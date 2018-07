Verstappen Budapesten: Majd 40 évesen ráérek lazítani

A nyári szünet előtti utolsó hétvégén, a Magyar Nagydíj helyszínén kérdeztük Max Verstappent, hogyan viselte az elmúlt hetek hajtós időszakát, és vállalna-e még több versenyt, akár virtuálisan is.

Nyolc hét alatt hat futamot teljesít az F1 mezőnye a nyári csúcsidőben, ezek közül hármat egymás után futottak le Franciaországban, Ausztriában és Nagy-Britanniában. A nonstop akció elsősorban a csapatok személyzetét terhelte meg, hiszen rohamtempóban kellett építeni és bontani az impozáns motorhome-okat, de a pilóták számára sem egyszerű a kihívás.

„A versenyzőket viszi a lendület, de jó lett volna több szünet a futamok között – mondta Max Verstappen a GPhírek kérdésére a Hungaroringen. – Különösen az sok, amikor egymást követik a versenyhétvégék, ha kéthetente vannak, az kezelhető” – foglalta össze a tapasztalatait. Néhány nappal ezelőtt még a Német Nagydíjon lett 4. helyezett, majd

szerdán már a Balatonon volt, ahol a Red Bull vitorláscsapatának vendégeként a magyar tengert is bevette.

„A kedvencem mindenképpen az ausztriai karavánozás volt, amikor tönkrevágtuk őket! – felelte, amikor arról kérdeztük, melyik volt a legélvezetesebb pályán kívüli feladata a Red Bullnál. – A vitorlázás is az egyik legmókásabb volt, ráadásul fizikai kihívás is. Egyébként is, amikor ilyen meleg van, jó érzés vízre szállni.”

Miközben a hétköznapi emberek húszévesen nyári munkát végeznek, a szabadidejükben pedig fesztiválokra és bulikra járnak a barátaikkal, Verstappen egyik pályáról a másikra utazva tölti a nyarát, és még a Magyar Nagydíj után is azonnal az Egyesült Királyságba utazik, hogy folytassa a felkészülést a további versenyekre a szimulátorban.

Mondhatjuk, hogy többet szeretnénk látni a családunkat, de nem helyes panaszkodnunk

– vélte. – Az lett a munkám, amit imádok, rengeteget utazom, a világ leggyorsabb autóit vezethetem, a hobbimat a foglalkozásommá tudtam tenni. Ez nagyszerű, ráadásul nem is kell 40 éves koromig csinálnom. Ha 40 éves leszek, sok időt fordíthatok majd másra is.”

Bár ennél több versenyt már kevesen kívánnak, Fernando Alonso a sportautó-világbajnokságban való párhuzamos szereplésével megmutatta, hogy lehetséges még az F1-es szezonnál is sűrűbb programot összehozni. Manapság Forma-1-es futamokat már nemcsak igazi pályákon, hanem a hivatalos esport sorozatban is rendeznek, de Verstappen szerint nem lesz átjárás a két mezőny között.

Nem. Nem hiszem. Az a generáció, ami ma leginkább részt vesz a Forma-1-ben, még nem ezen nőtt fel

– összegezte a helyzetet. – Talán, ha jönnek a fiatalabbak, de szerintem ez két különböző dolog. Mi hadd vezessük az igazi autókat, mások meg foglalkozzanak az esportokkal. A FIFA-ban is ez a helyzet. Van az esport, meg az igazi játék.”

Hozzátette, ő nem lát értéket abban, hogy a videojátékos mezőnyben is szerencsét próbáljon: „A srácoknak persze nagyon fontos, ahogy nekem is az, hogy itt nyerjek.”

Már a japánok sem olyanok, mint régen

Verstappen jövőre Honda-motorral versenyez majd a Red Bull színeiben, pontosan 20 évvel az után, hogy édesapja, Jos a Honda gyári tesztpilótája volt, amikor a japán gyártó az F1-es csapat indítását tervezte. A projekt végül a híres tervező, Harvey Postlethwaite váratlan halála miatt meghiúsult.

Az ifjú pilóta nem számít arra, hogy édesapja akkori tapasztalatai segítenek majd a japán szakemberek megismerése terén.

„Az régen volt, 1999-ben, azóta sok ember kicserélődött a sportban. Nem igazán aggasztanak a kulturális különbségek. Szerintem meg fogjuk érteni egymást, hiszen mindannyian gyorsabbak akarunk lenni.”