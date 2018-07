Bottas zokon vette, hogy leszárnysegédezték

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint Valtteri Bottas remek szárnysegédje volt Lewis Hamiltonnak a Magyar Nagydíjon. Ez a kijelentés nem nyerte el a finn pilóta tetszését, Wolff azonban nem úgy értette.

Valtteri Bottasnak nem alakult jól a Magyar Nagydíj, a Mercedes finnje nem tudta felvenni a versenyt csapattársával, öt körrel a vége előtt pedig a másodikról a 4. helyre csúszott vissza, miután Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen is megelőzte. A némettel össze is ütközött, majd a sérült autóval nem tudta tartani Daniel Ricciardót, akinek nekiment. Végül az 5. helyen zárt 10 másodperces időbüntetéssel, ami végül már nem befolyásolta a helyezését. Csapatfőnöke szerint azonban így is remekül teljesített.

Bottason látszódott is a csalódottság a verseny utáni interjúk alatt. Az sem segített a helyzeten, hogy

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke percekkel korábban „szenzációs szárnysegédnek" nevezte pilótáját,

amiért az a futam második felében a lágy gumikon szenvedve megakadályozta Vettelt abban, hogy üldözőbe vegye Lewis Hamiltont.

Mindenek előtt a szárnysegéd kifejezés fájó – mondta Bottas a Sky Sportsnak. – Másodszor, nem látok semmilyen pozitívumot ebben a futamban. Jobb eredményt akartam elérni."

Bottas elmondta, beszélnie kell a csapattal, mivel elég nagy lett a lemaradása a pontversenyben Hamiltonnal szemben, a Mercedesnek pedig egy ponton döntenie kell a csapatsorrendről. Azt is sugallta, hogy Wolff szárnysegédes kommentárját is tisztázni fogják, később a Twitteren azonban cáfolta ezt.

„Kering néhány kontextusból kiragadott hír. Nem hívtam össze csapatmegbeszélést amiatt, mert Toto [Wolff] azt mondta, hogy én voltam a tökéletes szárnysegéd a futamon. Nincs szükség ilyesmire. Csalódott voltam a végeredmény miatt, és abban a pillanatban mindent negatívan láttam." Tudom, hogyan értette, amit mondott és Lewisról is ugyanezt mondta volna, ha ő lett volna az én helyzetemben és futott volna ilyen versenyt. Egyenlőek a feltételek, ez ügyben száz százalékig megbízom a csapatban. Minden rendben, nyomjuk tovább, az eredmények pedig jönni fognak."

Nem csak Bottas, hanem Wolff is szükségét érezte annak, hogy tisztába tegye korábbi kijelentését.„Pontosan ez az eset mutatja, hogy a nem szemtől szemben megvitatott helyzetek miért csúsznak ki teljesen az irányításunk alól" – mondta a csapatfőnök az Autosportnak.

„Ma, a második helyről rajtolva, az első kör után Valtteri versenye tökéletes példája volt egy szárnysegéd futamának. Ezt nem a bajnokságra levetítve értem, mert nincs első és második számú pilótánk sem, hanem arra, ahogyan versenyzett. Az én szemszögemből nézve ez volt a legjobb versenye a Mercedesszel az elmúlt három [két] évben."

„Nem tudom, hogy pontosan milyen sokáig használta a lágy gumikat, de arra tippelek, hogy nagyjából 50-54 körig. A gumik teljesen készen voltak. Meg voltunk lepődve, hogy 25 körön át maga mögött tudta tartani Sebastiant és Kimit, és tudtuk, hogy az utolsó 5 kör kritikus lehet. Keserű érzésem azért van, mert megérdemelte volna, hogy második legyen. Önök azt mondják, hogy a szárnysegéd szó nem igazságos vele szemben? Szenzációs futamot teljesített és segítette Lewist abban, hogy növelje az előnyét."