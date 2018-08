Elnézőbbek az élmezőny tagjaival az F1-es sportfelügyelők?

A Haas csapatfőnöke szerint a Forma-1-es sportfelügyelőket – bármennyire is igyekeznek pártatlanok maradni – befolyásolja döntéseikben a versenyzők hírneve és világbajnoki pontversenyben elfoglalt helye.

Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke meglehetősen egyértelmű nyilatkozatot tett, amelyben azt sugallta, hogy a pályán történt incidenseket kivizsgáló, az esetleges büntetésről, valamint annak mértékéről döntő sportfelügyelők részrehajlóak, és az élmezőny pilótáit kevésbé, míg a korábban többször büntetést összeszedő versenyzőket jobban büntetik.

A Magyar Nagydíj időmérő edzésén Max Verstappen feltartotta a Haas pilótáját, Romain Grosjeant. Az FIA az esős körülményekre hivatkozva nem büntette meg a lassan haladó Red Bull-pilótát.

Az elmúlt években számos hasonló eset történt az amerikai csapattal, amelyekből Steiner szerint mindig ők jöttek ki rosszul.

A 2017-es Brit Nagydíj időmérőjén Lewis Hamilton tartotta fel a franciát a gyorskörén, azonban a Mercedes pilótája sem kapott megrovást a történtek után. A Haas pilótái többször kerültek az FIA döntéshozói elé, például amikor a bakui futamon Kevin Magnussen ütközött Pierre Gasly-val, vagy amikor a dán feltartotta Charles Leclerc-t a Spanyol Nagydíj szabadedzésén.

Az FIA szankcionálta Grosjeant a spanyolországi megpördülése után, valamint a Francia Nagydíj első körében történt esetért is, amikor Esteban Ocon autóját terelte le a pályáról. Steiner elmondása szerint nem volt sportszerű megbüntetni a „könnyű célpont" Grosjeant a spanyolországi manővere miatt, valamint a tavalyi Brazil Nagydíjon Oconnal történt ütközése után sem. Utóbbiért 10 másodperces büntetést kapott.

„Előfordul, hogy nem segítünk magunkon, ha ebbe a helyzetbe kerülünk, mondván, ha nem lettél volna ott, nem kaptál volna büntetést" – nyilatkozta Steiner. De ha döntés születik, továbbra is azt gondolom, hogy számít, ki az érintett. Ennek nem szabadna így lennie."

Az Autosport kérdésére, miszerint ezt figyelembe veszik-e a döntések meghozatalakor, így felelt: „Lehet. Nincs bizonyítékom, ezért nem tudok bizonyítani semmi ilyesmit, de lehet."

Charlie Whiting, az F1 versenyigazgatója elmondta, hogy a döntéshozók ítéletét tudat alatt befolyásolhatja egy-egy pilóta megítélése, azonban ez nem hat ki a végeredményre. „Amennyiben egy pilótának kilenc büntetőpontja van, annak sem szabadna befolyásolnia a döntéshozókat – mondta Whiting az Autosport kérdésére. – Ha úgy gondolják, hogy nem kellene hármon büntetőpontot adni egy adott pilótának, mert akkor egy versenyről eltiltják, annak sem kellene számítania. Hogy tudat alatt mégis számít-e, azt nem tudom."

Az FIA versenyigazgatója nem lát hasonlóságot a Grosjean-Verstappen incidens és a Sebastian Vettel, valamint Carlos Sainz Ausztriában történt feltartása között. Utóbbi esetben Vettelt büntették, előbbiben Verstappent nem. Vettel esete tiszta példája volt az akadályozásnak, ezzel szemben véleményem szerint Grosjean rosszul mérte fel a helyzetet, amitől az kívülről sokkal rosszabbnak tűnt – mondta Whiting. – Egyszerűen csak elvette a gázt, ahelyett, hogy keményen próbálkozott volna, úgy tűnt, inkább feladta. Verstappen a gázra lépett azon a ponton, ezért nem hiszem, hogy Grosjean tartani tudta volna vele a lépést. Számomra ez nem ugyanaz a helyzet."

A Haas újra érdeklődik Fittipaldi unokája iránt

Pietro Fittipaldi május elején szenvedett hatalmas balesetet a sportautó-világbajnokság spái hatórás versenyén az Eau-Rouge-ban. A kétszeres világbajnok Emerson Fittipaldi unokája ekkor már kapcsolatban állt a Haas-csapattal egy esetleges Forma-1-es tesztről, a baleset azonban megakasztotta az egyeztetéseket.

Az amerikai istálló azonban nem tett le a fiatal brazil ígéretről, és most, hogy Fittipaldi felépült, valamint első IndyCar-futamán is túlvan balesete óta, ismét fontolóra vette a kipróbálását.

„Újra jól kell éreznie magát az autóban. Nem beszéltem vele az IndyCar-tesztje után, de olvastam, hogy kényelmesen érezte magát. Újra találkozni fogok velek, amikor visszatérek Észak-Karolinába, utána pedig meglátjuk, mit hozhatunk össze az év végére – nyilatkozta Günther Steiner. – Beszéltünk már róla, de aztán ez félbemaradt a balesete miatt. Most újra fel kell vennünk a fonalat, meg kell néznünk, hogyan érzi magát ezzel kapcsolatban."

Fittipaldi érzett némi fájdalmat a lábában a Magyar Nagydíj hétvégéje alatt zajló IndyCar-futamon Mid-Ohióban, de azt reméli, hogy a következő két, oválpályás versenyen jobb lesz a helyzet, szeptemberben, Portlandben pedig már újra 100%-os lehet.