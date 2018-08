Tovább húzza a szerződéshosszabbítást Ricciardo és a Red Bull

Formalitásnak tűnik, száz százalékig azonban továbbra sem lehet kijelenteni, hogy Daniel Ricciardo a Red Bullnál folytatjat Forma-1-es pályafutását jövőre. Az ausztrál pilóta most azt nyilatkozta, augusztus végéig bejelenti a szerződéshosszabbítást.

Sokáig úgy tűnt, Daniel Ricciardo szerződésének meghosszabbítását legkésőbb a Magyar Nagydíjon bejelenti a Red Bull, mivel Christian Horner csapatfőnök, valamint maga a pilóta is többször kijelentette, a nyári szünet alatt már nem szeretnének ezzel foglalkozni. A bejelentés nem történt meg, és lehet, hogy az augusztus végi Belga Nagydíjig nem is fog.

Ricciardo július 31-én, kedden, a hungaroringi F1-es teszt első napjának teljesítésével letudta nyári szünet előtti utolsó kötelezettségét és belevetette magát a vakációba, szerződéshosszabbítás nélkül. A kérdésre, hogy mi tart ilyen sokáig, az ausztrál nevetve felelt. „Ilyen simának tűnt? Csak úgy tette, hogy abbahagyjátok a kérdezősködést" – viccelődött az Autosport kérdésére. Spáig egyértelműen meg fog történni [a bejelentés]. Hogy csak ott, vagy már korábban, azt nem tudom. Mindössze egy kis finomhangolásról van szó, de minden rendben, biztos vagyok benne, hogy hamarosan hallani fogtok róla."

A tárgyalások azután gyorsultak fel, hogy nyilvánvalóvá vált, a Ferrari és a Mercedes nem reális opció az ausztrálnak.

Az új szerződés vélhetően 2 évre, a 2021-es átfogó szabályváltoztatásig fog szólni. Amennyiben Ricciardo ki is tölti, úgy már hét évet húzna le a Red Bullnál, pontosan annyit, amennyit honfitársa, a csapatnál 2007-től 2013-ig versenyző Mark Webber.

Az eddigi négy és fél idénye alatt 7 futamot nyert az istállóval, az elsőt a 2014-es Kanadai Nagydíjon. Abban az évben megelőzte a négyszeres világbajnok csapattársát, Sebastian Vettelt az összetettben.

„Egy dupla hétvégével fejeztük be a szezon első felét. A Német Nagydíj sajnos felejthetőre sikerült, ahogy a Magyar Nagydíj szombatja is, de a vasárnap szórakoztató volt, úgyhogy mondhatjuk, hogy jó szájízzel megyünk a szünetre. Most egy pár hétre eltávolodom az F1-ről és teljesen feltöltődve fogok visszajönni. Volt néhány pillanat, amit élveztem a szezon első felében, várom már a második részt" – ecsetelte Ricciardo a Red Bull Twitter-oldalán közzétett videóban.