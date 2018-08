Palvin Barbara rémülten élvezte az F1-es élményt

A világhírű szupermodellt a Magyar Nagydíj csütörtökjén Lewis Hamilton egy utcai Mercedesszel, nem sokkal később Magyarország első F1-es pilótája pedig egy kétüléses betonszaggatóval autóztatta meg.

Meglehetősen eseménydúsan alakult a leghíresebb magyar szupermodell, Palvin Barbara hétvégéje a Forma-1-es Magyar Nagydíj alatt. A Lewis Hamiltonnal köztudottan baráti kapcsolatban levő Palvin már a motorok felbőgése előtt, csütörtök este feltűnt a négyszeres világbajnok oldalán a Fashion Street 10. születésnapjára rendezett Mercedes-Benz-eseményen. A Kempinski Hotel mögött felállított színpadra egy Mercedes anyósülésén gurult be a brit pilóta mellett, majd hosszas interjút adott Hamilton társaságában.

Ezzel azonban nem ért véget a modell szerepvállalása, aki természetesen a Magyar Nagydíjon is feltűnt, a rajtrácson is ott volt a futam előtt, Baumgartner Zsolt, Magyarország első és eddigi egyetlen Forma-1-es pilótája pedig a kétüléses F1-es torpedóban is megautóztatta.

Palvin szemmel láthatóan élvezte az élményt, kis túlzással többször kellett kisípolni a reakcióit, mint ahányszor nem.

A kétüléses programot tavaly, a Spanyol Nagydíj hétvégéjén indította útjára a Forma-1. Mindehhez Paul Stoddartot, a 2005-ben megszűnt Mindardi-csapat egykori csapatfőnökét és az általa üzemeltetett vállalkozást kérték fel. A két versenyautó is a Minardi által épített, és hosszú éveken át használt kétüléses volt, amelyek legfőbb vonzereje, hogy a Cosworth V10-es erőforrásaival vannak felszerelve. Ezek a motorok jóval hangosabbak a jelenleg használt V6-os hibrideknél.

A videó mindent elmond arról, Palvin Barbara mennyire élvezte a száguldász Baumgartner Zsolttal

A bemutatkozás nem volt túl fényes, Barcelonában az egyik autó lerobbant a pályán, és úgy kellett visszavontatni a bokszba. A másfél év alatt számos hírességet megautóztatott már Baumgartner, valamint taxistársa, a Minardinál 2005-ben versenyző osztrák Patrick Friesacher, de földi halandók számára is elérhető az élmény, már ha elég vastag a pénztárcájuk. Egy kétkörös menethez az elérhető legdrágább, Ultimate Legend csomagot kell választani. A 2018-as Belga Nagydíjra még elérhető ilyen potom 7,6 millió forintért.Az árba teljes körű ellátás, 2 db háromnapos paddock-belépő bokszutcai séták, dobogólátogatás és természetesen kifogástalan kilátás is párosul, ahonnan az ember teljes kényelemből követheti a futamot. Az összeg kicsengetése után sem huppanhatunk azonban csak úgy be a kétülésesbe, szigorú feltételeknek kell megfelelni. A 18 év feletti életkor alapkövetelmény, ahogyan a kifogástalan egészségi állapot is. A magasságnak 157 cm és 183 cm között kell lennie, testtömegben 88 kg a maximum, ezen a területen azonban több a mozgástér, de 93 kilónál semmiképp sem lehet több, míg a mellkas átmérője a felkart is beleszámítva legfeljebb 140 cm lehet.

The 2018 F1 Experiences 2 Seater design by Mike Gascoyne#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/DYohg6sDNf — LAT Images (@latimages) 2017. augusztus 24.

Az idei évre kipofozott kétüléses első látványterve 2017 őszéről

A kétüléses a 1998-as Tyrell 026-on alapul, 2018-ra azonban Mike Gascoyne, a Jordan, a Renault és a Toyota korábbi technikai igazgatója által jelentős ráncfelvarráson esett át, és modernebb külsőt kapott.A változtatások főként az utasok kényelmét szolgálták és az élményt hivatottak növelni. Ezáltal az idei modellből jobban kilát a hátul ülő, valamint már valamivel testesebb utasok is helyet .