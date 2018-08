A Ferrari új vezérigazgatója bizonytalan a jövőt illetően

Louis Camilleri elsődleges feladata hozni a júliusban elhunyt elődje által beígért számokat a vállalat élén, de közben a Forma-1-es csapat jövőjével is foglalkoznia kell. Utóbbiról meglehetősen sejtelmes nyilatkozatot tett.

Először beszélt a Ferrari jövőjéről Louis Camilleri, a vállalat júliusban, az azóta elhunyt Sergio Marchionne helyére kinevezett új vezérigazgatója. A dohányiparból érkező 63 éves olasz elsősorban a cég autóipari törekvéseit taglalta, de a Forma-1-es csapat helyzetéről is szót ejtett.

Camillerit július 21-én, Marchionne betegségének nyilvánosságra kerülése után nevezték ki, azóta azonban nagyjából semmit sem lehetett hallani róla. A hirtelen váltás érthető módon felrázta a Ferrari befektetőit, akik elégedettek voltak Marchionnéval, miután a vállalat 2015-ös tőzsdére vitele óta közel triplájára növelte annak értékét, és várhatóan 2021-ig betöltötte volna az elnök-vezérigazgatói pozíciót.

A hatéves projekt féltávjánál tartanak most, a második három évet azonban már a Ferrari igazgatótanácsában 2015 óta helyet foglaló Camillerinek kell menedzselnie, a pontos terveket szeptemberben hozza nyilvánosságra.

Marchionne célja a bevételek megduplázása, azaz 2 milliárd euróra növelése volt 2022-re. „Ezek törekvések, szeptemberben fogjuk közölni, hogy miként akarjuk elérni azokat. A potenciális kockázatokat is fel kell fedjük, valamint azokat a fontos lehetőségeket, amelyek mentén előre haladhatunk.”

A Ferrari részvényei estek a fentebbi kommentárt követően.

Marchionne olyan sikeres volt a vállalat irányításában, hogy tavaly átlépte a sokak által lehetetlennek tartott 7000-es határt az értékesített autók terén úgy, hogy árban és exkluzivitásban sem adta alább. A vállalat értéke így 24 milliárd euróra rúgott, majdnem annyira, mint a Fiat-Chrysleré, amely 4,7 millió autót adott el az évben.

A Forma-1-es csapat mindig is központi részét képezte a Ferrari marketingstratégiájának, ami a Scuderia sikerességén alapul a száguldó cirkuszban. A cég ezért szinte semmit, vagy csak nagyon minimális összeget költ reklámra. Folynak a tárgyalások a Liberty Mediával. Volt némi előrelépés a technikai oldalon, de kevesebb a költségsapka és a sport irányítása terén – mondta Camilleri, aki ezen a téren láthatóan Marchionne útját igyekszik követni.

A korábbi elnök-vezérigazgató május elején úgy nyilatkozott: közeledtek az álláspontjaik a Liberty Mediával a 2021-es reformokat illetően. Szerinte a motorszabályoknak továbbra is tükrözniük kell a sportág természetét, ezen a területen nagyobb az egyetértés, a gazdasági kérdéseket illetően azonban még nem.

Marchionne leváltása után meglehetősen nagy kérdőjel jelent meg a Ferrari F1-es jövője fölött, mindenki csak találgatott, hogy az új vezérigazgató milyen irányban folytatja a tárgyalásokat a Libertyvel. Camilleri most meglehetősen sejtelmesen fogalmazott. Nem vagyok biztos az új ötletekben. A cél a torta felosztása a jelenlegi állapotában, arról nem beszélünk, miként lehetne növelni azt. Én is hozzá tudom tenni a magamét a tárgyalásokhoz.

Camillerinek a Phillip Morris International (PMI) korábbi vezérigazgatójaként szoros a kapcsolata a Ferrarit továbbra is támogató Marlboróval, amely a jövőben is hozzájárul a Scuderia működéséhez. „A szerződés 2020-ig szól. Ez egy olyan, 45 éve tartó együttműködés, amely mindkét félnek kölcsönös előnyöket hozott. Úgy gondolom, ez így is fog folytatódni.”

Camilleri érkezése a korábban a Marlborónál dolgozó, az vezérigazgatóval két évtizedes munkakapcsolatra visszatekintő Ferrari-csapatfőnök Maurizio Arrivabene helyét is megszilárdíthatja a Scuderiánál.