdő pumpa tartotta életben, de azzal is nagyjából még egy hetet bírt volna ki.