Változatosabb stratégiákra törekszik a Pirelli jövőre

Könnyebb lesz a nézők dolga a 2019-es szezontól, mivel a Pirelli a teljes Forma-1-es idényben csak három színt használ majd a gumik jelölésére. Nagyobb lesz a különbség a keverékek között is, amitől azt remélik, hogy izgalmasabbak lesznek a versenyek.

Mario Isola, a Pirelli autosportért felelős vezetője sajtótájékoztatót tartott a Forma-1-es Magyar Nagydíj utáni, Hungaroringen zajló szezonközi teszten, amelyen a csapatok által a mogyoródi aszfaltcsíkon próbálgatott 2019-es abroncsokról, valamint az azokat jelölő színekről is szót ejtett. Akiket összezavart a jelenleg a szivárvány minden színében pompázó gumipaletta, azok fellélegezhetnek, jövőre minden egyszerűbb lesz.

A Magyar Nagydíj utáni kedden és szerdán az 10-ből 9 F1-es csapat részvételével zajló szezonközi teszten egy autóval köröztek az istállók, kivéve a Toro Rossót, amely mindkét nap két STR13-assal állt munkába. Ennek oka, hogy ezúttal a Red Bull fiókcsapata volt a soros a Pirelli gumik tesztjében, egyik autójukkal végig a 2019-re szánt abroncsok fejlesztésében vettek részt.

Ezeket a gumikat a Pirelli hagyományosan semmilyen jelöléssel nem látja el, azonban olykor-olykor a többi csapat autóin is feltűntek a jelöletlen abroncsok.

„Ezek nem azonosak a Toro Rosso gumitesztet végző autóján használttal. Eltérő a konstrukciójuk az idei gumikétól, de még nem a 2019-re szánt végleges változat, azt még véglegesítenünk kell" – mondta Mario Isola a GPhírek részvételével zajló sajtóbeszélgetésen.

Elég érdekes tapasztalatokra tettünk szert a silverstone-i futam utáni gumiteszten, ezért a hungaroringi teszten meg akartuk ragadni az alkalmat, hogy minden csapatnak adjunk két szett olyan abroncsot, amelyek a 2019-re szánt gumik fejlesztési irányába mutatnak. A Toro Rossóval ettől függetlenül folytattuk a fejlesztési programunkat a jövő évre."

„Az első és a hátsó guminak is új a konstrukciója. Megerősítést szerettünk volna a gumik viselkedéséről arra vonatkozóan, amit a gumifejlesztési tesztek alatt láttunk. Fontos, hogy több autó esetén is ugyanazt tapasztaltuk, mint Silverstone-ban kevesebb csapattal." Nem akarom azt mondani, hogy autófüggő a gumik viselkedése, de némely esetben vannak eltérések. Az új gumiknál más anyagokat és geometriát használunk, de a teszt a csapatok előtt is titkos, úgyhogy többet nem tudok róla mondani A cél, hogy a következő évtől jobb legyen a hőmérséklet és a nyomás elosztása, ezt szeretnénk optimalizálni, hogy laposabb kopásképet kapjunk. Ez a mostani változat egy lépés volt ebbe az irányba."

A 2019-es gumik utolsó tesztje Paul Ricardon, szeptember 19-én és 20-án lesz a Mercedes, valamint a Ferrari részvételével. A Pirelli ezután véglegesíti a keveréket, majd a szezonzáró után a teljes palettát az Abu-dzabiba tesztelő csapatok rendelkezésére bocsátja.

Mario Isola elmondta, sok olyan véleményt hallott, miszerint unalmas, hogy minden futamot egy kiállással teljesítenek a csapatok. A céljuk, hogy jövőre nagyobb legyen az eltérés a stratégiák terén, de leszögezte, hogy az egykiállásos versenyek első sorban a csapatok miatt történnek.

„Ez azért van, mert a csapatok úgy kezelik a gumikat a futam alatt, hogy a lehető legkevesebb kiállással menjenek végig. Ha megnézzük Kimi [Räikkönen] taktikáját a Magyar Nagydíjon, két kiálláson volt, és elég jól teljesített. Ez azt jelenti, hogy az egy kiállás és a két kiállás igencsak megegyező volt. De miért választana egy csapat két kiállást, ha tudja úgy menedzselni a gumikat, hogy eggyel is ugyanannyi idő alatt tudja teljesíteni a futamot?" – tette fel a költői kérdést a Pirelli főnöke.

Jövőre a gumikínálat csökkentése, valamint a keverékek közti különbség növelése a Pirelli célja.

„Szeretnénk javítani a gumik szerkezetét, de új keverékeket is ki akarunk fejleszteni. A cél, hogy nagyobb legyen a különbség az egyes keverékek között. Valószínűleg kivehetjük a szuperkeményet a kínálatból, mivel eddig is csak biztonsági tartalékként volt benne. A szuperlágy nagyon közel van a lágyhoz, úgyhogy az ötlet az, hogy kevesebb keverék lesz a palettán, öt vagy hat. Ezek között nagyobb lesz a különbség, nagyjából 0,9 és 1 másodperc körüli. Nem csak ez lesz más, hanem a kopás mértéke is, mert ha változatosabb stratégiákat akarunk látni, ahhoz ez is kell. Máskülönben mindenki ugyanazt fogja választani."

A hungaroringi teszten három csapat is kipróbálta a 2019-re tervezett első szárnyat, amellyel az FIA reményei szerint könnyebb lesz követni az elöl haladót, ezáltal több előzést láthatunk. Az aerodinamikai változtatások természetesen a Pirellit is érintik. Nem tudjuk megmondani, hogy mennyire lesz könnyű előzni, ez inkább a csapatok reszortja. Ugyanakkor hangolhatjuk úgy a jövő évi gumikat, hogy igazodjanak a várható leszorítóerőhöz és oldalterheléshez. Ezt figyelembe kell vennünk. Remélem, hogy az előzés is könnyebb lesz, mi annyit tehetünk, hogy olyan karakterű gumikat gyártunk, ami nagyobb stratégiai változatosságot tesz lehetővé."

De nem csak a külső szemlélő számára láthatatlan dolgokban lesz változás, jövőre ugyanis megszűnik a gumik jelölésének és elnevezésének sokszínűsége. A csapatok továbbra is három keveréket használhatnak majd futamonként, ezek neve azonban mindig a lágy, a közepes és a kemény lesz. Ez azonban nem azt jelenti, hogy csak ez a három keverék lesz a palettán.

„A következő évben kemény, közepes és lágy lesz a hétvégente használható keverékek neve, mert ez a leginkább felismerhető." A színek még megfontolás alatt állnak, de három olyan színt szeretnék – az intermediate-tel és a vizes pályára való gumival együtt összesen ötöt – ami könnyen felismerhető a TV-ben. Ez nem csak rajtunk múlik, egyeztetünk az FIA-val és az F1-gyel."

„Ennél több keveréket fogunk homologizáltatni, ötöt vagy hatot, utána pedig közöljük az információt, hogy az adott versenyre melyik hármat visszük el. Amikor Monacóba megyünk, a lágy gumi a kínálat leglágyabb keverékének felel majd meg, de mondjuk Silverstone-ban a közepesnek, a kemény pedig a legkeményebb elérhető keveréknek." Ezért lenne jó ötlet, ha a keverékeket számmal, vagy betűkkel jelölnénk. Akkor meg lehetne mondani, hogy a kemény Monacóban a négyes, a közepes az ötös, a lágy a hatos, Silverstone-ban a kemény az egyes, a közepes a kettes, a lágy a hármas. Ezt nem kellene minden alkalommal elmondani, különösen, amikor az ember közvetíti a futamot. Akkor elég lenne a kemény, közepes, lágy, a nézőknek ez tiszta. A színek mindig ugyanazok. Amennyiben részletesebben bele akarunk menni, ott lenne az információ."

Hogy a téli teszteken mi lesz a helyzet a gumik jelölésével – miután a slickek esetében három szín lesz, de a pilóták egy nap alatt akár az összes keveréket is pályára vihetik – azt Isola sem tudja.

„A téli teszt kihívás lesz. Erre egyelőre nincs válaszom. A teszten lehetőségük van a csapatoknak az összes keverékből választani. Ki kell találnunk valami más módszert, hogy ne zavarjuk össze az embereket."