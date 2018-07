Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke soron kívül megemlékezett Sergio Marchionne, a Ferrari nemrég elhunyt elnöke érdemeiről a Hungaroringen. Szerinte az F1-es csapatot továbbra is felkészült szakemberek irányítják.

Váratlan és súlyos csapás érte a Ferrarit az elmúlt hét során, mivel volt elnökük, Sergio Marchionne egészségi állapota hirtelen leromlott, ezért új vezetőket kellett kinevezni a feladatai ellátására, majd szerdán megerősítették, hogy a 66 éves olasz-kanadai üzletember súlyos betegség következtében meghalt.

Az elnök-vezérigazgató váratlan leváltása önmagában megrázza egy nagyvállalat működését, ráadásul Marchionne igen karizmatikus, erőskezű vezető volt, aki mélyen bevonódott az általa irányított szervezetek munkájába, így a Ferrari F1-es csapatának megreformálásában is részt vett, valamint aktívan tárgyalt a gyártó és az F1 tulajdonosa, a Liberty Media közti együttműködés jövőjéről is.

Marchionne halála az egész autóipart megérintette, Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója és Dieter Zetsche, a Daimler AG igazgatótanácsának elnöke is részvétét fejezte ki, majd Wolff a Hungaroringen is megragadta az alkalmat, hogy méltassa a néhai üzletember érdemeit, mielőtt a szokásos hétvégi témákkal foglalkozott.

A Mercedes és a Ferrari között nagyszerű a barátság és szeretném kifejezni, hogy együttérzünk a Ferrarival, valamint Sergio családjával és barátaival. Minket is nagyon megráztak az események

– mondta Wolff az FIA sajtótájékoztatóján, ahol a GPhírek is részt vett. – [Marchionne] a barátunk és a szövetségesünk volt. Egy kiváló rivális és versenytárs, aki nagyon fog hiányozni nekünk” – szögezte le az osztrák szakember, aki korábban nyilvánosan általában osztotta Marchionne nézeteit gazdasági és sportpolitikai kérdésekben.

A Ferrari elnöki teendőit Gianni Agnelli unokája, John Elkann vette át, ügyvezető igazgatónak pedig Louis C. Camillerit nevezték ki, utóbbi már korábban is a Ferrari igazgatótanácsának tagja volt és dolgozott már együtt Maurizio Arrivabenével is, de most várhatóan mélyvízbe kerül, hiszen a Ferrari F1-es jövőjének biztosítása is az ő feladata lesz.

Wolff kijelentette, Marchionnét lehetetlen pótolni, de szerinte Arrivabene révén jó kezekben van az F1-es csapat irányítása.

„A menedzsmentjük felépítése változatlan marad és eddig is Maurizio feladata volt, hogy irányítsa a csapatot, ő marad az edzőpartnerünk a sportban. Maurizio és Mattia [Binotto technikai igazgató] révén minden megy tovább, ahogy eddig is. Az F1-gyel zajló egyeztetések terén Maurizio is képben van, a legtöbb tárgyaláson részt vett és a stratégiai munkacsoportban is ő képviseli a Ferrarit.”

Az osztrák szakember arra számít, hogy „az új ember” már rögtön nagy tudással és sok információval áll munkába, majd gyorsan elkapja a fonalat „Sergio Marchionnéből viszont nyilvánvalóan csak egy volt.”

A Hungaroringen már megindultak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakorlati következményei lehetnek Marchionne hiányának,

az F+1 blog bennfentes forrásokból úgy értesült, hogy Arrivabene és Kimi Räikkönen pozíciója erősödhet a Scuderiánál, ami rövidtávon valószínűleg ismét a stabilitást keresi majd a kockáztatás, például Charles Leclerc leigazolása helyett.