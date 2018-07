Bottas egyelőre jobban szenved Hamiltonnál a Hungaroringen

Számítottak a Mercedesnél arra, hogy a Ferrarik és a Red Bullok megfuttatják őket a Hungaroringen, de egyelőre nem ez, hanem a gumik működtetése okozza a legtöbb fejfájást a számukra.

Régóta tartott már a Mercedes a Hungaroringtől és a pénteki egykörös eredmények alapján nem is alaptalanul. A hosszú tengelytávú W09-es a délutáni szabadedzésen lassabbnak bizonyult a Ferrariknál és a Red Bulloknál is, ráadásul Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is gondokkal szembesült az ultralágy gumik használata terén.

Hamilton ennek ellenére „viszonylag normálisnak” nevezte a pénteki eseményeket és a teljesítményüket, de elismerte, hogy akad még tennivaló a Mercedes háza táján. A brit pilóta a második szabadedzést az 5. helyen zárta, a szigorúan vett élmezőnyből csak csapattársát, Bottast tudta megelőzni.

„Ahogy arra számítottunk is, a Ferrarik és a Red Bullok elég gyorsak voltak és kissé jobb volt a tempójuk a miénknél, úgyhogy munka vár ránk az este. Ez trükkös pálya, a gumik túlmelegednek és a legnagyobb gond, hogy megóvjuk a hátsó abroncsokat. A mai [magas] hőmérsékletek és az egymást követő kanyarok nagyon megnehezítették a gumik működtetését, hiszen nincs idő lehűteni őket.”

A Mercedesek többször is elfékezték magukat és csúszkáltak a pályán, Bottas is kiemelte, hogy az autója egyelőre nem muzsikál úgy, ahogy azt ő szeretné.

„Nem volt könnyű napunk, az autó nehezen vezethetőnek bizonyult és küszködtem azzal, hogy összerakjam a köröket, különösen az első szabadedzésen. A második tréningre javítottunk a beállításokon, de így is munka vár még ránk. Nehéz pálya ez, jól kiegyensúlyozott autóra van szükség, hogy minden kanyart jól tudjunk venni. Nekünk stabilabbá kell tennünk az autónkat.”

„Holnapra a szélirány megváltozását jósolják, ezzel is számolnunk kell. Nehezünkre esett, hogy az ultralágy gumik következetesen működjenek és gondjaink akadtak a túlmelegedéssel. Előzni is nehéz itt, úgyhogy a pályán elfoglalt hely nagyon fontos, minél kevesebb kerékcserére van szükség, annál jobb. A Red Bullok és a Ferrarik gyorsak, ahogy azt vártuk, úgyhogy szoros lesz.”

Bottas nehézségeit említette James Allison, a Mercedes technikai igazgatója is.

„Javítottunk az autón a két edzés során, főleg Valtterién, de sok teendőnk van még holnapra, ha jó eredménnyel akarunk hazatérni. Este keményen fogunk dolgozni, hogy jó formába hozzuk az autót az időmérőre egy olyan pályán, amelyen hírhedten nehéz előzni, ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, hogy tűrhető legyen a tempónk a hosszú etapokon vasárnap, amikor nagy forróság várható.”