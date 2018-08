Az F1 elnöke szívesen látná Schumacher fiát a mezőnyben

Michael Schumacher fia második idényét tapossa a Forma-3-as Európa-bajnokságon, a Magyar Nagydíj ideje alatt pedig első győzelmét is bezsebelte a sorozatban. Az F1 elnöke úgy véli, különleges lenne Micket a Forma-1-ben látni.

A Magyar Nagydíj történései mellett kissé elsikkadt a hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher fiának, Micknek élete első Forma-3-as győzelme. A Prema Theodore Racing színeiben versenyző 19 éves pilóta nem máshol, mint a Schumacher-család számára oly kedves Spa-Francorchampsban érte el ezt a sikert, 26 évvel azután, hogy édesapja ugyanott megnyerte élete első Forma-1-es futamát.

Mick 45. F3-as versenyén ért fel először a dobogó csúcsára, ráadásul ezen a hétvégén indulhatott először pole pozícióból is, jóllehet azon a versenyen ütközött a csapattársával. Javítani azért volt lehetősége, mert az F3-ban három futamot rendeznek egy hétvége alatt, a kis Schumi pedig az utolsón happolta el a győzelmet a félig száraz, félig vizes aszfaltcsíkon.

A 6. helyről rajtolt, az első kanyarba már ötödikként fordult, majd az Eau Rouge-ban egy bátor előzéssel Jonathan Aberdeint maga mögé utasítva már a 4. volt.

A vizes Kemmel egyenes végén kívülről próbált elmenni csapattársa, Zhou mellett, de a két autó összeért. Schumacher folytatni tudta, egyúttal megkaparintotta a 3. helyet, amelyet ezután körökön kersztül őrzött. Tizenegy perccel a futam vége előtt csapattársát, Marcus Armstrongot támadta, majd ismét vakmerő mozdulattal, másodszor előzött az Eau Rouge-ban, ráadásul azzal a lendülettel a Kemmel egyenesben Shvartzman mellett is elment, és átvette a vezetést, amit már nem is engedett ki a kezei közül.

„Úgy tűnik, Spa jó hely a Schumacher-családnak – nyilatkozta a Süddeutsche Zeitungnak. – Annyira boldog vagyok a győzelem miatt, az egyetlen, amit mondani tudok, hogy libabőrös vagyok."

Michael Schumacher nem csak első F1-es győzelmét aratta Spában, de itt is mutatkozott be a száguldó cirkuszban 1991-ben, valamint utolsó, hetedik vb-elsőségét is az Ardennek között biztosította be. Összesen 7-szer nyert a pályán, de az 1994-es sikerét a padlólemez szabálytalansága miatt utólag elvették tőle.

Arra, hogy a hatodik helyről, felemás körülmények között verekedte fel magát a dobogó tetejére, Mick annyit mondott, hogy ez „Schumacher-erősség, szerintem benne van a génjeimben."

Chase Carey, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója elmondta: szívesen látná a hétszeres világbajnok fiát az F1-ben.

„Természetesen nagyszerű történet lenne. Michael Schumacher továbbra is különleges szerepet tölt be a Forma-1-ben korábbi világbajnokként. Ő a sportágunk ikonja, és az is marad. Természetesen Michael fiát, Micket különleges lenne az F1-ben látni, sok szurkoló szívét megérintené. A fiatal pilótáknak könnyebb dolguk kellene legyen az F1-be kerüléssel, különleges lenne, ha Mick is megkapná a lehetőséget."

Carey a Liberty Media hatalomátvétele óta eltelt időszakról is beszélt. Eleinte sokan és élesen kritizálták, mostanában azonban rendszeresen dicséreteket kap amiatt, amilyen irányba a Forma-1 tart.