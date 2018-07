Alonsót idegesíti, hogy mindig az ő rádiója a téma

Fernando Alonso szerint a FOM (Formula One Management) szórakozásává vált az ő rádióüzeneteinek bejátszása a Forma-1-es közvetítésekbe, amiért Lewis Hamilton sincs oda, ezért inkább odafigyel a szavaira.

Fernando Alonso temperamentuma az autóban ülve sokszor megmutatkozott pályafutása során, de mióta a McLarenhez szerződött, a csapat rossz teljesítménye okozta frusztráció jóval rendszeresebben érződött a mérnöke és közte történő üzenetváltások alatt. Az egyik leghíresebb ilyen üzenet a 2015-ös Japán Nagydíjon hangzott el, amikor a spanyol „GP2-es motornak" titulálta a Honda erőforrását, de azóta is számtalan klasszikus született, a legutóbbi talán éppen a Magyar Nagydíj alatt.

A hungaroringi versenyhétvége időmérő edzésén elhangzott rádióüzenet nem merült a feledés homályába, a spanyolt nem kerülték el az ezzel kapcsolatos kérdések. Alonso azonban nem érti, miért mindig az ő beszélgetéseit vágják be. A FOM [Formula One Management] már meglehetősen idegesítő a rádiómmal – nyilatkozta Alonso. – Nem tudom, hogy mi a probléma, amiért mindig az én rádiómat játsszák be [a közvetítésbe], és mi lehetett az abnormális abban a beszélgetésben, miközben romlott a pálya állapota."

Alonso nyilatkozatának megértéséhez nézzük, pontosan mi is hangzott el.

Mérnök: „Fernando, intermediate vagy vizes pályára való gumikból tegyünk fel új szettet? Új interek vagy vizes gumik?"

Alonso: „Azt hiszem, be kéne mennünk a garázsba és meg kellene néznünk, milyenek a körülmények. A vizes pályás gumikkal ki tudunk menni, de ha 25 másodperccel lassabbak vagyunk, akkor csak a semmiért körözünk. Javítanunk kell a 11. helyen."

Mérnök: „Oké Fernando. De ha ezt csináljuk, akkor csak egyetlen mért körre marad időnk, csak egyre a végén."

Alonso: „Nem tudom, haver. Tegyetek fel olyan gumit, amilyet akarok. Az utolsó szektorban lehetetlenek a körülmények, úgyhogy ha rakétameghajtással megyünk, akkor is tizenegyedikek lennénk."

Az ominózus beszélgetés az F1 hivatalos Instagram-oldalára is felkerült

„Az ember nem tud javítani a köridején és arról beszélget, hogy milyen gumikat tegyen fel és megéri-e újra kimenni vagy nem. Ez a kedvenc hobbijuk, úgyhogy sok sikert nekik" – mondta Alonso.

Nem csak Alonsónak gyűlik meg a baja a rádióval

Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája sincs oda azért, hogy milliók hallhatják, mit mond a csapatnak vezetés közben.

A négyszeres világbajnok ezért igyekszik odafigyelni, hogy mennyire szókimondó az autóban ülve.

„Én most már sokkal jobban [viselkedek] a rádión, mint korábban – nevetett a Sky Sports műsorában. – Az autóban nagyon feszültek vagyunk, nem tudjuk, mi zajlik körülöttünk. Nagy szívás, [hogy mindenki hallhatja a csapatrádiót], ezt kifejezetten nem szeretem. Ez olyan, mintha egy futó útjába mindenféle akadályt gördítenének, aztán az orra alá tolnák a mikrofont."

A Magyar Nagydíj hétvégéjén Alonsón kívül Max Verstappen is rádiózása miatt került a figyelem középpontjába. A Red Bull hollandja alatt a futam 6. körében megállt az autó, Verstappen pedig azon melegében elmondta kendőzetlen véleményét a Renault erőforrásáról. Az üzenetbe tartalmát inkább nem idéznénk, a lényege az volt, hogy a holland szíve szerint inkább továbbment volna, miután egy cseppet sem érdekelte, ha emiatt felrobban alatta a motor, amit „egy viccnek" nevezett. Monológját három helyen is ki kellett sípolni. Hétfőre már lenyugodott, és az Instagramon kért elnézést kirohanása miatt.