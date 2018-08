Az energiaital-gyártó nem mondott le a Force India megvételéről

Bonyolódnak a szálak a Force India eladása körül, miután a sokáig a csapat jövőbeni tulajdonosának tartott Rich Energy ajánlatát lesöpörték az asztalról, a cég azonban hajthatatlan.

Beindult a Forma-1-es uborkaszezon, a Force India alkalmazottai azonban aligha pihenhetnek nyugodtan, hiszen a csapatuk csődbe ment, a csődbiztos közreműködésével pedig új tulajdonosra várnak. A brit Rich Energy úgy tűnt, kiszáll a versenyből, miután a csődeljárás megindítása előtt olyan ajánlatot tett, amelyet a bíró egyből visszadobott, és úgy döntött, a csődeljárással jobb esélyei vannak az istállónak a túlélésre. Az energiaital-gyártó azonban nem adja fel.

Úgy tudni, a Rich Energy az év nagy részében tárgyalt a Force Indiával a csapat megvételéről, azonban sorozatosan elutasító választ kapott az ajánlataira. Az utolsó ilyen ajánlat egy 30 millió fontos szponzorációs csomag volt. A két, 15 millió fontos részletben érkező összeget azonban a bíró kevésnek találta arra, hogy a csapat adósságait figyelembe véve megmenthesse a gárdát, ezért inkább zöld utat adott a csődeljárás alá helyezésnek.

William Storey, a Rich Energy ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott a Motorsport TV-nek, hogy machiavellisztikus játszma folyt a háttérben,

az általa képviselt, négy milliárdos által támogatott konzorciumnak pedig májusban szerződése volt a csapat megvásárlására, az adásvételt azonban az istálló ügyvédei visszatartották.

Storey szerint „tragikus és elkerülhető" volt a Force India csődeljárás alá vonása, a saját terveit pedig nem szerette volna pontosan a nyilvánosság elé tárni, mindössze annyit mondott: „előbb vagy utóbb, de a Rich Energy ott lesz a Forma-1-ben."

„Megvan a pénzünk, az üzleti modellünk és az okaink is, hogy így tegyünk – nyilatkozta. – Hat hónapig dolgoztunk a Force India megvételén, úgyhogy

nem fogjuk elengedni a dolgot egyik napról a másikra. Több, mint képesek vagyunk megvenni a csapatot és készen is állunk rá."

A csődeljárás megindításával a Force India sorsa a csődbíztos FRP Advisory kezében van, potenciális vevőkből pedig nincs hiány. Az egyik legkomolyabb jelöltnek Lawrence Strollt, a Williamsnél versenyző Lance Stroll édesapját tartják, de egy másik apuka, Dmitrij Mazepin is a jelöltek között van. Ő nem mellesleg a GP3-ban versenyző, a csapat fejlesztő pilótájaként a Magyar Nagydíj utáni hungaroringi teszten is köröző Nyikita Mazepin édesapja.

Két amerikai konzorcium is az esélyesek között lehet, az egyikben pedig ott van az IndyCarban szereplő Andretti csapat főnöke, Michael Andretti, valamint a Forma-1-et is megjárt pilótája, Alexander Rossi édesapja, Peter is. A Rich Energy-nek mostantól nem a korábbi résztulajdonos Vijay Mally-át és tulajdonostársait, hanem az FRP Advisory-t kell meggyőznie, hogy alkalmasabb vevő lehet az imént felsorolt, meglehetősen jó anyagi helyzetben levő jelölteknél. „Rengeteg vezető beosztású ember dolgozik a sportágban, akik látták már a pénzünket" – mondta Storey.