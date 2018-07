Feltett kézzel indul a középmezőny Hamiltonék ellen

Az F1 másodvonalában szereplő Esteban Ocon és Carlos Sainz nem ígérhette meg, hogy a továbbiakban megkeserítik az esetleg mögéjük kerülő élpilóták életét. A Mercedest hajtó Valtteri Bottas átérzi a helyzetüket.

A nyári F1-es futamok egyik visszatérő motívuma volt, hogy élpilóták váratlanul visszaestek a mezőnyben és a versenyek első köreit azzal töltötték, hogy átgázoltak az övéknél lassabb autókkal próbálkozó ellenfeleiken. A Francia Nagydíjon a rajtbaleset után Sebastian Vettel és Valtteri Bottas, a Brit- és a Német Nagydíjon pedig Lewis Hamilton élte ezt át.

A sérült autót vezető Bottas kivételével minden alkalommal szinte átgázoltak a bajba jutott versenyzők a középmezőnyön, sok esetben nemhogy nem tartották fel őket, hanem szinte kiálltak az útjukból a középmezőny tagjai, így Vettel és Hamilton már néhány kör után az élmezőny mögött haladhatott, igaz, általában egy boxkiállásnyi hátrányban.

Hamiltonnak Németországban és Angliában 14, Vettelnek Franciaországban 20 kör kellett a felzárkózáshoz.

A Magyar Nagydíj előtti FIA sajtótájékoztatón megkérdeztük a Force Indiánál versenyző Esteban Ocont, a Renault-nál vitézkedő Carlos Sainz-ot arról, hogy a jövőben minek kellene történnie ahhoz, hogy kicsit izgalmasabbak legyenek a küzdelmek a felzárkózás során. Ha már ott volt, az élmezőnyt képviselő Bottas is megosztotta a véleményét.

Igazából nem tudom. Pillanatnyilag valóban elég egyszerű dolguk van, mert nem tudunk kezdeni ellenük, hiszen nem tehetjük tönkre az abroncsainkat

– mondta Ocon a GPhírek kérdésére. – Ez értelmetlen lenne, mert őszintén szólva, nem egy ligában játszunk. Az én szemszögemből ők nem is az én versenyben vesznek részt, úgyhogy elengedem őket és küzdök a sajátomban. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Biztos vagyok abban, hogy a Forma-1 egyenlőbb autókat szeretne a csapatok között és szerintem ez mindenképpen jót tenne a műsornak.”

Ocon egy igazi „kiscsapatnál”, a Force Indiánál versenyez, ráadásul a Mercedes pilótája is, de nem látja másként a helyzetet a Renault gyári alakulatánál elvileg mindentől és mindenkitől független Sainz sem. Úgy vélte, akkora a szakadék a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull által alkotott élmezőny és a többiek között, hogy csak formaság az előzés.

Nincs sok hozzáfűzni valóm. Nem valószerű, amikor látjuk, hogy elsuhannak mellettünk, mert mi nem velük küzdünk. Két teljesen más kategória. Sajnálom, hogy ezt mondom, mert ez tényleg nem tesz jót a shownak, de egyszerűen nem tudunk küzdeni ellenük, két külön kategóriát képviselünk

– mondta Sainz. – A különbség néha 2-2,5 másodperc a versenytempó terén [körönként]. Ezt néha már külön szériáknak nevezik. Ez a helyzet, de nagyon bízom a Liberty Mediában és az FIA-ban, hogy keményen fellépnek majd és szorosabbá teszik ezt. Ha nem, akkor az marad, hogy az első 6 pilóta versenyez, aztán jönnek a többiek.”

Bár elsőre úgy tűnhet, a technikai erőfölény nem alanyi jogon jár, az élcsapatoknál szereplő pilóták többsége általában megjárta a mezőny végét is és ők sem felejtik el, hogy milyen az, amikor nekik nincs helyük a gyors sávban. Bottas rámutatott, a helyzetet az is árnyalja, hogy a pályákon egyre több a DRS-zóna, így ha előzésből nem is, de kikerülésből egyre többet láthatunk.

Ez igazából a pályákon múlik. Ahol jók az előzési lehetőségek, nagy DRS zónákat alakítottak ki és az ember másfél 1,5-2 másodperces tempóelőnyben van, ott nyilván a lehető leggyorsabban próbálunk helyet cserélni és ez tényleg csak idő kérdése

– fogalmazott Bottas. – Ahogy Carlos és Esteban is említette, úgy én is számos alkalommal voltam már ilyen helyzetben. Az ember futja a saját versenyét egyénileg és csapatként is, így mindig ki kell számítani, hogy mekkora kockázatot vagyunk hajlandók vállalni egy pozícióért, mert ha korán tönkretesszük a gumikat, akár 5 helyet is veszíthetünk.”