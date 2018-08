Hamiltonnak egy Ferrari az álomautója

A négyszeres Forma 1-es világbajnok Lewis Hamilton köztudottan imádja az autókat, ezért elég komoly gépparkot halmozott fel magának az elmúlt évek során. Akadnak azonban olyan autók is a garázsában, amiket nem tart tökéletesnek.

Lewis Hamilton azon Forma-1-es pilóták közé tartozik, akik a versenypályán kívül is az autókban lelik a legtöbb örömöt. A négyszeres világbajnoknak meglehetősen impozáns gyűjteménye van, amelyben az F1-ben legnagyobb riváliának számító Ferrari számos utcai modellje is helyet kapott.

Autószeretete ellenére Hamilton nem tölt sok időt a járműveiben. „Imádok vezetni. De utálok órákon keresztül bennük ülni" – mondta. A versenypályán kívüli mindennapokban egy Mercedes GL 63-mal, vagy egy Cadillac Escalade-del közlekedik. Volt régebben egy Mercedes-Maybach S600-a is, azt azonban pár éve, 105 ezer fontért eladta.

Hamilton kollekciója 15 autóból áll, a géppark pedig nem csak örömet okoz neki, hanem jó befektetésnek is tartja azt.

Az autói közül nyolc igen speciális darab. Monacói lakása mellett, valamint a Los Angelesben bérelt garázsában két eredeti Shelby Cobra, egy Shelby Mustang, egy Ferrari 599 SA Aperta, két LaFerrari, egy McLaren P1 és egy 1,6 millió fontos Pagani Zonda 760 parkol.

Nemsokára bővülni fog ez a lista, mivel a Mercedes a következő évben adja ki az AMG Project One-t, amiből Hamilton is kapni fog egyet. Az autót ugyanaz az 1020 lóerős hibrid motor hajtja, mint a brit világbajnok Forma-1-es versenygépét.

Hamilton anno egy Minivel kezdte

Amikor 2002-ben megszerezte a jogosítványát, egy Mini Coopere volt, amelyet az egyik autókereskedő barátjától kölcsönkapott Mercedes C 200 követett. Nagyon király volt 18 évesen egy C-osztályban ülni. A lányoknál is sokkal könnyebb dolgom volt." „Én és a haverjaim nem tudtunk bejutni a klubokba, mert fiatalkorúnak tűntünk. Amikor viszont a C-osztállyal jelentünk meg, egyenes volt az utunk befelé – monda Hamilton. – Azok a dolgok, amiket megtettünk, hogy bejussunk néhány bárba Stevenage-ben... Annyira viccesek voltak."

Hamilton nem véletlenül engedhet meg magának ennyi luxusautót, mivel a sikerei igen tehetőssé tették. A The Sunday Times listája szerint szerint a 33 éves pilóta személyes vagyonának értéke 159 millió font, amivel ő Nagy-Britannia leggazdagabb sportolója, megelőzve David Beckhamet is.

Az autókat biztonságos opciónak tekinti pénze befektetésére. „A bankok nem csinálnak semmit ilyenkor – mondta a Sunday Timesnak. – A sportemberek általában okosabbnak gondolják magukat, akik pazarolják a pénzüket. Én próbálok tudatos lenni ebben." Nem tudok mindent a borokról, nem tudok sokat a művészetről. Amiről tudni akarok, azok az autók, ezért elég különleges vagyok ilyen téren."

Hamilton 2010-ben a saját pénzéből vásárolt egy Ferrari 599 GTO-t, amit a közelmúltban értékesített. Emellett birtokában áll egy 599 GTO Aperta is, amiből 80 darab készült összesen. „Hajlamos vagyok rá, hogy ugyanabból az autóból kettőt vegyek magamnak, mert ha kihoznak egy, az előzőnél is limitáltabb kiadást, úgy érzem, mindenképpen meg kell szereznem."

Los Angelesben tart egy LaFerrari hardtopot és egy gyöngyházfehér LaFerrari Apertát is, amelyek ára 2, valamint 7,5 millió font közé tehető.

„Drágábban tudnám eladni ezeket az autókat, mint amennyit fizettem értük, de ezek az autók a gyermekeim, a műkincseim, amiért nagyon sokat dolgoztam."

Egy másik nagy becsben tartott autója, egy 1966-os Shelby Cobra 427-es. „Amikor megtaláltam, Carroll Shelby-t hívtam, hogy nézze meg nekem. Azt mondta, hogy hosszú idő óta ez az egyik legszebb, amit eredeti állapotában láthatott. Egy hónappal később Shelby meghalt."

Hamilton nem sokkal később vett magának egy 1967-es 427-est is. „A '67-est többet használom, mert az 1966-ost szeretném megőrizni tökéletes állapotban."

A brit világbajnok nyélbe ütött néhány olyan üzletet is, amit nem tartott tökéletesnek. Van egy 1967-es Shelby Mustang GT500-om is, mert a San Franciscó-i zsaruban Steve McQueen is egy ilyen autót vezetett. Gyönyörű autó, de egy rakás szemét." „A gyár tökéletes munkát végzett a fényezéssel, azonban az autó többi része nem túl jó, ezért sose vezetem."

Nem ez az egyetlen autó, amelyet a brit pilóta kifogásol

„A Zondát szörnyű vezetni! Ennek van a legjobb hangja az autóim közül, azonban a kezelhetősége nagyon rossz. A manuális váltóval szerelt változat van meg, mivel nem szeretem az automata váltót. Az automata váltós Pagani rosszabb, mint az én Smart Roadsterem. Gyorsan váltok, ezért kritikusabb vagyok, mint a legtöbb vásárló." „Ha azt kérnéd tőlem, hogy tervezzem meg a saját szuperautómat, akkor biztos, hogy manuális váltóval készülne."

Nemrég újságírók lefotózták, ahogy Hamilton fehér LaFerrariját tréleren viszik el egy malibui étterem elől, ezért azt közölték, hogy az autó lerobbant. A brit világbajnok azonban azzal magyarázta az esetet, hogy az autó nem romlott el, csak nem akarja, hogy a Ferrariban túl sok kilométer legyen.

Hamilton bővíteni kívánja a flottáját, amelynek tervei szerint része lesz egy Mercedes 300 SL, sirályszárnyas ajtókkal, valamint egy Ferrari 250GT California Spyder is. „Az az álomautóm, ami a Meglógtam a Ferrarival című filmben is van." Ha visszavonulok, az lesz az az autó, amit vezetni szeretnék."

A négyszeres világbajnok elárulta, hogy nem kíván visszavonulása után elindulni a Le Mans-i 24 órás versenyen, mint más F1-es pilóták, mivel ott sokkal többet kell vezetni mint két óra. „Kizárt dolog! – mondta nevetve. – A Forma-1 versenyek távja még pont a határomon belül van."

Hamilton álomautója a Meglógtam a Ferrarival című filmből

Úgy tűnik, Hamilton egyre közelebb áll ahhoz, amit már évek óta nagyon szeretne, hogy divatot teremtsen. Egy Miamiban élő üzletember, Brett David nemrégiben osztotta meg Instagram-oldalán, hogy egy limitált kiadású Pagani L'Ultimót vásárolt magának, amelynek fényezését Hamilton F1-es Mercedese inspirált.

Mit vezet az F1-es mezőny?

Kevés szó esik róla, de minden évben érdekes megfigyelni, hogy a Forma-1-es pilóták milyen utcai járművekkel érkeznek a versenyhétvégékre. Ez természetesen függ az adott ország importőreitől is, mert míg például az Olasz Nagydíj alatt utcai Ferrarikat hajtanak a Scuderia versenyzői, ez több más országban nem így van.

A GPhírek megleste, hogy a Magyar Nagydíjra mivel érkeztek a mezőny tagjai:

Valtteri Bottas - Mercedes-Benz GLE 2018

Kimi Räikkönen - Alfa Romeo Stelvio

Max Verstappen - Aston Martin Vintage

Daniel Ricciardo - Aston Martin Vintage

Sergio Pérez - nem állt a parkolóban autó

Esteban Ocon - Mercedes-Benz GLE AMG

Lance Stroll - Audi Q7

Sergei Sirotkin - Mercedes-Benz E-osztály

Nico Hülkenberg - Renault Megane R.S.

Carlos Sainz - Renault Megane R.S.

Pierre Gasly - Skoda Octavia

Brendon Hartley - Volkswagen Passat

Romain Grosjean - Mercedes-Benz GLC 2018

Kevin Magnussen - BMW X1

Fernando Alonso - Audi Q7

Stoffel Vandoorne - Audi Q7

Charles Leclerc - Alfa Romeo Stelvio

Marcus Ericsson - Alfa Romeo Stelvio

A két világbajnoki aspiráns, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel, motorral érkeztek a Magyar Nagydíj helyszínére.