Bottas nem kért büntetést Vettelre, Ricciardo miatt kapott

A finn pilóta úgy érzi, a baleset miatt is fordulópontra jutott a világbajnokság, mert nagy hátrányba került a Magyar Nagydíjat megnyerő Hamilton mögött.

Sebastian Vettel lassú kerékcseréje miatt Valtteri Bottas egészen a 65. körig őrizte a 2. helyet a Magyar Nagydíjon csapattársa, a pole pozícióból induló és a versenyt lényegében simán megnyerő Lewis Hamilton mögött. Bottas egy kerékcserével teljesítette a távot, de a második etapra feltett lágy gumik az utolsó körökre elkoptak, így Vettel nyomás alá tudta helyezni őt.

Bottas próbált védekezni, de Vettel a 2-es kanyarban kívülről ráfordult, összeütköztek, így az utolsó kilométereket sérült első szárnnyal kellett teljesítenie. Végül Daniel Ricciardo is utolérte őt, vele is ütköztek, majd Mercedes-pilóta a csapat javaslatára elengedte ellenfelét. A leintés után kiderült, hogy Vettelt nem büntették meg az ütközés miatt, Ricciardo meglökéséért azonban Bottas 10 másodperces időbüntetést kapott, ez azonban a végeredményt a korábbi helycsere miatt nem befolyásolta.

„Nem látok pozitívumokat a versenyemben – mondta a Sky Sportsnak. – Jobb eredményt akartam elérni. Úgy gondoltuk, elméletileg egy kerékcserével is végig tudunk menni, de Kimi [Räikkönen] miatt korábban kellett megállni, ahogy szerettem volna. Még 20 körrel a vége előtt is mindent rendben lévőnek találtam, ellenőrzés alatt tartottam a tempómat és a helyezésemet is."

Bottast a 4. helyen haladó Räikkönen miatt a tervezettnél korábban hívták ki a bokszba, sőt, Räikkönen a verseny végére ismét utolérte őt, pedig ő kétszer cserélt kereket.

„A végén aztán a gumik nem bírták, minden tőlem telhetőt megtettem a védekezés terén, a lehető legagresszívabb voltam, de az egészből egy nagy zűrzavar lett, végül egy letört első szárnnyal. Most beszélnünk kell e verseny után, a szezon felénél vagyunk, elég nagy a pontkülönbség, úgyhogy a csapatnak egy adott ponton döntést kell hoznia."

A Magyar Nagydíj után Hamilton 213 ponttal vezeti az egyéni világbajnokságot, Bottas több műszaki hiba és egyéb balszerencse miatt eddig csak 132-ig jutott, a baleset következtében is visszaesett a tabella 4. helyére. Ennek ellenére nem neheztel Vettelre és Ricciardóra sem, szerinte

Seb jól kigyorsított a 2-es kanyar felé, már az 1-es előtt is csatáztunk, de a 2-es előtt még az én orrom volt előrébb. Kívülről jött, nagyon hirtelen befordult, én pedig már nem tudtam hova menni.

"Összeértünk és az én autóm sérült meg. Ez belefér, szerintem versenybaleset volt. – magyarázta. – Daniellel nagyon hasonló volt a helyzet, mellette voltam a belső íven. Hiányzott a fél első szárnyam, úgyhogy állóra fékeztem a kereket. Gondolom, látta, hogy még mindig elég tempósan haladok a kanyar felé, de [a célegyenes végén] befordult és összeértünk."

A finn pilóta csapatfőnöke, Toto Wolff is hasonlóan látta a helyzetet: „A végén a kopott gumik miatt nem volt tapadás, de próbált belül védekezni – kommentálta Bottas védekezését. – Nem volt hova menni, a poros íven is haladt, aztán összeértek." Ricciardo kapcsán megjegyezte, hogy Bottas talán túlságosan erőltette a védekezést, ezért döntöttek úgy, hogy visszaadják a pozíciót a Red Bullnak.

A hétvége előtt a Mercedes és a közvélemény is úgy vélte, hogy a Magyar Nagydíjon a Ferrari, esetleg a Red Bull lehet a befutó,

míg a hosszabb tengelytávú Ezüstnyilak kevésbé tűntek esélyesnek, de a szombati esős időmérőn megszerzett első soros rajtpozíciókat Hamilton simán győzelemre váltotta. „A kármentés járt a fejünkben, amikor idejöttünk, mégis több ponttal távozunk az ellenfeleinknél" – összegzett Wolff.

„Péntekről szombatra nagyon sokat változtattunk az autón – mondta Hamilton a futam utáni sajtótájékoztatón. – Már a második szabadedzésre is módosítottunk rajta, de éreztem, hogy az nem volt jó irány. Az ultralágy gumik ma sokkal jobban bírták a strapát, mint vártam. A második edzésen, más beállításokkal még szenvedtem velük, ahogy a lágyakkal is, de ma meg jók voltak azok is."

Hamilton elárulta, számított Bottas küszködésére, szerinte „valószerűtlen” volt, hogy a finn pilóta egy bokszkiállással teljesíteni tudja a versenyt. „Az én gumijaim is közel jártak a végükhöz. Még talán 10-15 kör maradt bennük."