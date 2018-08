A Mercedes nem hiszi, hogy Vettel megelőzhette volna Hamiltont

James Allison, a Mercedes technikai igazgatója utólag a kettős dobogót is elérhetőnek tartotta volna a Mercedesnek a Magyar Nagydíjon, de Lewis Hamilton győzelmére szerinte sem lett volna veszélyes a Ferrari.

Számos felvetődő kérdésre választ adott James Allison, a Mercedes technikai igazgatója a csapat szokásos, futam utáni videójában. A szakember értékeléséből kiderül, hogy egy kicsit túl optimisták voltak Valtteri Bottas taktikáját illetően, valamint szerintük Sebastian Vettel akkor sem tudta volna megelőzni Lewis Hamiltont, ha nem szorul be a finn mögé.

Az igazi izgalmak a 33. Magyar Nagydíjon a záró körökben érkeztek el, amikor Vettel Ferrarija hosszas üldözés után megelőzte Bottas Mercedesét a kettes kanyarban. Addig látszólag teljesen reménytelenek voltak a német próbálkozásai, a finn W09-esén azonban ekkorra fogytak el a gumik, sebezhetővé téve a finnt.

A 15. körben Räikkönen kijött a bokszba, arra kényszerítve minket, hogy Valtterivel ugyanígy tegyünk és megelőzzük az elévágást – magyarázta Allison. – Ez megadta Vettelnek a lehetőséget, hogy üldözőbe vegye Lewist, de nem tudott közelebb kerülni, mert mindkét autó nagyon hasonló tempóra volt képes. Mire elérkeztek a bokszkiállások, azt láttuk, hogy Vettel Valtteri mögé tért vissza, aki nagyon hosszú második etapot próbált teljesíteni, hogy működjön számára az egykiállásos taktika."

A technikai igazgató elismerte: a Mercedes túl optimista volt Bottas taktikáját illetően, azonban ha az első kerékcserére később hívják ki a finnt, a végére akkor is bajba került volna a gumik miatt.

„Az utolsó körökig képes volt tartani a második helyet, amikor azonban elfogytak a gumijai, ezért Vettel és Kimi is meg tudta előzni. Megsérült az autója, amikor eltalálta Sebastiant, ezért egy további helyet is veszített Ricciardóval szemben, de így is abszolút briliáns és bátor versenyt futott, viszont egy kicsit túl sokat kértünk tőle a gumik terén, amelyek nem tudtak ilyen hosszú etapot teljesíteni."

„Kimi néhány másodperccel Valtteri mögött volt az első kiállása után, ez hagyott levegővételnyi időt, valamint az is, hogy elég lassú volt a kerékcseréje. Azért reagáltunk mégis gyorsan, mert azt gondoltuk, hogy mi van, ha nekünk is félresikerül a kerékcserénk." Kissé konzervatívak voltunk, egy pár körig még nyújthattuk volna Valtteri első kerékcseréjét, és akkor kevésbé lett volna bajban a végén, de mivel 6-7 körrel a vége előtt fogytak el a gumijai, két pluszkör nem igazán jelentett volna különbséget. A másik, hogy ha két körrel később jön ki az első kiállására, valószínűtlen lett volna, hogy Vettel Valtteri mögé, és nem elé tér vissza a Ferrari első cseréje után."

Sokakat foglalkoztatott a kérdés: mi lett volna, ha Vettel a 2. helyre, Hamilton mögé jön vissza a kerékcseréje után. A Ferrari pilótája szerint nem lett volna képes megelőzni a brit négyszeres világbajnokot, Hamilton szerint azonban igen. James Allison inkább a némettel értett egyet.

„Nem hiszem, hogy Vettel képes lett volna megelőzni Lewist, mert ha megnézzük, hogy amikor vadonatúj ultralágyakon kijött a 20 körös lágyakon autózó Valtteri mögé, semmilyen veszélyt nem jelentett egészen addig, amíg Valtterinek 50 körösek nem lettek a gumijai. Ezért nagyon nehéz elképzelni, hogy miután 20 kört töltött volna Lewis utolérésével, ha egyáltalán képes lett volna erre, meglett volna a teljesítménybeli különbség a megelőzéséhez."

A 70 körös futam 51. körében Stoffel Vandoorne lerobbanó McLarenje miatt másodszor is virtuális biztonsági autós fázis lépett érvénybe, amely alatt sem a Mercedesek, sem a Ferrarik nem jöttek ki kerékcserére. Hamiltonnak elég előnye lett volna visszatérni az élre, Bottas pedig csak egy helyet vesztett volna.