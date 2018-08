Soha nem látott logisztikai bravúrt hajtott végre az F1

A 2018-as év júniusában és júliusában először fordul elő az F1 történetében, hogy három egymás utáni hétvégén nagydíjat rendeztek. Nézzük, mekkora hőstettet vittek véghez a száguldó cirkuszban dolgozók ezalatt!

A Forma-1-es paddockban használatos kifejezéssel élve a "triple-header" Franciaországban, a Paul Ricardon vette kezdetét. A csapatok már a futam előtti kedden megérkeztek a verseny helyszínére, és elkezdték a munkálatokat. Kipakoltak a kamionokból, felépítették a motorhome-okat, garázsokat, majd felkészítették az autókat.

A kockás zászló lecsapódása után a francia verseny végeztével a csapatok személyzete gőzerővel elkezdte lebontani, és utazásra kész állapotba hozni a létesítményeket, az autókat és a felszereléseket. Mindössze két nap állt rendelkezésükre a pakolásra, valamint az utazásra. A csomag nagy része már a futam utáni hétfőn útnak indult, kedden pedig már meg is érkezett a következő nagydíj helyszínére, Spielbergbe. A csapatok szerdán kezdték el felépíteni a boxokat és a motorhome-okat.

Egy átlagos hétvégén a Mercedes-nél 30 ember dolgozik a marketing-létesítmények felhúzásán, Spielbergben és Silverstone-ban azonban a meglehetősen kevés rendelkezésre álló idő miatt ez a szám a duplájára nőtt.

Voltak olyan istállók, akik a helyzetük megkönnyítése érdekében a Francia Nagydíj után egyes felszereléseket egyből Angliába vittek, ezért a Red Bull Ringen többen nem ugyanazokat a motorhome-okat építették fel, mint egy héttel korábban, hanem a teszteken használtakba költöztek be. Ezek természetesen jóval szerényebb, kevésbé impozáns szerkezetek. Többen hangot is adtak annak, hogy ezzel csak a kilátogató nézőkkel és VIP-vendégekkel toltak ki, de egyszerűen nem volt más választásuk.

Az Osztrák Nagydíj paddockjának felépítése szenzációs timelapse videón

Több csapat még úgy is jelentős fejlesztésekkel készült a tripla hétvége futamaira, hogy azok egyhetes időintervallumban követték egymást, így az alkatrészek a gyárakból a versenyek helyszínére szállítása is nagyobb erőfeszítést igényelt. Érkeztek fejlesztések Angliából, Olaszországból és Svájcból is.

Az Osztrák Nagydíj leintése után ugyanaz a forgatókönyv volt érvényben, mint az előző hetekben. Pakolás, utazás, pakolás, versenyzés, megint pakolás és utazás.

A csapatokat a DHL szállítmányozási cég is segítette, amely már 35 éve jelen van a Forma-1.ben, 2004 óta pedig a sport hivatalos logisztikai partnereként tevékenykedik. A DHL munkatársai 3 hét alatt több mint 4000 kilométert utaztak 96 órás menetidővel, 25 kamiont bocsátottak rendelkezésre, amiben fejenként 20 tonnányi felszerelést szállítottak. Versenyenként 22 embert alkalmaztak, valamint 40-50 tonna csapatfelszerelést és 150 tonnányi médiafelszerelést fuvaroztak Európán keresztül.

„Természetesen, az idei versenynaptár rendkívüli kihívások elé állít minket" - nyilatkozta Paul Fowler, a DHL ügyvezető igazgatója a triple-header előtt.

Összefoglaló a tripla hétvégéről

„Ezzel együtt várakozással tekintünk erre a különleges helyzetre, mert alkalmunk lesz bemutatni a szakértelmünket és képességeinket a motorsport logisztikájában. Mindent előre meg kell terveznünk, hogy működjön ez a szoros menetrend."

„A rajongók számára a sorozatban három versenyhétvége ajándék. Nekünk azonban úgy kell dolgoznunk, hogy a szurkolók ebből a nehézségből semmit se érzékeljenek." - mondta Martin Pople, a DHL pályamenti menedzsere.