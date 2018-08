Életveszélyes helyzetet úsztak meg a sportbírók a Magyar Nagydíjon

Nem mindegyik sportbíró viselte a kötelezően előírt védőkesztyűt a Forma-1-es Magyar Nagydíj pénteki első szabadedzésén, miközben Nico Hülkenberg elektromos hiba miatt megálló autóját tolta biztonságos helyre. Szerencsére nem lett baj az esetből.

Még a Magyar Nagydíj első szabadedzésén történt, hogy bő fél órával a tréning vége előtt Nico Hülkenberg Renault-ja megadta magát az 5-ös kanyarban, a német ezért kénytelen volt félrehúzódni, és kiugrani az autóból. A visszajátszáson jól látszott, hogy az RS18 kormányának kijelzője is sötétségbe borult, mint később kiderült, az akkumulátor teljes elektromos leállást eredményezett.

A sportbírók azonnal kezelésbe vették a lerobbant Renault-t és igyekeztek a védőkorlát mögé tolni azt.

A csapat azonban észrevette, hogy az intézkedő bírók közül nem mindegyik viseli az ilyenkor kötelező speciális védőkesztyűt, kitéve ezzel magát az áramütés veszélyének.

A csapat rögtön értesítette Charlie Whitingot, az F1 versenyigazgatóját, azt azonban a meghibásodás természetéből adódóan nem tudta megmondani, hogy valóban életveszélyes-e hozzáérni az autóhoz a kesztyű nélkül.

„A sportbírók rögtön ott teremtek és elkezdték tolni az autót" – mondta Nick Chester, a Renault technikai igazgatója. Szóltunk a rádión Charlie-nak, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen állapotban van az autó, mert az egész rendszer meghalt, nincsenek adataink. De ekkor a sportbírók már tolták az autót, és életben voltak, szóval..."

A sportbírók minden futamra olyan védőkesztyűket kapnak, amelyek az 1000 voltos töltésnek is ellenállnak. „Amikor egy autó megáll a pályán, nem ellenőrzik először az állapotát, majd felveszik a kesztyűket, ha szükséges. Egyfolytában viselniük kellene azokat, ez az instrukciónk" – mondta Whiting. Az ember nem lehet mindig biztos benne, hogy minden rendszer megfelelően működik, ezért elővigyázatosságból minden pályabírónak viselnie kell a kesztyűket."

A szigorú biztonsági előírásokat a csapattagoknak és a versenyzőknek is be kell tartaniuk. Utóbbiaknak például műszaki hiba esetén páros lábbal kell kiszökkenniük az autóból, hogy ne földeljék le magukat és egy esetleges hiba esetén ne szenvedjenek áramütést. A sportbírókhoz hasonlóan a szerelőknek is védőkesztyűket kell viselniük, amikor egy elektromos hiba okait vizsgálják.

„Amikor az autót visszaszállítják a garázsba, a srácok felveszik a gumikesztyűiket, majd biztosítják a munkaterületet, hogy senki más ne sétálhasson be oda, mert nem tudják, hogy mihez érnek hozzá – magyarázta Chester. – Miután ez megvan, levesszük a padlólemezt, és elkezdjük a méréseket, amelyek megmutatják, hogy mi van még feszültség alatt és mi nincs."

A sérült akkumulátort egyszerűen kiveszik az autóból, mert a feszültségmentesítése túl sok időt venne igénybe. „Óvatosan kivesszük, mert igen nagy ellenállásnak kellene kitennünk, hogy minden energia elvesszen belőle. Ez hosszú folyamat, ezért legtöbbször csak simán kiszereljük és elszállítjuk."

Hülkenberg autója egyébként komolyan károsodott, de a szerelők rendbe tudták hozni a két és fél órával későbbi második szabadedzésre.

„Nagy munka volt, meg kellett vizsgálnunk, hogy nem károsodott-e az MGU-K és az MGU-H. Egy pontont azt hittük, hogy azokat is ki kell cseréljük és aznap már nem tudunk a pályára hajtani. A srácok kivették a motort és kicserélték a váltót, ami viszont károsodott, miután az akkumulátor elvesztésével megszűnt fölötte az irányításunk" – nyilatkozta a technikai igazgató.