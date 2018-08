A McLarennél nem tudják, Alonso mit akar csinálni jövőre

Lando Norrist sokan már jövőre szívesen látnák az F1-es mezőnyben, ő azonban nem feltétlenül tartja jó ötletnek ezt.

Tizennyolc évesen életében először vehet részt a Forma-1-es pilótakeringőben Lando Norris, a McLaren fiatal tehetsége. A csapat Forma-2-ben versenyző tesztpilótája a barcelonai után az idény második szezonközi tesztjén is autóba ült, és két napon át terelgette az MCL33-ast a Hungaroringen, ahol saját, valamint Fernando Alonso jövőjéről is szót ejtett.

Norris mindkét napon szorgosan rótta a köröket, a keddi esőben pedig életében először azt is megtapasztalta, milyen vizes pályán körözni egy F1-es géppel.

Már tavaly is tesztelte a McLarent a mogyoródi dombok között, az idei teszten azonban talán jobban hozzá tudott járulni a csapat programjához.

„Az idei autót jobb érzés vezetni, főként azért, mert erősebb. De nehéz megmondani, az egy évvel korábbi tesztem emlékezetesebb volt, mert az volt az első, de nem mondanám, hogy azt jobban élveztem – mondta a GPhírek részvételével zajló sajtóbeszélgetésen. – Most már sokkal több dolgot tesztelek, ahelyett, hogy csak szórakozom, vagy gyorsköröket futok azért, hogy jó benyomást keltsek."

Ez a teszt is ugyanolyan fontos, mint bármelyik másik alkalom, amikor az autóban ülhetek. Ez is csak egy újabb esély a bizonyításra és a tanulásra, de nyilvánvalóan, ha jó munkát végzek, az annál meggyőzőbb a jövőre nézve."

„Az első dolog, hogy képesnek kell lennem beugrani az autóba és egyből vállalható tempót menni, métereken belül kerülni az ideális fékezési ponttól és megfelelő sebességet átvinni a gyors kanyarokon ahelyett, hogy elvesztegetem az egész reggelt azzal, hogy sokáig tart, amíg belerázódom."

„A második a következetesség a visszajelzésekben. Precízen kell tudniuk, ha valami jobb vagy rosszabb. Proaktívnak kell lenni, az embernek be kell vonnia magát a dolgokba. Mindeközben nem szabad buta hibákat elkövetni, megpördülni, összetörni az autó."

Norrist az egyik legtehetségesebb fiatal versenyzőnek tartják, de nagy kérdés, hogy már jövőre is az F1-es mezőny tagja lesz-e és ha igen, melyik csapatnál. James Key csapathoz szerződése kapcsán a Toro Rossóval is szóba hozták, de amíg Fernando Alonso, a McLaren kétszeres világbajnoka nem dönti el, hogy a csapatnál versenyez-e 2019-ben, addig Norris sem tud sokat mondani a jövőjéről.

Nagyon nehéz megmondani, különösen abban a helyzetben, amelyben most van a csapat. Senki sem tudja igazán, hogy Fernando mit akar csinálni jövőre – mondta a fiatal pilóta. – Nyilvánvalóan nagyon jó lenne a Forma-1-ben versenyezni, de ugyanakkor talán jobb lehetőséget kínál 2020-ra, ha jövőre a McLarennél maradok, és részt veszek az első szabadedzéseken. A Forma-1 mostani generációjában bárkinek nehéz csak úgy beugrani és vezetni, így jobban meg tudnám ismerni az autót és azt, hogy milyen irányba tart a csapat."

„Bármennyire szívesen látnám magam az F1-ben, nem hiszem, hogy jövőre egy másik csapatnál versenyzem. Ideális esetben jövőre is a McLarennél leszek, az lenne a tökéletes helyzet, de nem tőlem, hanem Fernandotól és a vezetőktől függ. Jelenleg a Forma-2-re koncentrálok és arra, hogy megnyerjem a sorozatot."