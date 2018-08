Újra jönnek a hókotrók, így néznek ki az F1-es autók jövőre!

A legfrissebb tapasztalatok alapján egy mérnökhallgató élethű animációban mutatta meg, mennyit változik a Forma-1-es autók külseje jövőre.

A hungaroringi szezonközi teszten első alkalommal kaptunk ízelítőt a pályán abból, miként is nézhetnek majd ki a 2019-es autók, a Williams és a Force India ugyanis pályára vitte a jövő évtől életbe lépő szabályok szerint megalkotott első szárnyat, amelyek az FIA és az F1 reményei szerint könnyebbé tehetik az előzést.

Az animáción remekül látszik, hogy mennivel szélesebb és egyszerűbb lesz a szárny az autókon

Az új szárnyak szélesebbek és kevésbé bonyolultak az idieiknél, ami azt jelenti, hogy kevesebb kiegészítő szárnyacska található rajtuk, összesen öt elemből állhatnak és a szárnyvéglapok is egyszerűbbek. A Red Bull is bemutatott egy hasonló modellt, az energiaitalosok azonban csak az extra szárnyakat szerelték le az idei konstrukcióról, meghagyva a fő elemeket, a szárnyuk szélessége még nem a jövő évi szabályokat tükrözte.

Egy F1-rajongó mérnökhallgató már nem először foglalkozott a témával, és a teszten látottak alapján megalkotta saját 3D-s modelljét a Sauber autójára alapozva.

Az animáción három irányból is tökéletesen látszik, hogy miként változtatja meg az autók külsejét az első és a hátsó szárnyat érintő új szabály. A hátsó szárny hátrafelé is nagyobb lesz 20 mm-rel, valamint szélesebb 50 mm-rel. Ennek a szárnynak a véglapjai is egyszerűsödnek. Többen amiatt is aggódnak, hogy az új szárnyak szélessége miatt több szárnytörés is lesz, mivel kerék a kerék elleni csatában azok könnyebben akadnak össze.

Az oldalszárnyak terén várható változás kevésbé látványos, viszont ez sem elhanyagolható

Nem csak ezt a két területet érintik látványosan az új regulák, hanem az autók oldalát, pontosabban az oda szerelt szárnyakat is. Itt is egyszerűsödés várható, az úgynevezett bargeboard megengedett magassága 125 mm-rel csökken, cserébe nagyobb területet foglalhat el az autó oldalán.A mérnökhallgató erről is készített már animációt. Hogy mindettől könnyebb lesz-e előzni 2019-től, azt nehéz megmondani, a változtatások azonban egyértelműen ezt a célt szolgálják.