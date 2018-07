Verstappen: Rajtbüntetés jöhet, de már nem is érdekel

Legszívesebben széthajtotta volna az elromló Renault erőforrást a Magyar Nagydíjon, de az e nélkül is feladta az autójában. Christian Horner is beszólt a gyártónak.

Ismét nem sikerült a Red Bullnak mindkét autóját célba juttatni, mivel a Magyar Nagydíjon a 7. helyről induló és közben az 5. pozícióba jutó Max Verstappen autójában már néhány kör után felmondta a szolgálatot az MGU-K egység, ezért a holland pilóta a sikánnál kénytelen volt félreállni, sűrű káromkodások közepette.

Verstappen előtte a rádión már megkérdezte a mérnökét, hogy nem hajthatná-e tovább az autóját, amíg az „fel nem robban”, majd vulgáris kifejezéseket használva nevetségesnek nevezte az erőforrást.

„Ennek nem lenne szabad így történnie – mondta később a Sky Sportsnak. – Csapatként milliókat fizetünk, aztán egy rendes motort remélünk, de ez mégis mindig lerobban. A leglassabbak is mi vagyunk [az egyenesekben]. Ezt pillanatnyilag elég nehéz lenyelni” – foglalta össze a véleményét a 20 esztendős versenyző.

A verseny későbbi alakulását elnézve nem kizárt, hogy a Ferrarikhoz hasonlóan Verstappen is támadhatta volna a gumikkal küszködő Valtteri Bottast,

hiszen a 12. helyről induló csapattársa, Daniel Ricciardo végül a 4. helyet szerezte meg, egyebek mellett a Mercedes pilótáját is megelőzve. „Jól éreztem magam az autóban – mondta Verstappen. – Utólag mindig nehéz megmondani [hogy mi lett volna lehetséges], de végül is könnyedén lehettem volna az 5. helyezett, ha az élen nem történik semmi váratlan. Ma is értékes pontokat dobtunk el.”

„A rádión nagyon dühös voltam. Gondolom, nagyon sokat sípoltak, amiért nagy kár, mert sokkal jobb lett volna, ha nem teszik” – jelentette ki. Noha csütörtökön a GPhírek kérdésére azt mondta, nyaralás helyett egyelőre a csapat angliai bázisára megy dolgozni a szimulátorban, vasárnap már úgy érezte, vakációs üzemmódba váltott és az sem érdekli, ha Belgiumban büntetést kap az idei negyedik MGU-K beszerelése miatt.

Nemrég Dietrich Mateschitz, a Red Bull első embere „átlagon alulinak” nevezte a Renault erőforrást, ezzel is indokolta, hogy a csapat jövőre Hondára vált,

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke pedig már a verseny közben hasonló nézeteket osztott meg a Sky Sports műsorában. „Nem fogok ebbe túlságosan belemenni, de fontmilliókat fizetünk egy elsőosztályú, korszerű termékért és nyilvánvalóan látható, hogy ez jóval elmarad attól – mondta a motorra vonatkozóan.

„Ez bosszantó, de ez van. Várom már, hogy Cyril [Abiteboul a verseny] után előkerüljön a kifogásaival.” A Red Bull és a Renault a Német Nagydíj után is összeszólalkozott, mert Ricciardo autójában nem cseréltek ki minden alkatrészt, pedig ezt további büntetések nélkül megtehették volna.

Horner a Hungaroringen megerősítette, hogy „a normális stratégia az, hogy mindent kicserélünk, amit lehet”, de szerinte a Renault-t kell kérdezni arról, hogy ez miért nem történt meg.

Az ausztrál versenyző hosszú, lágy gumival futott első etapjának, néhány szemfüles előzésének és Sebastian Vettel valamint Bottas ütközésének köszönhetően végül a 4. helyig jutott a Hungaroringen.