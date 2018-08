A Hungaroring új körrekordere az F1-be pályázik jövőre

Mostantól George Russell, a Mercedes 20 éves fiatalja viseli a Hungaroring leggyorsabb embere címet. A konstruktőri pontversenyt vezető istálló harmadik számú pilótája a GPhíreknek többek között a Forma-1 és a Forma-2 közötti különbségekről is beszélt.

Második szezonközi tesztjét teljesítette a Forma-1-es mezőny a Magyar Nagydíj utáni kedden és szerdán, a világbajnoki címvédő Mercedesnél pedig – akárcsak egy évvel korábban – ezúttal is George Russell ült a volán mögé. A Forma-2-es bajnokság éllovasa remekül ment, a második napon nem hivatalos körrekorddal (csak a nagydíjhétvége alatt elért számít annak) az élen zárt. Még az első nap után a GPhírek kérdéseire is készséggel válaszolt a csapat motorhome-jában és elárulta, azért még neki is sulykolnia kellett magába, hogy most az F2-es autó helyett egy F1-es torpedóban ül.

George Russell mindössze 20 éves, de ahhoz képest, hogy még egyetlen F1-es futamot sem teljesített, már meglehetősen tapasztaltnak számít a száguldó cirkuszba ácsingózó fiatalok között. A The Times értesülései szerint pedig jövőre akár az egyik Williamsben is találhatja magát, hiszen a grove-iak szorosabbra fonhatják az együttműködésüket a Mercedesszel, Lance Stroll Force Indiához távozása pedig megnyithatja az utat előtte.

Jelenleg jó munkát végzünk a Forma-2-ben, azt gondolom, hogy simán csak folytatnunk kell, amit jelenleg teszünk, ha továbbra is nyerünk, és jól teljesítünk, a [Forma-1-es] csapatok érdeklődni fognak – mondta az F2 éllovasa. – A Forma-2 megítélése sokat nőtt, miután Charles [Leclerc] jól teljesít a Sauberrel. Fiatal srácok érkeztek és bizonyítottak, úgyhogy késznek érzem magam, de még sokat kell mutatnom, továbbra is nyernem kell, remélhetőleg az F2-es bajnoki címet is megszerzem."

„Ez az idény egy kicsit mindenkinek különleges a Forma-2-ben. Ha nem nyerjük meg a bajnokságot, még mindig visszatekinthetünk és azt mondhatjuk, hogy Budapesten a teljes hétvégét romba döntötték a műszaki hibák, ahogy Monacóban, vagy Paul Ricardon a második versenyen, vagy Bahreinben. Ez ellen nem tehettünk semmit, úgyhogy a legfontosabb, hogy továbbra is az élmezőnyben végezzek az időmérőn, de ha ez valami miatt nem sikerül, akkor a végéről zárkózzak fel. Nem hiszem, hogy létfontosságú megnyernem a Forma-2-t ahhoz, hogy üléshez jussak a Forma-1-ben."

Kérdés, hogy a Forma-2 mennyire készítheti fel őt a Forma-1-re. Előbbi kategória autói értelemszerűen lassabbak, de ettől még van olyan szempont, ami miatt nehezebb kezelni őket egy F1-es gépnél. „A fizikai igénybevétel nagyon eltérő a két sorozatban, mert a Forma-2-ben nincs szervokormány – mondta Russel a GPhírek kérdésére. – A Forma-1-ben viszont hatalmasak az oldalerők, az ember teste sokkal jobban belenyomódik az ülésbe, a kezei és a lábai folyamatosan mozognak a kanyarban, amit a Forma-2-ben soha nem tapasztaltam. A legfontosabb pedig a nyak, a Forma-1 ebből a szempontból nagyon kemény. Különböző stílust igényel a két autó, mindkettő különleges, de nehéz átülni egy Forma-1-es autóba."

Russellnek pedig meg kellett tennie, hiszen a hungaroringi teszt előtt három napon át

az F1-es versenyhétvége betétfutamain és edzésein az ART csapat F2-es autóját terelgette, amelyben ülve egészen más képet fest a Hungaroring, nem utolsó sorban a féktávok sem ugyanott vannak.

„Mondogattam ezt magamnak, mielőtt elkezdtem a tesztet, de egy délelőttöt még így is igénybe vesz, hogy az ember ismét teljesen felvegye a tempót. Nekem nem tartott ilyen sokáig, mert tavalyról tudtam, hogy mire számítsak, rengeteget szimulátoroztam, a szimulátor hihetetlenül pontosan visszaadja a valóságot, úgyhogy nem volt olyan nehéz" – felelte a GPhíreknek.

Ezzel együtt nem teljesített olyan sok kört, mint ő vagy a csapat szerette volna, mert váltóhiba, valamint több kisebb gond is hátráltatta. „A Forma-1-es autóban eltölthető idő igencsak limitált egy fiatal pilótának, így mindig nagyon fontos, hogy a legtöbbet kihozzuk a kapott lehetőségből – magyarázta a GPhíreknek. – Ezért nyilvánvalóan minél több kört tehetek meg, annál jobb, ugyanakkor nem jelenti a világ végét, ha lenne még egy olyan napunk, mint a mai, mert úgy gondolom, hogy lesznek még lehetőségeim a jövőben." Ez a játék része, ezt nem lehet előre megjósolni, nem sikerül mindig minden tökéletesen. A Forma-1 nagyon összetett sport, már önmagában az elképesztő, hogy ilyen kevés műszaki hiba történik egy teljes szezon alatt. Ez megmutatja, milyen színvonalon működnek a csapatok."

A második napja már lényegesen jobban sikerült, 1:15.575-ös idővel megfutotta a Hungaroringen valaha elért legjobb időt, amivel több mint két tizeddel maga mögé utasította Kimi Räikkönent.

Természetesen a teszten nem feltétlenül a leggyorsabb kör teljesítése a legfontosabb feladat, de olykor ez is elvárás a csapat részéről. „Fontos felismerni, hogy a csapatnak mire van szüksége." Néha azt akarják, hogy menj olyan gyors köröket, amilyen gyorsakat csak tudsz, máskor pedig azt, hogy 2-3 etapon keresztül legyél következetes, mert össze akarnak hasonlítani különböző elemeket – mondta Russell. – Szerintem az alkalmazkodóképesség a fontos, hogy egy versenyző felismerje, mit kell csinálnia. Azt próbálom én is megmutatni a csapatnak, hogy képes vagyok erre."

Hogy mennyire sikerült hoznia az elvárt szintet, arról a Mercedesnek van csak pontos képe, a stopper azonban nem hazudik, George Russell az alapján pedig igencsak elégedett lehet.